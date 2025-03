Comment arrêter de procrastiner avec la méthode OHIO

La procrastination est un problème auquel nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre. Ce qui n'est au départ qu'un retard anodin devient une habitude qui nuit à la productivité et augmente le stress. Alors que de nombreuses personnes associent la procrastination à la paresse, la vérité est bien plus complexe.

La méthode OHIO (Only Handle It Once) est une approche simple mais efficace pour lutter contre la procrastination. Le fait de s'occuper immédiatement des tâches plutôt que d'y revenir plusieurs fois permet d'améliorer la gestion des tâches et de réduire le stress inutile.

Voyons pourquoi nous procrastinons et comment la méthode OHIO peut vous aider à reprendre le contrôle de votre temps.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Comprendre la procrastination

La procrastination n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est souvent un mécanisme d'adaptation. Lorsqu'il est confronté à une tâche difficile ou désagréable, le cerveau cherche un soulagement à court terme en l'évitant. Cependant, éviter une tâche ne la fait pas disparaître ; cela ne fait que la rendre plus stressante par la suite.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens procrastinent. Le perfectionnisme est l'une des principales raisons, car la peur de faire des erreurs ou de ne pas répondre à des attentes élevées provoque l'hésitation. Le manque de motivation joue également un rôle, notamment lorsqu'une tâche ne semble pas importante ou urgente.

Dans d'autres cas, le sentiment d'être dépassé ou anxieux peut conduire à l'évitement, car certaines tâches semblent trop lourdes ou trop complexes pour être abordées. Les distractions extérieures et une mauvaise gestion du temps aggravent le problème, empêchant les gens de se concentrer sur ce qui compte vraiment.

La procrastination touche tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de retarder la réponse à un courriel ou de remettre à plus tard la prise d'une décision importante. Heureusement, la méthode OHIO offre un moyen structuré de surmonter ces obstacles.

Qu'est-ce que la méthode OHIO ?

La méthode OHIO repose sur un principe simple. Lorsqu'une tâche se présente, il faut s'en occuper immédiatement pour éviter d'y repenser.

Décidez d'une tâche la première fois que vous la rencontrez. La méthode encourage l'une des trois actions suivantes

L'accomplir tout de suite. Si une tâche ne prend que quelques minutes, traitez-la immédiatement au lieu de la remettre à plus tard.

La déléguer. Si quelqu'un d'autre est mieux placé pour s'occuper de la tâche, transmettez-la.

Planifiez-la. Si la tâche demande plus de temps ou d'efforts, fixez un moment précis pour la réaliser.

Par exemple, imaginez que vous recevez un courriel auquel vous devez répondre. Au lieu de le lire, de le fermer et d'y réfléchir plus tard, la méthode OHIO vous pousse à y répondre immédiatement, à le transmettre à la bonne personne ou à le programmer.

Tirer le meilleur parti de la méthode OHIO

Pour tirer le meilleur parti de la méthode OHIO, adoptez certaines de ces habitudes :

La première étape consiste à hiérarchiser les tâches et à agir immédiatement. Avant d'agir, posez-vous la question suivante Puis-je accomplir cette tâche maintenant ? Si oui, faites-le maintenant et ne le remettez pas à plus tard.

La réduction de la fatigue décisionnelle est un autre aspect de la lutte contre la procrastination. De nombreuses personnes procrastinent parce qu'elles réfléchissent trop à leurs tâches. Éliminez les choix inutiles pour qu'il soit plus facile de passer à l'action. Par exemple, le fait de fixer des heures fixes pour des activités spécifiques telles que la planification de réunions peut contribuer à réduire les hésitations.

Diviser les tâches importantes en petites étapes peut les rendre plus faciles à accomplir. Au lieu de retarder un projet en raison de sa complexité, commencez par réaliser une action simple, par exemple en soulignant les points clés avant de rédiger un rapport complet.

La règle des deux minutes est une autre stratégie : si une tâche prend moins de deux minutes, faites-la immédiatement au lieu de l'ajouter à une liste de choses à faire qui ne cesse de s'allonger.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Comment Doodle vous aide à appliquer la méthode OHIO

La méthode OHIO consiste à traiter les tâches de manière efficace et à éviter les retards. Doodle permet d'appliquer facilement cette approche à la planification. Au lieu de perdre du temps à coordonner les disponibilités, une page de réservation vous permet de définir vos disponibilités une fois pour toutes et permet aux autres de réserver sans avoir à envoyer des courriels. Les sondages de groupe simplifient la recherche d'une heure de réunion, tandis que les feuilles d'inscription et la planification 1:1 permettent d'organiser des événements avec un minimum d'efforts. Doodle fait en sorte que vous n'ayez à vous occuper qu'une seule fois de la planification des réunions, voire pas du tout, afin que vous puissiez vous concentrer sur des tâches plus importantes.