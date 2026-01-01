Jak przestać zwlekać dzięki metodzie OHIO

Wszyscy w pewnym momencie borykamy się z problemem prokrastynacji. To, co zaczyna się jako nieszkodliwe zwlekanie, przeradza się w nawyk, który negatywnie wpływa na wydajność i zwiększa poziom stresu. Chociaż wiele osób kojarzy prokrastynację z lenistwem, rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona.

Metoda OHIO, skrót od „Only Handle It Once” (zajmij się tym tylko raz), to proste, a jednocześnie skuteczne podejście do walki z prokrastynacją. Natychmiastowe zajmowanie się zadaniami zamiast powracania do nich wielokrotnie pomaga usprawnić zarządzanie zadaniami i zmniejszyć niepotrzebny stres.

Zastanówmy się, dlaczego zwlekamy, i jak metoda OHIO może pomóc Ci odzyskać kontrolę nad swoim czasem.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Zrozumienie zjawiska prokrastynacji

Prokrastynacja to nie tylko zły nawyk, ale często także mechanizm radzenia sobie. W obliczu trudnego lub nieprzyjemnego zadania mózg szuka krótkotrwałej ulgi, unikając go. Jednak unikanie zadania nie sprawia, że znika ono; powoduje jedynie, że później staje się ono jeszcze bardziej stresujące.

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie zwlekają z wykonaniem zadań. Jednym z głównych powodów jest perfekcjonizm, ponieważ strach przed popełnieniem błędów lub niespełnieniem wysokich oczekiwań powoduje wahanie. Pewną rolę odgrywa również brak motywacji, zwłaszcza gdy zadanie nie wydaje się znaczące lub pilne.

W innych przypadkach poczucie przytłoczenia lub niepokoju może prowadzić do unikania zadań, ponieważ niektóre z nich wydają się zbyt trudne lub skomplikowane, by się nimi zająć. Zewnętrzne czynniki rozpraszające uwagę oraz nieodpowiednie zarządzanie czasem pogłębiają ten problem, uniemożliwiając ludziom skupienie się na tym, co naprawdę ma znaczenie.

Prokrastynacja wpływa na wszystkie dziedziny życia – od opóźnień w odpowiadaniu na e-maile po odkładanie na później ważnych decyzji. Na szczęście metoda OHIO oferuje usystematyzowany sposób na pokonanie tych przeszkód.

Czym jest metoda OHIO?

Metoda OHIO opiera się na prostej zasadzie. Gdy pojawia się jakieś zadanie, zajmij się nim od razu, aby nie musieć o nim więcej myśleć.

Zdecyduj, jakie zadanie wykonać, gdy po raz pierwszy się z nim spotkasz. Metoda ta zachęca do podjęcia jednego z trzech działań:

Zrób to teraz. Jeśli wykonanie zadania zajmuje tylko kilka minut, zajmij się nim od razu, zamiast odkładać je na później.

Powierz to komuś innemu. Jeśli ktoś inny lepiej nadaje się do wykonania tego zadania, przekaż je tej osobie.

Zaplanuj to. Jeśli zadanie wymaga więcej czasu lub wysiłku, wyznacz konkretny termin na jego wykonanie.

Wyobraź sobie na przykład, że otrzymujesz wiadomość e-mail, na którą trzeba odpowiedzieć. Zamiast ją przeczytać, zamknąć i odłożyć na później, metoda OHIO motywuje cię do natychmiastowej odpowiedzi, przekazania wiadomości odpowiedniej osobie lub zaplanowania działania.

Wykorzystaj w pełni metodę OHIO

Aby w pełni wykorzystać metodę OHIO, warto wypróbować niektóre z poniższych nawyków:

Pierwszym krokiem jest ustalenie priorytetów zadań i natychmiastowe podjęcie działań. Zanim zaczniesz działać, zadaj sobie pytanie: Czy mogę to teraz załatwić? Jeśli tak, zrób to teraz i nie odkładaj tego na później.

Zmniejszenie zmęczenia związanego z podejmowaniem decyzji to kolejny aspekt przezwyciężania prokrastynacji. Wiele osób zwleka, ponieważ zbyt długo zastanawia się nad zadaniami. Należy wyeliminować zbędne wybory, aby podjęcie działania stało się łatwiejsze. Na przykład ustalenie stałych terminów na konkretne czynności, takie jak planowanie spotkań, może pomóc zminimalizować wahania.

Podzielenie dużych zadań na mniejsze etapy może ułatwić ich realizację. Zamiast odkładać projekt na później ze względu na jego złożoność, zacznij od wykonania prostego zadania, np. sporządzenia konspektu najważniejszych punktów przed przystąpieniem do pisania pełnego raportu.

Kolejną strategią jest „zasada dwóch minut”: jeśli wykonanie zadania zajmuje mniej niż dwie minuty, należy je wykonać od razu, zamiast dodawać je do coraz dłuższej listy rzeczy do zrobienia.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

W jaki sposób Doodle pomaga w stosowaniu metody OHIO

Metoda OHIO polega na wydajnym wykonywaniu zadań i unikaniu opóźnień. Doodle ułatwia zastosowanie tego podejścia przy planowaniu spotkań. Zamiast tracić czas na uzgadnianie terminów, Booking Page pozwala raz ustawić swoją dostępność, a innym – rezerwować terminy bez konieczności wymiany e-maili. Group Poll ułatwia ustalenie terminu spotkania, a Sign-up Sheet i planowanie spotkań indywidualnych pomagają organizować wydarzenia przy minimalnym wysiłku. Dzięki Doodle planowanie spotkań zajmuje Ci tylko raz – o ile w ogóle – dzięki czemu możesz skupić się na ważniejszych zadaniach.