Tegenwoordig zijn to-do-lijstjes eindeloos. Er zijn altijd e-mails om te beantwoorden, vergaderingen om bij te wonen en projecten om verder te brengen — om nog maar te zwijgen van de klusjes thuis, en toch heeft een dag maar een beperkt aantal uren. De uitdaging is niet alleen om meer gedaan te krijgen; het gaat erom dat je je op de juiste dingen richt.

Daar komt het Pareto-principe, beter bekend als de 80/20-regel, om de hoek kijken. Het is een beproefd raamwerk dat je kan helpen om die paar taken te vinden die het meeste effect hebben, zodat je slimmer kunt werken in plaats van harder.

Wat is de 80/20-regel (het Pareto-principe)?

De 80/20-regel is een simpel maar krachtig idee: 80% van je resultaten komt voort uit 20% van je inspanningen. Het is vernoemd naar de Italiaanse econoom Vilfredo Pareto, die aan het eind van de 19e eeuw opmerkte dat 20% van de bevolking 80% van het land in Italië bezat. Sindsdien is dit principe op allerlei gebieden terug te vinden — van het bedrijfsleven tot de gezondheidszorg en productiviteit.

Hier zijn een paar voorbeelden:

Vaak komt 80% van de omzet van een bedrijf van 20% van zijn klanten

80% van de supporttickets komt voort uit 20% van de bekende problemen

80% van je vooruitgang bij een project komt misschien wel voort uit 20% van je werksessies

Als het gaat om je dagelijkse taken, zijn er waarschijnlijk maar een paar dingen die het grootste deel van je vooruitgang bepalen. Het komt erop aan om uit te zoeken welke dat zijn.

Maak een Groepspoll

Waarom de 80/20-regel zo goed werkt bij het stellen van prioriteiten voor taken

De meeste mensen beschouwen elke taak op hun lijstje als even belangrijk — of erger nog, ze beginnen met de makkelijkste taken om ze maar snel af te vinken. Maar de waarheid is dat niet alle taken evenveel waarde opleveren.

Door de 80/20-regel toe te passen, richt je je aandacht op activiteiten die het meeste effect hebben. Dat kan bijvoorbeeld het opvolgen van je meest waardevolle klanten zijn, of het schrijven van die offerte die je een grote kans kan opleveren.

Deze manier van denken zorgt ervoor dat je hoofd minder vol zit, omdat je niet meer probeert alles te doen. Je krijgt niet alleen meer gedaan, maar je krijgt ook de goed dingen die gedaan zijn.

Maak een Groepspoll

De 80/20-regel toepassen

De 80/20-regel toepassen is niet ingewikkeld. Je hoeft gewoon een paar bewuste stappen te volgen:

Maak een lijst van je huidige taken. Filter ze nog niet en geef ze ook nog geen prioriteit. Schrijf ze gewoon op. Vraag jezelf eens af: welke hiervan maken echt het verschil? Welke daarvan leiden tot omzet, vooruitgang, groei of zinvolle resultaten? Bepaal wie je top 20% is. Dit zijn de paar dingen die het grootste deel van je resultaten opleveren. Geef ze prioriteit. Begin je dag met deze taken en maak er tijd voor vrij.

Bijvoorbeeld: stel dat je consultant bent. Je hebt misschien 15 taken voor vandaag, maar bij twee daarvan gaat het om het sluiten van deals met klanten. Dat is je 20%. De rest (e-mails, interne updates, administratief werk) kun je later inplannen of uitbesteden.

De 80/20-regel tot een gewoonte maken

De kracht van de 80/20-regel wordt in de loop van de tijd steeds groter, maar alleen als je je eraan houdt. Een van de beste manieren om dat te doen, is door tijd in je agenda vrij te maken voor werk dat echt impact heeft. Beschouw die tijd als onbespreekbaar, net zoals je dat zou doen bij een afspraak met een klant.

Neem aan het einde van elke week even de tijd om na te denken over wat echt het verschil heeft gemaakt en wat je dag alleen maar heeft gevuld. En als je taken opmerkt die geen meerwaarde bieden, aarzel dan niet om ze te delegeren, te automatiseren of helemaal te laten vallen.

Je focus houden op je belangrijkste prioriteiten is een vaardigheid die zich uitbetaalt in minder stress en betere resultaten.

Maak een Groepspoll

Doodle gebruiken om je te concentreren op je belangrijkste 20% taken

Zodra je hebt vastgesteld welke taken het belangrijkst zijn, wordt het vrijhouden van je tijd de volgende grote prioriteit. Doodle is een planningstool voor mensen die het heen-en-weer mailen willen verminderen en meer tijd willen vrijmaken voor zinvol werk.

Maak een Groepspoll

Met je eigen Boekingspagina kun je je beschikbaarheid delen zonder tijd te verspillen aan e-mailwisselingen. Voor één-op-één-afspraken kun je een paar zorgvuldig geselecteerde tijdvakken aanbieden, zodat mensen kunnen kiezen wat voor hen het beste uitkomt, terwijl jij de controle over je agenda behoudt.

Als je iets moet afstemmen met grotere groepen, kun je met Groepspolls makkelijk een tijdstip vinden dat voor iedereen past, zonder al die gebruikelijke chaos. Met Inschrijflijsten kun je eenvoudig reacties verzamelen en de deelname beheren bij het organiseren van terugkerende evenementen of sessies.

Doodle maakt plannen een stuk makkelijker, zodat je tijd overhoudt om je te concentreren op die 20% van je werk die 80% van je resultaten oplevert.

Klaar om je agenda in eigen hand te nemen en je te concentreren op wat echt belangrijk is? Probeer Doodle vandaag nog gratis uit en ga prioriteiten stellen als een pro.