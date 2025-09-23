Hoe stel je Boekingspagina's in voor het aannemen van klanten?

Als je het beheer van intakegesprekken een rommeltje vindt, ben je niet de enige. Tussen al dat heen-en-weer-gemail, afzeggingen en onduidelijke verwachtingen door, raak je al snel tijd en energie kwijt nog voordat je zelfs maar met een klant hebt gesproken.

Daarom is je intake-proces zo belangrijk, en daarom is je De boekingspagina kan het zware werk voor je doen.

Met Doodle kost het maar een paar minuten om een overzichtelijke, aan je merk aangepaste en handige Boekingspagina voor nieuwe klanten op te zetten. Het is simpel, intuïtief en werkt zonder betaald abonnement — dus je kunt meteen een geweldige eerste indruk maken zonder extra kosten.

Zo creëer je een onthaal dat professioneel, efficiënt en voor iedereen makkelijk is.

1. Zorg ervoor dat je eerste contact soepel verloopt

Nieuwe klanten zijn vaak nerveus of onzeker. Een ingewikkeld boekingsproces helpt daar niet bij. Je Boekingspagina is hun eerste contactmoment met jou — dus laten we ervoor zorgen dat dat soepel verloopt.

Een goed doordachte pagina laat het volgende zien:

Je bent georganiseerd

Je hecht waarde aan hun tijd

Het is fijn om met je samen te werken

Met Doodle heb je geen technische kennis of allerlei tools nodig. Eén simpele link maakt een einde aan lange e-mailketens en last-minute wijzigingen in de planning — zo zijn jullie allebei vanaf het begin gerustgesteld.

2. Maak een speciale Boekingspagina voor nieuwe klanten

Stuur geen nieuwe klanten naar je algemene website. Maak in plaats daarvan een Boekingspagina speciaal voor het aanmelden van klanten. Zo kun je de verwachtingen beter in goede banen leiden en de opzet afstemmen op mensen die je voor het eerst ontmoeten.

Maak een Boekingspagina

Zo stel je het in:

Ga naar je Doodle-dashboard en maak een Boekingspagina

Geef de sessie een uitnodigende naam, zoals “ Kennismakingsgesprek ”, “Welkomstgesprek” of “Eerste consult”

Kies een korte sessieduur, 15 of 30 minuten is ideaal

Gebruik de sessie beschrijving om ze te laten weten wat ze kunnen verwachten: “Dit is een korte kennismakingssessie om elkaar te leren kennen en te kijken of we goed bij elkaar passen om samen te werken.”

Dit zet meteen de toon en neemt onzekerheid weg nog voordat het gesprek begint.

3. Geef je beschikbaarheid aan en zorg dat je tijd vrij blijft

Je hoeft niet je hele agenda open te zetten. Bepaal wanneer en hoe vaak je intakegesprekken voert, zodat je gefocust en energiek blijft.

In de instellingen van je Boekingspagina:

Stel alleen voor deze sessies beschikbaarheidsperiodes in (bijv. Maandag- en woensdagochtend )

Toevoegen buffers voor en na — zodat je je kunt voorbereiden, even tot rust kunt komen of aantekeningen kunt maken

Gebruik grenzen om te bepalen hoeveel maaltijden je per dag of per week toestaat

Met Doodle kun je makkelijk een schema opstellen dat bij je past en in je leven past.

Maak een Boekingspagina

4. Geef je Boekingspagina een eigen uitstraling om vertrouwen op te bouwen

Je boekingspagina moet laten zien wie je bent en wat je te bieden hebt. Met de premium personalisatiemogelijkheden van Doodle kun je je pagina helemaal naar je eigen smaak inrichten, zodat klanten al een goed gevoel hebben nog voordat ze je hebben gesproken.

Aanpassen:

Jouw logo of profielfoto

Jouw naam, beroepstitel , en specialisatiegebied

Een warm, kort beschrijving van de sessie

Jouw merkleur (of kies gewoon iets rustigs en professioneels)

Deze kleine details zorgen ervoor dat je pagina zich onderscheidt van de standaardafspraakkalenders, en geven klanten een idee van wie ze gaan ontmoeten.

5. Stel de juiste vragen, maar houd het luchtig

Doodle verzamelt automatisch de gegevens van de klant naam en e-mailadres tijdens het boeken — je hoeft het niet nog een keer te vragen.

Gebruik in plaats daarvan aangepaste vragen om nuttige achtergrondinformatie te verzamelen, zoals:

“Waar zou je je graag op willen richten tijdens onze eerste sessie?”

“Heb je al eens met iemand in deze branche samengewerkt?”

“Is er iets wat je me wilt laten weten voordat we elkaar ontmoeten?”

Houd het informeel en vrijblijvend. Dit is niet de plek voor gedetailleerde medische of juridische formulieren. Je laat gewoon zien dat je genoeg om de ander geeft om je voor te bereiden.

Pro-tip: Eén goed doordachte vraag kan zorgen voor een beter eerste gesprek. Je zou bijvoorbeeld kunnen vragen: „Wat moet ik weten voor onze eerste kennismaking, zodat je je op je gemak voelt?”

Maak een Boekingspagina

6. Synchroniseer je agenda en stuur herinneringen

Zodra je Boekingspagina is ingesteld, koppel je je bestaande agenda eraan om dubbele boekingen of verwarring te voorkomen.

Doodle ondersteunt:

Google Calendar

Microsoft Outlook

Ingebouwd herinneringen zowel voor jou als voor de klant

Zo zorg je ervoor dat iedereen op tijd komt en de juiste verwachtingen heeft. Je hoeft verder niets extra’s te doen.

7. Optioneel, maar heel handig: vraag de betaling vooraf

Als je geld vraagt voor kennismakingsgesprekken — al is het maar een klein bedrag — dan zorgt dat ervoor dat Stripe op je Boekingspagina kan helpen om het aantal no-shows te verminderen en vanaf het begin een gevoel van betrokkenheid te creëren.

Voordelen:

Klanten betalen bij het boeken

Je laat het opvolgen van facturen achterwege

Serieuze klanten maken de kans groter dat ze het ook echt doen

Dit is vooral handig voor professionals die coaching, advies, of therapie, waar tijd zowel kostbaar als beperkt is.

Maak een Boekingspagina

Laat je Boekingspagina de onboarding voor je regelen

Zodra je Boekingspagina voor intakegesprekken live is, werkt die vanzelf:

Geen heen-en-weer-mailen

Geen verwarring met de kalender

Geen administratieve rompslomp

Geen gemiste kansen

Je hoeft niet achter bevestigingen aan te jagen

Nieuwe klanten krijgen een soepele, professionele eerste ervaring. Je behoudt de controle over je tijd en kunt je energie richten op wat echt belangrijk is. Je kunt de link naar je Boekingspagina delen op de plekken waar je klanten zich al bevinden, waardoor het plannen van afspraken eenvoudig en toegankelijk wordt.

Leuke plekken om de link naar je Boekingspagina te delen:

Waar kun je het delen? Waarom het werkt E-mailhandtekening en nieuwsbrieven Komt in elk bericht voor — passieve promotie gemaakt makkelijk De website van je bedrijf (contact-/dienstenpagina) Helpt bezoekers om meteen actie te ondernemen zonder je een e-mail te sturen LinkedIn-biografie of Instagram-profiel Zet profielverkeer met één tik om in boekingen E-mails of welkomstdocumenten voor nieuwe klanten Maakt de volgende stap duidelijk en makkelijk voor nieuwe klanten DM’s of chat-apps (WhatsApp, sms, Slack) Ideaal voor het op een informele manier afspreken van afspraken tijdens lopende gesprekken Online communities of forums Bereikt potentiële klanten daar waar ze toch al hun tijd doorbrengen

Maak vandaag nog je Boekingspagina voor nieuwe klanten aan en laat Doodle de planning regelen, zodat jij je kunt blijven richten op de mensen die er echt toe doen.