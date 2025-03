Cómo dejar de procrastinar con el método OHIO

La procrastinación es algo con lo que todos luchamos en algún momento. Lo que empieza como un retraso inofensivo se convierte en un hábito que afecta a la productividad y aumenta el estrés. Aunque muchas personas asocian la procrastinación con la pereza, la verdad es mucho más compleja.

El método OHIO, abreviatura de Only Handle It Once, es un planteamiento sencillo pero eficaz para abordar la procrastinación. Ocuparse de las tareas inmediatamente en lugar de volver a ellas varias veces ayuda a mejorar la gestión de las tareas y a reducir el estrés innecesario.

Exploremos por qué procrastinamos y cómo el método OHIO puede ayudarle a recuperar el control de su tiempo.

Comprender la procrastinación

La procrastinación no es sólo un mal hábito, sino a menudo un mecanismo de supervivencia. Cuando nos enfrentamos a una tarea difícil o desagradable, el cerebro busca alivio a corto plazo evitándola. Sin embargo, evitar una tarea no hace que desaparezca; sólo la hace más estresante después.

Hay muchas razones por las que la gente procrastina. El perfeccionismo es una de las principales razones, ya que el miedo a cometer errores o a no cumplir las altas expectativas provoca indecisión. La falta de motivación también influye, sobre todo cuando una tarea no parece significativa o urgente.

En otros casos, sentirse abrumado o ansioso puede conducir a la evitación, ya que algunas tareas parecen demasiado grandes o complejas para abordarlas. Las distracciones externas y una mala gestión del tiempo agravan el problema e impiden centrarse en lo que realmente importa.

La procrastinación afecta a todos los ámbitos de la vida, desde retrasar las respuestas a los correos electrónicos hasta posponer la toma de decisiones importantes. Afortunadamente, el Método OHIO ofrece una forma estructurada de superar estas barreras.

¿Qué es el método OHIO?

El método OHIO es un principio sencillo. Cuando surja una tarea, ocúpese de ella inmediatamente para ahorrarse tener que volver a pensar en ella.

Decídase por una tarea la primera vez que se encuentre con ella. El método fomenta una de estas tres acciones

Complétala ahora. Si una tarea sólo te lleva unos minutos, ocúpate de ella inmediatamente en lugar de posponerla.

Delegarla. Si otra persona está más capacitada para realizar la tarea, pásasela.

Prográmala. Si la tarea requiere más tiempo o esfuerzo, programa un momento específico para completarla.

Por ejemplo, imagina que recibes un correo electrónico que requiere una respuesta. En lugar de leerlo, cerrarlo y pensar en él más tarde, el método OHIO le empuja a responder inmediatamente, reenviarlo a la persona adecuada o programarlo.

Aproveche al máximo el método OHIO

Para sacar el máximo partido al método OHIO, prueba algunos de estos hábitos:

El primer paso es priorizar las tareas y actuar de inmediato. Antes de pasar a la acción, pregúntate ¿Puedo terminar esto ahora? Si la respuesta es afirmativa, hágalo ahora y no lo posponga.

Reducir la fatiga de decisión es otro aspecto de la superación de la procrastinación. Muchas personas procrastinan porque le dan demasiadas vueltas a las tareas. Elimine las opciones innecesarias para que le resulte más fácil pasar a la acción. Por ejemplo, establecer tiempos fijos para actividades específicas, como programar reuniones, puede ayudar a minimizar las dudas.

Dividir las tareas grandes en pasos más pequeños puede facilitar su realización. En lugar de retrasar un proyecto por su complejidad, empieza por completar una acción sencilla, como esbozar los puntos clave antes de redactar un informe completo.

La regla de los dos minutos es otra estrategia: si una tarea lleva menos de dos minutos, hazla inmediatamente en lugar de añadirla a una lista de tareas pendientes cada vez mayor.

Cómo te ayuda Doodle a aplicar el método OHIO

El método OHIO consiste en gestionar las tareas de forma eficiente y evitar retrasos. Doodle facilita la aplicación de este enfoque a la programación. En lugar de perder tiempo coordinando la disponibilidad, una Página de Reservas te permite establecer tu disponibilidad una vez y permite a los demás reservar sin necesidad de intercambiar correos electrónicos. Las encuestas de grupo simplifican la búsqueda de una hora de reunión, mientras que las hojas de inscripción y la programación 1:1 ayudan a organizar eventos con el mínimo esfuerzo. Doodle garantiza que sólo tengas que ocuparte de la planificación de reuniones una vez, si es que tienes que hacerlo, para que puedas centrarte en tareas más importantes.