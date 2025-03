Come smettere di procrastinare con il metodo OHIO

La procrastinazione è un problema che tutti noi affrontiamo prima o poi. Quello che inizia come un ritardo innocuo diventa un'abitudine che influisce sulla produttività e aumenta lo stress. Molti associano la procrastinazione alla pigrizia, ma la verità è molto più complessa.

Il metodo OHIO, acronimo di Only Handle It Once, è un approccio semplice ma potente per affrontare la procrastinazione. Affrontare i compiti immediatamente invece di ripassarli più volte aiuta a migliorare la gestione dei compiti e a ridurre lo stress inutile.

Scopriamo perché procrastiniamo e come il metodo OHIO può aiutarvi a riprendere il controllo del vostro tempo.

Capire la procrastinazione

La procrastinazione non è solo una cattiva abitudine, ma spesso è un meccanismo di coping. Di fronte a un compito difficile o spiacevole, il cervello cerca un sollievo a breve termine evitandolo. Tuttavia, evitare un compito non lo fa scomparire, ma lo rende solo più stressante in seguito.

Le ragioni per cui le persone procrastinano sono molteplici. Il perfezionismo è una delle ragioni principali, in quanto la paura di commettere errori o di non soddisfare le aspettative elevate provoca esitazione. Anche la mancanza di motivazione gioca un ruolo importante, soprattutto quando un compito non sembra significativo o urgente.

In altri casi, il sentirsi sopraffatti o ansiosi può portare a evitare di svolgere alcuni compiti, che sembrano troppo grandi o complessi da affrontare. Le distrazioni esterne e la cattiva gestione del tempo aggravano il problema, impedendo alle persone di concentrarsi sulle cose veramente importanti.

La procrastinazione riguarda tutti gli ambiti della vita, dal ritardare le risposte alle e-mail al rimandare le decisioni importanti. Fortunatamente, il metodo OHIO offre un metodo strutturato per superare questi ostacoli.

Che cos'è il metodo OHIO?

Il metodo OHIO è un principio semplice. Quando si presenta un compito, affrontarlo immediatamente per evitare di pensarci di nuovo.

Decidete su un compito la prima volta che lo incontrate. Il metodo incoraggia una di queste tre azioni:

Completare subito. Se un compito richiede solo pochi minuti, affrontatelo subito invece di rimandarlo.

Delegare. Se qualcun altro è più adatto a svolgere il compito, passatelo.

Programmare. Se il compito richiede più tempo o impegno, programmate un momento specifico per portarlo a termine.

Ad esempio, immaginate di ricevere un'e-mail che richiede una risposta. Invece di leggerla, chiuderla e pensarci dopo, il metodo OHIO vi spinge a rispondere immediatamente, a inoltrarla alla persona giusta o a programmarla.

Ottenere il massimo dal metodo OHIO

Per sfruttare al meglio il metodo OHIO, provate ad adottare alcune di queste abitudini:

Il primo passo consiste nel dare priorità ai compiti e nell'agire immediatamente. Prima di agire, chiedetevi: Posso portare a termine questo compito adesso? Se sì, fatelo subito e non rimandatelo.

Ridurre la fatica delle decisioni è un altro aspetto del superamento della procrastinazione. Molte persone procrastinano perché pensano troppo ai compiti da svolgere. Eliminate le scelte non necessarie, in modo che sia più facile agire. Ad esempio, stabilire orari fissi per attività specifiche come la programmazione di riunioni può aiutare a ridurre al minimo l'esitazione.

Suddividere i compiti più grandi in fasi più piccole può renderli più facili da portare a termine. Invece di rimandare un progetto a causa della sua complessità, iniziate a completare un'azione semplice come delineare i punti chiave prima di scrivere una relazione completa.

La regola dei due minuti è un'altra strategia: se un compito richiede meno di due minuti, eseguitelo immediatamente invece di aggiungerlo a una lista di cose da fare sempre più lunga.

Come Doodle aiuta ad applicare il metodo OHIO

