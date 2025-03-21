Hoe je het uitstellen kunt stoppen met de OHIO-methode

Uitstelgedrag is iets waar we allemaal wel eens mee worstelen. Wat begint als een onschuldig uitstel, wordt een gewoonte die je productiviteit beïnvloedt en je stress verhoogt. Hoewel veel mensen uitstelgedrag associëren met luiheid, is de waarheid veel complexer.

De OHIO-methode, een afkorting van ‘Only Handle It Once’, is een simpele maar krachtige manier om uitstelgedrag aan te pakken. Door taken meteen af te handelen in plaats van ze steeds opnieuw op te pakken, kun je je taken beter beheren en onnodige stress verminderen.

Laten we eens kijken waarom we dingen uitstellen en hoe de OHIO-methode je kan helpen om weer grip op je tijd te krijgen.

Inzicht in uitstelgedrag

Uitstelgedrag is niet alleen een slechte gewoonte, maar vaak ook een manier om met dingen om te gaan. Als je voor een moeilijke of vervelende taak staat, zoeken je hersenen kortstondige verlichting door die taak uit de weg te gaan. Maar door een taak te vermijden, verdwijnt die niet; het zorgt er alleen maar voor dat het later nog stressvoller wordt.

Er zijn veel redenen waarom mensen dingen uitstellen. Perfectionisme is een van de belangrijkste redenen, want de angst om fouten te maken of niet aan hoge verwachtingen te voldoen, zorgt ervoor dat je aarzelt. Ook een gebrek aan motivatie speelt een rol, vooral als een taak niet zinvol of dringend aanvoelt.

In andere gevallen kan het gevoel overweldigd of angstig te zijn leiden tot vermijdingsgedrag, omdat sommige taken te groot of te ingewikkeld lijken om aan te pakken. Externe afleidingen en slecht tijdmanagement maken het probleem nog erger, waardoor mensen zich niet kunnen concentreren op wat er echt toe doet.

Uitstelgedrag heeft invloed op alle aspecten van het leven, van het uitstellen van antwoorden op e-mails tot het uitstellen van belangrijke beslissingen. Gelukkig biedt de OHIO-methode een gestructureerde manier om deze hindernissen te overwinnen.

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Wat is de OHIO-methode?

De OHIO-methode is een simpel principe. Als er een klusje opduikt, pak die dan meteen aan, zodat je er niet nog een keer over hoeft na te denken.

Bepaal meteen wat je gaat doen als je iets voor het eerst tegenkomt. Deze methode moedigt een van de volgende drie acties aan:

Maak het nu af. Als een klusje maar een paar minuten duurt, pak het dan meteen aan in plaats van het uit te stellen.

Delegeer het. Als iemand anders beter geschikt is om die taak op zich te nemen, geef ‘m dan door.

Plan het in. Als de taak meer tijd of moeite kost, plan dan een specifiek tijdstip in om hem af te ronden.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je een e-mail krijgt waarop je moet reageren. In plaats van hem te lezen, te sluiten en er later nog eens over na te denken, spoort de OHIO-methode je aan om meteen te reageren, de e-mail door te sturen naar de juiste persoon of een afspraak in te plannen.

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Haal het maximale uit de OHIO-methode

Om het meeste uit de OHIO-methode te halen, kun je een paar van deze gewoontes eens uitproberen:

De eerste stap is om taken op volgorde van belangrijkheid te zetten en meteen aan de slag te gaan. Vraag jezelf, voordat je iets onderneemt, af: Kan ik dit nu afmaken? Zo ja, doe het dan nu, en stel het niet uit.

Het verminderen van beslissingsmoeheid is een ander aspect van het overwinnen van uitstelgedrag. Veel mensen stellen dingen uit omdat ze te veel nadenken over taken. Schrap onnodige keuzes, zodat het makkelijker wordt om actie te ondernemen. Door bijvoorbeeld vaste tijden in te stellen voor bepaalde activiteiten, zoals het plannen van vergaderingen, kun je aarzeling tot een minimum beperken.

Door grote taken in kleinere stappen op te splitsen, kun je ze makkelijker afkrijgen. In plaats van een project uit te stellen vanwege de complexiteit ervan, kun je beter beginnen met een eenvoudige stap, zoals het op een rijtje zetten van de belangrijkste punten, voordat je een volledig verslag schrijft.

De ‘twee-minutenregel’ is nog zo’n strategie: als een klusje minder dan twee minuten duurt, doe het dan meteen in plaats van het toe te voegen aan een steeds langer wordende takenlijst.

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Hoe Doodle je helpt de OHIO-methode toe te passen

Bij de OHIO-methode draait alles om het efficiënt afhandelen van taken en het voorkomen van vertragingen. Met Doodle kun je deze aanpak heel makkelijk toepassen bij het plannen. In plaats van tijd te besteden aan het afstemmen van beschikbaarheid, kun je via Boekingspagina's je beschikbaarheid één keer instellen, waarna anderen kunnen boeken zonder eindeloos heen-en-weer te mailen. Groepspolls vind je makkelijk een geschikt tijdstip voor een vergadering, terwijl inschrijflijsten en 1-op-1-planning je helpen om evenementen met minimale moeite te organiseren. Doodle zorgt ervoor dat je de planning van vergaderingen maar één keer hoeft te regelen – of helemaal niet – zodat je je kunt concentreren op belangrijkere taken.