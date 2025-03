Como parar de procrastinar com o método OHIO

A procrastinação é algo com que todos nós lutamos em algum momento. O que começa como um atraso inofensivo torna-se um hábito que afeta a produtividade e aumenta o estresse. Embora muitas pessoas associem a procrastinação à preguiça, a verdade é muito mais complexa.

O método OHIO, abreviação de Only Handle It Once (Trate apenas uma vez), é uma abordagem simples, mas poderosa, para lidar com a procrastinação. Lidar com as tarefas imediatamente, em vez de revisitá-las várias vezes, ajuda a melhorar o gerenciamento de tarefas e a reduzir o estresse desnecessário.

Vamos explorar por que procrastinamos e como o método OHIO pode ajudá-lo a recuperar o controle do seu tempo.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Entendendo a procrastinação

A procrastinação não é apenas um mau hábito, mas muitas vezes um mecanismo de enfrentamento. Ao se deparar com uma tarefa difícil ou desagradável, o cérebro busca alívio a curto prazo evitando-a. Entretanto, evitar uma tarefa não faz com que ela desapareça; apenas a torna mais estressante mais tarde.

Há muitos motivos pelos quais as pessoas procrastinam. O perfeccionismo é um dos principais motivos, pois o medo de cometer erros ou de não atender às altas expectativas causa hesitação. A falta de motivação também desempenha um papel importante, especialmente quando uma tarefa não parece significativa ou urgente.

Em outros casos, sentir-se sobrecarregado ou ansioso pode levar à evasão, pois algumas tarefas parecem grandes ou complexas demais para serem realizadas. As distrações externas e o mau gerenciamento do tempo pioram o problema, impedindo que as pessoas se concentrem no que realmente importa.

A procrastinação afeta todas as áreas da vida, desde atrasar respostas a e-mails até adiar a tomada de decisões importantes. Felizmente, o método OHIO oferece uma maneira estruturada de superar essas barreiras.

O que é o método OHIO?

O método OHIO é um princípio simples. Quando surgir uma tarefa, lide com ela imediatamente para não ter de pensar nela novamente.

Decida sobre uma tarefa na primeira vez que você a encontrar. O método incentiva uma das três ações:

Conclua-a agora. Se uma tarefa levar apenas alguns minutos, trate-a imediatamente em vez de adiá-la.

Delegar. Se outra pessoa for mais adequada para realizar a tarefa, passe-a adiante.

Programe-a. Se a tarefa exigir mais tempo ou esforço, agende um horário específico para concluí-la.

Por exemplo, imagine receber um e-mail que exija uma resposta. Em vez de ler, fechar e pensar nele mais tarde, o método OHIO o incentiva a responder imediatamente, encaminhá-lo para a pessoa certa ou agendá-lo.

Obtenha o máximo do método OHIO

Para aproveitar ao máximo o método OHIO, experimente alguns desses hábitos:

O primeiro passo é priorizar as tarefas e agir imediatamente. Antes de agir, pergunte a si mesmo: Posso concluir isso agora? Se sim, faça-o agora e não adie.

Reduzir a fadiga da decisão é outro aspecto da superação da procrastinação. Muitas pessoas procrastinam porque pensam demais nas tarefas. Elimine escolhas desnecessárias para que seja mais fácil agir. Por exemplo, definir horários fixos para atividades específicas, como o agendamento de reuniões, pode ajudar a minimizar a hesitação.

Dividir tarefas grandes em etapas menores pode facilitar a realização delas. Em vez de adiar um projeto por causa de sua complexidade, comece concluindo uma ação simples, como delinear os pontos principais antes de escrever um relatório completo.

A regra dos dois minutos é outra estratégia: se uma tarefa levar menos de dois minutos, faça-a imediatamente em vez de adicioná-la a uma lista crescente de tarefas.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Como o Doodle ajuda você a aplicar o método OHIO

O método OHIO consiste em lidar com as tarefas de forma eficiente e evitar atrasos. O Doodle facilita a aplicação dessa abordagem ao agendamento. Em vez de perder tempo coordenando a disponibilidade, uma página de reserva permite que você defina sua disponibilidade uma vez e que outras pessoas façam a reserva sem precisar ficar trocando e-mails. As enquetes de grupo simplificam a localização de um horário de reunião, enquanto as planilhas de inscrição e o agendamento 1:1 ajudam a organizar eventos com o mínimo de esforço. O Doodle garante que você só precise lidar com o planejamento de reuniões uma vez - se é que precisa - para que possa se concentrar em tarefas mais importantes.