Jak wykorzystać zasadę 80/20 (zasadę Pareto) do ustalania priorytetów zadań

W dzisiejszych czasach listy rzeczy do zrobienia są niekończące się. Zawsze są e-maile, na które trzeba odpowiedzieć, spotkania, w których trzeba wziąć udział, i projekty, które trzeba posuwać do przodu — nie wspominając już o obowiązkach domowych — a przecież dzień ma tylko tyle godzin. Wyzwaniem nie jest tylko zrobienie większej ilości rzeczy, ale upewnienie się, że pracujesz nad tymi właściwymi.

W tym miejscu pojawia się zasada Pareto, znana bardziej jako zasada 80/20. Jest to sprawdzona w praktyce metoda, która pomoże Ci zidentyfikować te nieliczne zadania, które mają największy wpływ, dzięki czemu będziesz pracować mądrzej, a nie ciężej.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Czym jest zasada 80/20 (zasada Pareto)?

Zasada 80/20 to prosta, ale niezwykle skuteczna koncepcja: 80% twoich wyników wynika z 20% twojego wysiłku. Nazwa ta pochodzi od włoskiego ekonomisty Vilfredo Pareto, który pod koniec XIX wieku zauważył, że 20% ludności posiadało 80% ziemi we Włoszech. Od tamtej pory zasada ta znalazła zastosowanie w najróżniejszych dziedzinach — od biznesu, przez zdrowie, aż po wydajność.

Oto kilka przykładów:

Często 80% przychodów firmy pochodzi od 20% jej klientów

80% zgłoszeń do działu obsługi klienta wynika z 20% znanych problemów

80% postępów w projekcie może wynikać z zaledwie 20% sesji roboczych

Jeśli chodzi o codzienne zadania, to prawdopodobnie zaledwie kilka czynności decyduje o większości twoich postępów. Kluczem do sukcesu jest ustalenie, które z nich to są.

Dlaczego zasada 80/20 jest tak skuteczna przy ustalaniu priorytetów zadań

Większość ludzi traktuje każde zadanie ze swojej listy jako równie ważne — a co gorsza, zaczynają od najłatwiejszych, żeby je odhaczyć. Prawda jest jednak taka, że nie wszystkie zadania mają taką samą wartość.

Stosując zasadę 80/20, skupiasz się na działaniach o największym znaczeniu. Może to być na przykład utrzymywanie kontaktu z najcenniejszymi klientami lub przygotowanie oferty, która może przynieść dużą szansę biznesową.

Takie podejście pozwala ograniczyć chaos w głowie, który wynika z próby zrobienia wszystkiego naraz. Nie tylko udaje ci się zrobić więcej, ale także prawda zrealizowane zadania.

Stosowanie zasady 80/20

Stosowanie zasady 80/20 nie jest skomplikowane. Wystarczy wykonać kilka przemyślanych kroków:

Wymień swoje bieżące zadania. Nie filtruj ich jeszcze ani nie ustalaj ich priorytetów. Po prostu je zapisz. Zadaj sobie pytanie: które z tych działań faktycznie przynoszą wymierne efekty? Które z nich przyczyniają się do generowania przychodów, postępów, rozwoju lub znaczących rezultatów? Wybierz swoich najlepszych 20%. To właśnie te kilka działań przynosi większość Twoich wyników. Ustal ich priorytety. Zacznij dzień od tych zadań i zarezerwuj na nie odpowiednią ilość czasu.

Na przykład: Załóżmy, że jesteś konsultantem. Być może masz na dziś 15 zadań, ale dwa z nich dotyczą finalizowania umów z klientami. To właśnie te 20%. Pozostałe zadania (maile, wewnętrzne aktualizacje, prace administracyjne) możesz zaplanować lub zlecić innym na później.

Jak wyrobić sobie nawyk stosowania zasady 80/20

Siła zasady 80/20 narasta z upływem czasu, ale tylko wtedy, gdy będziesz się jej trzymać. Jednym z najlepszych sposobów na to jest zarezerwowanie w kalendarzu czasu na zadania o największym znaczeniu. Traktuj ten czas jako niepodlegający negocjacjom, tak samo jak spotkanie z klientem.

Pod koniec każdego tygodnia poświęć kilka minut na zastanowienie się, co faktycznie przyniosło konkretne efekty, a co po prostu wypełniło Twój dzień. A kiedy zauważysz zadania, które nie wnoszą żadnej wartości dodanej, nie wahaj się ich delegować, zautomatyzować lub po prostu z nich zrezygnować.

Skupianie się na najważniejszych priorytetach to dyscyplina, która pozwala zmniejszyć poziom stresu i osiągać lepsze wyniki.

Wykorzystanie serwisu Doodle do skupienia się na 20% najważniejszych zadań

Gdy już zidentyfikujesz zadania, które mają największe znaczenie, kolejnym ważnym priorytetem staje się ochrona swojego czasu. Doodle to narzędzie do planowania spotkań przeznaczone dla osób, które chcą ograniczyć wymianę e-maili i zyskać więcej czasu na pracę o rzeczywistym znaczeniu.

Dzięki własnej Booking Page możesz udostępniać informacje o swojej dostępności bez tracenia czasu na wymianę e-maili. W przypadku spotkań indywidualnych możesz zaproponować kilka starannie dobranych terminów, dzięki czemu osoby zainteresowane będą mogły wybrać ten, który najbardziej im odpowiada, a Ty zachowasz kontrolę nad swoim harmonogramem.

Jeśli musisz koordynować działania większych grup, Group Poll ułatwia znalezienie terminu dogodnego dla wszystkich bez typowego zamieszania. Sign-up Sheets pomagają w łatwym gromadzeniu odpowiedzi i zarządzaniu uczestnictwem podczas organizowania cyklicznych wydarzeń lub sesji.

Doodle ułatwia planowanie, dzięki czemu zyskujesz czas, by skupić się na tych 20% zadań, które generują 80% Twoich wyników.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Chcesz przejąć kontrolę nad swoim kalendarzem i skupić się na tym, co najważniejsze? Wypróbuj Doodle za darmo już dziś i zacznij ustalać priorytety jak profesjonalista.