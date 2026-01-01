Jak skonfigurować Booking Pages do pozyskiwania klientów
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Jeśli zarządzanie rozmowami z potencjalnymi klientami wydaje Ci się kłopotliwe, nie jesteś w tym osamotniony. Między ciągłą wymianą e-maili, niepojawieniem się na spotkaniach i niejasnymi oczekiwaniami łatwo stracić czas i energię, zanim jeszcze zdążysz porozmawiać z klientem.
Właśnie dlatego proces rekrutacji ma znaczenie i właśnie dlatego wasz Booking Page może przejąć za Ciebie najtrudniejsze zadania.
Dzięki Doodle stworzenie przejrzystej, spójnej z wizerunkiem marki i przydatnej Booking Page dla nowych klientów zajmuje zaledwie kilka minut. Jest to proste, intuicyjne i działa bez konieczności wykupienia płatnej subskrypcji — dzięki czemu możesz od razu wywrzeć doskonałe pierwsze wrażenie bez dodatkowych kosztów.
Oto jak stworzyć proces przyjmowania klientów, który będzie profesjonalny, sprawny i wygodny dla wszystkich.
Nie jest wymagana karta kredytowa
1. Spraw, by pierwszy kontakt przebiegał bez wysiłku
Nowi klienci często są zdenerwowani lub niepewni. Skomplikowany proces rezerwacji wcale im nie pomoże. Twoja Booking Page to ich pierwszy kontakt z Tobą — zadbajmy więc, by przebiegł on bez problemów.
Dobrze zaprojektowana strona wskazuje, że:
Jesteś zorganizowany
Cenisz ich czas
Łatwo się z tobą współpracuje
Dzięki Doodle nie potrzebujesz umiejętności technicznych ani wielu narzędzi. Jeden prosty link zastępuje długie wymiany e-maili i zmiany terminów w ostatniej chwili — zapewniając wam obojgu spokój ducha już od samego początku.
2. Stwórz specjalną Booking Page dla nowych klientów
Nie kieruj nowych klientów do wersji ogólnodostępnej. Zamiast tego utwórz Booking Page przeznaczona wyłącznie do przyjmowania nowych klientów. Dzięki temu możesz odpowiednio dostosować przebieg spotkania do osób, z którymi spotykasz się po raz pierwszy.
Aby to skonfigurować:
Przejdź do pulpitu nawigacyjnego serwisu Doodle i utwórz Booking Page
Nadaj sesji przyjazną nazwę, na przykład „Rozmowa wstępna”, „Rozmowa powitalna” lub „Wstępna konsultacja”
Wybierz krótki czas trwania sesji, 15 lub 30 minut jest idealny
Skorzystaj z sesji opis żeby dać im do zrozumienia, czego mogą się spodziewać: „To krótka sesja wprowadzająca, której celem jest wzajemne poznanie się i sprawdzenie, czy nadajemy się do współpracy”.
To nadaje ton rozmowie i rozwiewa wszelkie wątpliwości jeszcze przed jej rozpoczęciem.
3. Podaj swoją dostępność i zadbaj o swój czas
Nie musisz udostępniać całego swojego kalendarza. Ogranicz czas i częstotliwość rozmów wstępnych, aby zachować koncentrację i energię.
W ustawieniach Booking Page:
Ustaw przedziały czasowe dostępności wyłącznie dla tych sesji (np. W poniedziałki i środy rano)
Dodaj bufory przed i po — dzięki czemu możesz się przygotować, zrelaksować się lub robić notatki
Zastosowanie ograniczenia aby kontrolować, ile posiłków można spożywać dziennie lub tygodniowo
Dzięki Doodle z łatwością stworzysz harmonogram, który będzie Ci odpowiadał i będzie pasował do Twojego stylu życia.
4. Spersonalizuj swoją Booking Page, aby wzbudzić zaufanie
Twoja Booking Page powinna odzwierciedlać to, kim jesteś i co oferujesz. Dzięki opcjom personalizacji w wersji Premium serwisu Doodle możesz nadać swojej Booking Page prawdziwie indywidualny charakter, co pomoże klientom poczuć się pewnie, zanim jeszcze z Tobą porozmawiają.
Dostosuj:
Twój logo lub zdjęcie profilowe
Twój imię i nazwisko, stanowisko, oraz dziedzina specjalizacji
Krótki, ciepły opis sesji
Twój kolor marki (lub po prostu wybierz coś stonowanego i profesjonalnego)
Te drobne szczegóły sprawiają, że Twoja strona wyróżnia się na tle typowych narzędzi do planowania spotkań i pozwalają klientom zorientować się, z kim mają do czynienia.
5. Zadawaj właściwe pytania, ale zachowaj swobodną atmosferę
Doodle automatycznie gromadzi dane klienta imię i nazwisko oraz adres e-mail podczas rezerwacji — nie trzeba o to pytać ponownie.
Zamiast tego użyj pytania niestandardowe aby zebrać przydatne informacje kontekstowe, takie jak:
„Na czym chciałbyś się skupić podczas naszej pierwszej sesji?”
„Czy współpracowałeś już wcześniej z kimś z tej branży?”
„Czy jest coś, o czym chciałbyś, żebym wiedział przed naszym spotkaniem?”
Niech to będzie napisane w swobodnym stylu i niech będzie to opcjonalne. To nie jest miejsce na szczegółowe formularze medyczne czy prawne. Chodzi po prostu o to, żeby pokazać, że zależy ci na tym na tyle, by się przygotować.
Porada od profesjonalisty: Jedno przemyślane pytanie może sprawić, że pierwsza rozmowa przebiegnie lepiej. Możesz na przykład zapytać: „Co powinienem wiedzieć przed naszym pierwszym spotkaniem, abyś czuł się swobodnie?”
6. Zsynchronizuj kalendarz i wysyłaj przypomnienia
Po skonfigurowaniu Booking Page połącz ją ze swoim dotychczasowym kalendarzem, aby uniknąć podwójnych rezerwacji lub nieporozumień.
Doodle obsługuje:
Kalendarz Google
Microsoft Outlook
Wbudowany przypomnienia zarówno dla Ciebie, jak i dla klienta
Dzięki temu wszyscy przybywają na czas i mają odpowiednie oczekiwania. Nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych kroków.
7. Opcjonalne, ale skuteczne: pobieraj opłatę z góry
Jeśli pobierasz opłatę za rozmowy wstępne — nawet niewielką — nawiązanie kontaktu Pasek na Booking Page może pomóc ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na rezerwacji, oraz wzbudzić zaangażowanie już od samego początku.
Korzyści:
Klienci płacą w momencie rezerwacji
Pomijasz działania związane z monitorowaniem faktur
Poważni klienci częściej doprowadzają sprawy do końca
Jest to szczególnie przydatne dla specjalistów, którzy oferują coaching, doradztwo, albo terapia, gdzie czas jest zarówno cenny, jak i ograniczony.
Niech Booking Page zajmie się procesem wdrażania nowych użytkowników za Ciebie
Gdy Booking Page zostanie uruchomiona, działa ona samodzielnie:
Żadnych długich wymian e-maili
Żadnych niejasności związanych z kalendarzem
Bez nadmiaru obowiązków administracyjnych
Żadnych straconych okazji
Nie ma potrzeby szukać potwierdzeń
Nowi klienci mogą liczyć na płynną i profesjonalną obsługę już od pierwszego kontaktu. Sam zachowujesz kontrolę nad swoim czasem i skupiasz energię na tym, co najważniejsze. Możesz udostępniać link do swojej Booking Page wszędzie tam, gdzie przebywają Twoi klienci, dzięki czemu ustalanie terminów staje się proste i dostępne.
Świetne miejsca, w których warto udostępnić link do swojej Booking Page:
Gdzie to udostępnić
Dlaczego to działa
Podpis w wiadomościach e-mail i biuletyny
Pojawia się w każdej wiadomości — prosta forma promocji pasywnej
Strona internetowa Twojej firmy (strona kontaktowa/usługi)
Pomaga odwiedzającym podjąć natychmiastowe działania bez konieczności wysyłania do Ciebie wiadomości e-mail
Opis na LinkedIn lub profil na Instagramie
Jednym kliknięciem przekształca ruch na profilu w rezerwacje
E-maile dotyczące rejestracji klienta lub dokumenty powitalne
Dzięki temu kolejny krok jest jasny i łatwy dla nowych klientów
Wiadomości prywatne lub komunikatory (WhatsApp, SMS, Slack)
Idealne do swobodnego ustalania terminów w toczących się rozmowach
Społeczności internetowe lub fora
Dociera do potencjalnych klientów tam, gdzie już spędzają czas
Już dziś skonfiguruj Booking Page dla rezerwacji spotkań z klientami i pozwól, by Doodle zajął się planowaniem terminów, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na ludziach, którzy są dla Ciebie najważniejsi.
Nie jest wymagana karta kredytowa