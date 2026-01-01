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कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए 80/20 नियम (पारेटो सिद्धांत) का उपयोग कैसे करें

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Franchesca Tan
Franchesca Tan

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

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आजकल करने वाली सूचियाँ कभी खत्म नहीं होतीं। हमेशा जवाब देने के लिए ईमेल होते हैं, बैठकों में शामिल होना होता है, और परियोजनाओं को आगे बढ़ाना होता है — घर के कामों का तो जिक्र ही क्या, और फिर भी एक दिन में केवल इतने ही घंटे होते हैं। चुनौती सिर्फ अधिक काम पूरा करने की नहीं है; असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि आप सही कामों पर ही काम कर रहे हैं।

यहीं पर पारेटो सिद्धांत, जिसे आमतौर पर 80/20 नियम के नाम से जाना जाता है, काम आता है। यह एक समय-परीक्षित ढांचा है जो आपको उन कुछ कार्यों की पहचान करने में मदद करता है जो सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं, ताकि आप मेहनत से नहीं बल्कि चतुराई से काम कर सकें।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

80/20 नियम (पारेटो सिद्धांत) क्या है?

80/20 नियम एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है: आपके परिणामों का 80% आपके प्रयासों के 20% से आता है।. इसका नाम इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1800 के दशक के अंत में देखा था कि आबादी का 20% इटली की 80% भूमि का मालिक था। तब से यह सिद्धांत व्यवसाय से लेकर स्वास्थ्य और उत्पादकता तक सभी क्षेत्रों में दिखाई दिया है।

यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं:

  • एक कंपनी की आय का 80% अक्सर उसके 20% ग्राहकों से आता है।

  • 80% ग्राहक सहायता टिकट 20% ज्ञात समस्याओं से उत्पन्न होते हैं।

  • किसी परियोजना में आपकी प्रगति का 80% आपके 20% कार्य सत्रों से आ सकता है।

जब आपकी दैनिक गतिविधियों की बात आती है, तो कुछ ही छोटे-छोटे कार्य आपकी अधिकांश प्रगति को आगे बढ़ा रहे होते हैं। मुख्य बात यह है कि यह पता लगाया जाए कि वे कौन से हैं।

कार्य प्राथमिकता के लिए 80/20 नियम इतना प्रभावी क्यों है

अधिकांश लोग अपनी सूची में मौजूद हर कार्य को समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं — या इससे भी बुरा, वे सबसे आसान कार्यों से शुरुआत कर लेते हैं ताकि उन्हें निपटा सकें। लेकिन सच तो यह है कि सभी कार्य समान मूल्य नहीं देते।

80/20 नियम का उपयोग करके आप अपना ध्यान उच्च-प्रभाव वाली गतिविधियों पर केंद्रित करते हैं। यह आपके सबसे मूल्यवान ग्राहकों से फॉलो-अप करना हो सकता है या वह प्रस्ताव लिखना हो सकता है जो आपको एक बड़ा अवसर दिला सकता है।

यह मानसिकता हर काम खुद करने की कोशिश से उत्पन्न होने वाले मानसिक अव्यवस्था को कम करती है। आप न केवल अधिक काम कर रहे हैं, बल्कि प्राप्त कर रहे हैं सही किए गए काम

80/20 नियम का प्रयोग

80/20 नियम लागू करना जटिल नहीं है। इसके लिए कुछ सचेत कदम उठाने होते हैं:

  1. अपने वर्तमान कार्यों की सूची बनाएं। उन्हें अभी फ़िल्टर या प्राथमिकता न दें। बस उन्हें लिख लें।

  2. अपने आप से पूछें: इनमें से कौन से वास्तव में बदलाव लाते हैं? कौन से राजस्व, प्रगति, विकास या सार्थक परिणामों की ओर ले जाते हैं?

  3. अपने शीर्ष 20% की पहचान करें। ये कुछ ही क्रियाएँ हैं जो आपके अधिकांश परिणाम देती हैं।

  4. उन्हें प्राथमिकता दें। इन कार्यों के साथ अपना दिन शुरू करें, और उनके लिए समय सुरक्षित रखें।

उदाहरण के लिए: मान लीजिए आप एक सलाहकार हैं। आपके पास दिन के लिए 15 कार्य हो सकते हैं, लेकिन दो कार्य ग्राहकों के साथ सौदे बंद करने से संबंधित हैं। यह आपका 20% है। आप बाकी कार्य (ईमेल, आंतरिक अपडेट, प्रशासनिक काम) बाद में शेड्यूल या सौंप सकते हैं।

80/20 नियम को आदत बनाना

80/20 नियम की शक्ति समय के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन केवल तभी जब आप इस पर कायम रहते हैं। उच्च-प्रभाव वाले काम के लिए अपने कैलेंडर में समय आरक्षित करना इसका एक सबसे अच्छा तरीका है। उस समय को गैर-वार्ता योग्य मानें, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी क्लाइंट मीटिंग के लिए करते हैं।

प्रत्येक सप्ताह के अंत में कुछ मिनट निकालें और विचार करें कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण प्रगति लाई और क्या सिर्फ आपका दिन भर भर दिया। और जब आप ऐसे कार्यों को देखें जो कोई मूल्य नहीं जोड़ते, तो उन्हें सौंपने, स्वचालित करने या पूरी तरह से छोड़ देने में सहज हो जाएँ।

अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहना एक ऐसा अनुशासन है जो कम तनाव और बेहतर परिणाम देता है।

अपने शीर्ष 20% कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए Doodle का उपयोग

एक बार जब आप उन कार्यों की पहचान कर लेते हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो अपने समय की रक्षा करना अगली बड़ी प्राथमिकता बन जाता है। Doodle उन लोगों के लिए एक शेड्यूलिंग टूल है जो बार-बार होने वाले ईमेल आदान-प्रदान को कम करके सार्थक काम के लिए अधिक समय निकालना चाहते हैं।

अपने स्वयं के बुकिंग पेज के साथ, आप ईमेल थ्रेड्स में समय बर्बाद किए बिना अपनी उपलब्धता साझा कर सकते हैं। एक-एक बैठक के लिए, आप कुछ चुनिंदा समय स्लॉट प्रदान कर सकते हैं ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकें, जबकि आप अपने शेड्यूल पर नियंत्रण बनाए रखें।

यदि आपको बड़े समूहों के साथ समन्वय करना हो, तो ग्रुप पोल सभी के लिए उपयुक्त समय ढूंढना बिना सामान्य अव्यवस्था के सरल बना देते हैं। साइन-अप शीट्स आपको आवर्ती कार्यक्रमों या सत्रों का आयोजन करते समय प्रतिक्रियाएँ आसानी से इकट्ठा करने और भागीदारी प्रबंधित करने में मदद करती हैं।

Doodle शेड्यूलिंग की झंझट को दूर करता है, जिससे आपको अपने परिणामों के 80% को प्रभावित करने वाले 20% काम पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलता है।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

क्या आप अपने कैलेंडर पर नियंत्रण करना चाहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? आज ही मुफ्त में Doodle आज़माएँ और एक Pro की तरह प्राथमिकताएँ तय करना शुरू करें।

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