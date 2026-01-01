अगर इनटेक कॉल्स को संभालना अव्यवस्थित लगता है, तो आप अकेले नहीं हैं। बार-बार आने-जाने वाले ईमेल, बिना आए ग्राहक और अस्पष्ट अपेक्षाओं के बीच, ग्राहक से बात करने से पहले ही समय और ऊर्जा खोना आसान हो जाता है।

यही कारण है कि आपकी प्रवेश प्रक्रिया मायने रखती है, और क्यों आपकी बुकिंग पेज आपके लिए भारी काम कर सकता है।बिंदु

Doodle के साथ, नए ग्राहकों के लिए एक साफ-सुथरा, ब्रांडेड और सहायक बुकिंग पेज सेटअप करना केवल कुछ ही मिनटों में हो जाता है। यह सरल, सहज है और बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के काम करता है — इसलिए आप बिना किसी अतिरिक्त खर्च के एक शानदार पहली छाप छोड़ना शुरू कर सकते हैं।

यहाँ बताया गया है कि कैसे एक ऐसा इनटेक अनुभव बनाया जाए जो पेशेवर, कुशल और सभी के लिए आसान हो।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

1. अपने पहले संपर्क को सहज महसूस कराएँ

नए ग्राहक अक्सर घबराए हुए या अनिश्चित होते हैं। एक उलझन भरी शेड्यूलिंग प्रक्रिया मदद नहीं करेगी। आपका बुकिंग पेज उनके साथ आपकी पहली बातचीत है — तो आइए इसे सुगम बनाएँ।

विचारपूर्वक तैयार किया गया पृष्ठ संकेत देता है:

आप व्यवस्थित हैं

आप उनके समय का सम्मान करते हैं।

आपके साथ काम करना आसान है।

Doodle के साथ, आपको तकनीकी कौशल या कई उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। एक सरल लिंक लंबी ईमेल श्रृंखलाओं और अंतिम समय में पुनः निर्धारित करने की झंझट को समाप्त कर देता है — जिससे शुरुआत से ही आप दोनों को मानसिक शांति मिलती है।

2. नए ग्राहकों के लिए एक समर्पित बुकिंग पेज बनाएं

अपने सामान्य उपलब्धता के लिए नए ग्राहकों को न भेजें। इसके बजाय, एक बनाएँ केवल क्लाइंट इनटेक के लिए बुकिंग पेजयह आपको अपेक्षाओं को नियंत्रित करने और पहली बार आपसे मिलने वाले लोगों के लिए बातचीत के प्रवाह को अनुकूलित करने में मदद करता है।

इसे सेट करने के लिए:

अपने Doodle डैशबोर्ड पर जाएँ और एक बनाएँ बुकिंग पेज

सत्र का नाम कुछ स्वागतयोग्य रखें जैसे परिचय कॉल, स्वागत कॉल या प्रारंभिक परामर्श

एक छोटी सत्र अवधि चुनें, पंद्रह या तीस मिनट आदर्श है

सत्र का उपयोग करें विवरण उन्हें यह बताने के लिए कि क्या उम्मीद करनी है: "यह एक संक्षिप्त परिचय सत्र है ताकि हम एक-दूसरे को जान सकें और यह पता लगा सकें कि क्या हम साथ काम करने के लिए उपयुक्त हैं।"

यह कॉल शुरू होने से पहले ही माहौल तैयार कर देता है और अनिश्चितता को दूर कर देता है।

3. अपनी उपलब्धता जोड़ें और अपने समय की रक्षा करें

आपको अपना पूरा कैलेंडर खोलने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान केंद्रित और ऊर्जावान बने रहने के लिए यह सीमित करें कि आप इनटेक कॉल कब और कितनी बार लेते हैं।

आपके बुकिंग पेज सेटिंग्स में:

केवल इन सत्रों के लिए उपलब्धता की खिड़कियाँ निर्धारित करें (उदाहरण के लिए सोमवार और बुधवार की सुबहें )

जोड़ें बफ़र्स पहले और बाद में — ताकि आप तैयारी कर सकें, तनावमुक्त हो सकें, या नोट्स ले सकें।

उपयोग करें सीमाएँ प्रति दिन या सप्ताह आप कितने इनटेक की अनुमति देते हैं, इसे नियंत्रित करने के लिए

Doodle आपके लिए एक ऐसा शेड्यूल बनाना आसान बनाता है जो आपके लिए काम करे और आपकी ज़िंदगी में फिट बैठे।

4. विश्वास बनाने के लिए अपने बुकिंग पेज को ब्रांड करें

आपका बुकिंग पेज यह दर्शाना चाहिए कि आप कौन हैं और आप क्या पेशकश करते हैं। Doodle के Premium निजीकरण विकल्पों के साथ, आप अपने पेज को वास्तव में अपना बना सकते हैं, जिससे ग्राहक आपसे बात करने से पहले ही आत्मविश्वास महसूस करें।

अनुकूलित करें:

आपका लोगो या प्रोफ़ाइल फ़ोटो

आपका नाम, पेशेवर पद , और विशेषज्ञता का क्षेत्र

एक गर्म, छोटा सत्र का विवरण

आपका ब्रांड का रंग (या बस कुछ शांत और पेशेवर चुनें)

ये छोटे-छोटे स्पर्श आपके पेज को सामान्य शेड्यूलर्स से अलग दिखाते हैं, और ग्राहकों को यह एहसास दिलाते हैं कि वे किससे मिल रहे हैं।

5. सही सवाल पूछें लेकिन माहौल हल्का रखें

Doodle स्वचालित रूप से क्लाइंट के नाम और ईमेल बुक करते समय — फिर से पूछने की कोई जरूरत नहीं।

इसके बजाय, का उपयोग करें अनुकूलित प्रश्न उपयोगी संदर्भ इकट्ठा करने के लिए, जैसे:

हमारे पहले सत्र में आप किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे?

क्या आपने इस क्षेत्र में पहले किसी के साथ काम किया है?

क्या कुछ है जो आप चाहते हैं कि मैं मिलने से पहले जानूँ?

इसे बातचीत जैसा और वैकल्पिक रखें। यह विस्तृत चिकित्सा या कानूनी फॉर्म भरने की जगह नहीं है। आप बस यह दिखा रहे हैं कि आप तैयारी के लिए पर्याप्त परवाह करते हैं।

Pro टिपएक विचारशील प्रश्न बेहतर पहली बातचीत की शुरुआत कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप पूछ सकते हैं: "आपको सहज महसूस कराने में मदद करने के लिए हमारी पहली मुलाकात में मुझे क्या जानना चाहिए?"

6. अपना कैलेंडर सिंक करें और रिमाइंडर भेजें

एक बार आपका बुकिंग पेज सेट हो जाने के बाद, दोहरी बुकिंग या भ्रम से बचने के लिए अपने मौजूदा कैलेंडर को जोड़ें।

Doodle समर्थन करता है:

गूगल कैलेंडर

माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक

अंतर्निर्मित स्मरण आपके और क्लाइंट दोनों के लिए

यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई समय पर और सही अपेक्षाओं के साथ पहुंचे। किसी अतिरिक्त कदम की आवश्यकता नहीं।

7. वैकल्पिक लेकिन शक्तिशाली: अग्रिम भुगतान एकत्र करें

यदि आप इनटेक कॉल्स के लिए शुल्क लेते हैं — भले ही वह बहुत कम ही क्यों न हो — कनेक्टिंग धारी आपके बुकिंग पेज पर भेजने से नो-शो की संख्या कम करने और शुरुआत से ही प्रतिबद्धता स्थापित करने में मदद मिल सकती है।

लाभ:

ग्राहक बुकिंग करते समय भुगतान करते हैं।

आप चालान अनुवर्ती कार्रवाई नहीं करते।

गंभीर ग्राहक अपना काम पूरा करने की अधिक संभावना रखते हैं।

यह उन पेशेवरों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो प्रदान करते हैं कोचिंग, परामर्श, या चिकित्सा, जहाँ समय मूल्यवान और सीमित दोनों है।

अपने बुकिंग पेज से ऑनबोर्डिंग करवाएँ

एक बार आपका इनटेक बुकिंग पेज लाइव हो जाने पर, यह अपने आप चलता है:

आगे-पीछे ईमेल न करें

कोई कैलेंडर भ्रम नहीं

प्रशासनिक बोझ नहीं

कोई भी अवसर चूकना नहीं

पुष्टियों के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं।

नए ग्राहकों को एक सहज, पेशेवर पहला अनुभव मिलता है। आप अपने समय पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, और अपनी ऊर्जा वहीं केंद्रित करते हैं जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आप अपना बुकिंग पेज लिंक वहीं साझा कर सकते हैं जहाँ आपके ग्राहक पहले से मौजूद हैं, जिससे शेड्यूलिंग सरल और सुलभ हो जाती है।

आपका बुकिंग पेज लिंक साझा करने के लिए बेहतरीन स्थान:

इसे कहाँ साझा करें यह क्यों काम करता है ईमेल हस्ताक्षर और न्यूज़लेटर हर संदेश में दिखाई देता है — सहज निष्क्रिय प्रचार आपकी व्यावसायिक वेबसाइट (संपर्क/सेवाएँ पृष्ठ) विज़िटरों को आपको ईमेल किए बिना तुरंत कार्रवाई करने में मदद करता है। लिंक्डइन बायो या इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक टैप में प्रोफ़ाइल ट्रैफ़िक को बुकिंग में बदलें क्लाइंट ऑनबोर्डिंग ईमेल या स्वागत दस्तावेज़ नए ग्राहकों के लिए अगला कदम स्पष्ट और आसान बनाता है। डीएम या चैट टूल्स (व्हाट्सएप, एसएमएस, स्लैक) चलर रही बातचीत में अनौपचारिक रूप से समय निर्धारित करने के लिए एकदम उपयुक्त। ऑनलाइन समुदाय या फोरम संभावित ग्राहकों तक वहीं पहुँचता है जहाँ वे पहले से ही समय बिता रहे हैं।

आज ही अपना क्लाइंट इनटेक बुकिंग पेज सेट अप करें, और शेड्यूलिंग Doodle पर छोड़ दें, ताकि आप उन लोगों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो मायने रखते हैं।