Så här skapar du Booking Pages för kundregistrering

Om du tycker att det är krångligt att hantera förfrågningar är du inte ensam. Med alla mejl fram och tillbaka, uteblivna besök och otydliga förväntningar är det lätt att slösa bort tid och energi redan innan du ens har pratat med kunden.

Det är därför som er intagningsprocess är viktig, och därför som er Booking Page kan sköta det tunga arbetet åt dig.

Med Doodle tar det bara några minuter att skapa en överskådlig, anpassad och användbar Booking Page för nya kunder. Det är enkelt, intuitivt och fungerar utan betalt abonnemang – så att du kan börja göra ett bra första intryck utan extra kostnader.

Så här skapar du en intagsprocess som är professionell, effektiv och smidig för alla.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

1. Se till att den första kontakten känns smidig

Nya kunder är ofta nervösa eller osäkra. En krånglig bokningsprocess gör inte saken bättre. Din Booking Page är deras första kontakt med dig – så låt oss se till att den blir smidig.

En väl genomtänkt sida ger följande intryck:

Du är välorganiserad

Du värdesätter deras tid

Det är lätt att samarbeta med dig

Med Doodle behöver du varken tekniska kunskaper eller flera olika verktyg. En enkel länk ersätter långa e-postkedjor och ombokningar i sista minuten – vilket ger er båda sinnesro redan från början.

2. Skapa en särskild Booking Page för nya kunder

Skicka inte nya kunder till din allmänna tillgänglighet. Skapa istället en Booking Page enbart för kundregistrering. Detta hjälper dig att hantera förväntningarna och anpassa förloppet efter personer som träffar dig för första gången.

Så här gör du:

Gå till din Doodle-instrumentpanel och skapa en Booking Page

Ge sessionen ett välkomnande namn, till exempel ”Introduktionssamtal”, ”Välkomstsamtal” eller ”Inledande konsultation”

Välj en kort sessionstid, 15 eller 30 minuter är perfekt

Använd sessionen beskrivning för att ge dem en uppfattning om vad de kan förvänta sig: ”Det här är ett kort introduktionsmöte där vi lär känna varandra och ser om vi passar bra ihop för att samarbeta.”

Detta sätter tonen och undanröjer osäkerheten redan innan samtalet ens har börjat.

3. Ange när du är tillgänglig och se till att du får tid för dig själv

Du behöver inte öppna hela din kalender. Begränsa när och hur ofta du tar emot inledande samtal för att behålla fokus och energin.

I inställningarna för din Booking Page:

Ställ in tillgänglighetsintervall enbart för dessa sessioner (t.ex. Måndag- och onsdagmorgnar )

Lägg till buffertar före och efter – så att du kan förbereda dig, varva ner eller göra anteckningar

Användning gränser för att styra hur många intag du tillåter per dag eller vecka

Doodle gör det enkelt att skapa ett schema som passar just dig och din vardag.

4. Anpassa din Booking Page för att skapa förtroende

Din Booking Page bör spegla vem du är och vad du erbjuder. Med Doodles avancerade anpassningsalternativ kan du verkligen göra sidan till din egen, vilket hjälper kunderna att känna sig trygga redan innan de har pratat med dig.

Anpassa:

Din logotyp eller profilbild

Din namn, yrkestitel , och expertisområde

En varm, kort beskrivning av sessionen

Din varumärkesfärg (eller välj helt enkelt något diskret och professionellt)

Dessa små detaljer gör att din sida sticker ut från vanliga bokningssystem och ger kunderna en känsla av vem de ska träffa.

5. Ställ rätt frågor, men håll tonen lättsam

Doodle samlar automatiskt in kundens namn och e-postadress vid bokningen – du behöver inte fråga igen.

Använd istället anpassade frågor för att få fram användbar bakgrundsinformation, till exempel:

”Vad skulle du vilja fokusera på under vårt första möte?”

”Har du arbetat med någon inom det här området tidigare?”

”Finns det något du vill att jag ska veta innan vi träffas?”

Håll tonen vardaglig och gör det valfritt. Det här är inte rätt plats för detaljerade medicinska eller juridiska formulär. Du visar helt enkelt att du bryr dig tillräckligt mycket för att ha förberett dig.

Proffstips: En genomtänkt fråga kan leda till ett bättre första samtal. Du kan till exempel fråga: ”Vad behöver jag veta inför vårt första möte för att du ska känna dig bekväm?”

6. Synkronisera din kalender och skicka påminnelser

När din Booking Page är klar kan du koppla ihop den med din befintliga kalender för att undvika dubbelbokningar eller förvirring.

Doodle stöder:

Google Kalender

Microsoft Outlook

Inbyggd påminnelser både för dig och kunden

Detta säkerställer att alla kommer i tid och har rätt förväntningar. Inga extra steg behövs.

7. Valfritt men effektivt: Ta betalt i förskott

Om du tar betalt för inledande samtal – även om det bara är ett litet belopp – innebär det att Stripe på din Booking Page kan bidra till att minska antalet uteblivna besök och skapa ett engagemang redan från början.

Fördelar:

Kunderna betalar när de bokar

Du hoppar över fakturauppföljningarna

Seriösa kunder är mer benägna att fullfölja sina åtaganden

Detta är särskilt användbart för yrkesverksamma som erbjuder coaching, rådgivning, eller terapi, där tiden är både värdefull och begränsad.

Låt Booking Page sköta registreringen åt dig

När din Booking Page för intag är live sköter den sig själv:

Inga e-postväxlingar fram och tillbaka

Ingen förvirring kring kalendern

Ingen överbelastning för administratören

Inga förlorade möjligheter

Du behöver inte jaga efter bekräftelser

Nya kunder får en smidig och professionell första upplevelse. Du behåller kontrollen över din tid och kan lägga din energi på det som är viktigast. Du kan dela länken till din Booking Page där dina kunder redan befinner sig, vilket gör det enkelt och smidigt att boka tid.

Bra ställen att dela länken till din Booking Page på:

Var kan man dela det? Varför det fungerar E-postsignatur och nyhetsbrev Visas i varje meddelande – passiv marknadsföring på ett enkelt sätt Ditt företags webbplats (kontaktsidan/tjänstesidan) Hjälper besökarna att vidta omedelbara åtgärder utan att behöva skicka e-post till dig Biografi på LinkedIn eller Instagram-profil Omvandlar trafik från profilen till bokningar med ett enda tryck E-postmeddelanden eller välkomstdokument för kundregistrering Gör nästa steg tydligt och enkelt för nya kunder Direktmeddelanden eller chattverktyg (WhatsApp, SMS, Slack) Perfekt för informell planering i pågående konversationer Online-gemenskaper eller forum Når potentiella kunder där de redan tillbringar sin tid

Skapa din Booking Page för kundintag redan idag och låt Doodle sköta schemaläggningen, så att du kan fokusera på de människor som betyder mest.