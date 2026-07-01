Hur man använder 80/20-regeln (Pareto-principen) för att prioritera uppgifter

Att-göra-listorna är oändliga nuförtiden. Det finns alltid e-postmeddelanden att besvara, möten att delta i och projekt att driva vidare – för att inte tala om uppgifterna i privatlivet – och ändå har dygnet bara ett begränsat antal timmar. Utmaningen ligger inte bara i att hinna med mer, utan i att se till att man arbetar med rätt saker.

Det är här Pareto-principen, mer känd som 80/20-regeln, kommer in i bilden. Det är ett beprövat ramverk som kan hjälpa dig att identifiera de få uppgifter som ger störst effekt, så att du kan arbeta smartare istället för hårdare.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Vad är 80/20-regeln (Pareto-principen)?

80/20-regeln är en enkel men kraftfull idé: 80 % av dina resultat kommer från 20 % av dina ansträngningar. Den är uppkallad efter den italienske ekonomen Vilfredo Pareto, som i slutet av 1800-talet konstaterade att 20 % av befolkningen ägde 80 % av Italiens mark. Sedan dess har denna princip dykt upp inom alla möjliga områden – från näringslivet till hälsa och produktivitet.

Här är några exempel:

80 % av ett företags intäkter kommer ofta från 20 % av dess kunder

80 % av ärendena inom kundsupporten härrör från 20 % av de kända problemen

80 % av dina framsteg i ett projekt kan bero på 20 % av dina arbetspass

När det gäller dina dagliga uppgifter är det troligtvis en liten handfull åtgärder som ligger bakom det mesta av dina framsteg. Nyckeln ligger i att ta reda på vilka de är.

Varför 80/20-regeln är så effektiv när det gäller att prioritera uppgifter

De flesta människor betraktar varje uppgift på sin lista som lika viktig – eller ännu värre, de börjar med de enklaste för att kunna bocka av dem. Men sanningen är att inte alla uppgifter ger samma värde.

Genom att tillämpa 80/20-regeln riktar du in dig på aktiviteter som ger störst effekt. Det kan handla om att följa upp dina mest värdefulla kunder eller att skriva den offert som kan leda till ett stort affärstillfälle.

Denna inställning minskar den mentala röran som uppstår när man försöker göra allt. Du hinner inte bara med mer, utan får också rätt saker som har gjorts.

Att tillämpa 80/20-regeln

Det är inte svårt att tillämpa 80/20-regeln. Det krävs bara några genomtänkta steg:

Gör en lista över dina aktuella uppgifter. Filtrera eller rangordna dem inte än. Skriv bara ner dem. Fråga dig själv: Vilka av dessa gör verkligen skillnad? Vilka av dem leder till intäkter, framsteg, tillväxt eller meningsfulla resultat? Identifiera dina bästa 20 %. Det här är de få åtgärder som ger dig den största delen av dina resultat. Prioritera dem. Börja dagen med dessa uppgifter och avsätt tid för dem.

Till exempel: Anta att du är konsult. Du kanske har 15 uppgifter för dagen, men två av dem handlar om att sluta avtal med kunder. Det är dina 20 %. Resten (e-post, interna uppdateringar, administrativt arbete) kan du planera in eller delegera senare.

Att göra 80/20-regeln till en vana

Effekten av 80/20-regeln förstärks med tiden, men bara om du håller fast vid den. Ett av de bästa sätten att göra det på är att reservera tid i din kalender för arbete som ger stor effekt. Betrakta den tiden som något som inte går att förhandla bort, precis som du skulle göra med ett kundmöte.

Ta dig några minuter i slutet av varje vecka för att fundera över vad som verkligen gjorde skillnad och vad som bara fyllde upp din dag. Och när du upptäcker uppgifter som inte tillför något värde, ska du inte tveka att delegera, automatisera eller helt enkelt släppa dem.

Att hålla fokus på sina viktigaste prioriteringar är en disciplin som lönar sig i form av mindre stress och bättre resultat.

Använd Doodle för att fokusera på dina viktigaste 20 % av uppgifterna

När du väl har identifierat de uppgifter som är viktigast blir det nästa stora prioritet att skydda din tid. Doodle är ett schemaläggningsverktyg för dig som vill minska antalet e-postväxlingar och frigöra mer tid för meningsfullt arbete.

Med din egen Booking Page kan du dela din tillgänglighet utan att slösa tid på e-postkonversationer. För enskilda möten kan du erbjuda några utvalda tidsluckor så att deltagarna kan välja det som passar dem bäst, samtidigt som du behåller kontrollen över ditt schema.

Om du behöver samordna med större grupper gör Group Poll det enkelt att hitta en tid som passar alla utan det vanliga kaoset. Sign-up Sheets hjälper dig att enkelt samla in svar och hantera deltagandet när du anordnar återkommande evenemang eller tillfällen.

Doodle gör det enkelt att planera, vilket ger dig tid att fokusera på de 20 % av arbetet som ger 80 % av dina resultat.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Är du redo att ta kontroll över din kalender och fokusera på det som är viktigast? Prova Doodle gratis redan idag och börja prioritera som ett proffs.