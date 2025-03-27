Houd je aan je planning met de Pomodoro-techniek

Wat heeft een Pomodoro – het Italiaanse woord voor tomaat – te maken met tijdmanagement?

Blijkbaar alles. Eind jaren tachtig pakte een student genaamd Francesco Cirillo een tomatenvormige kookwekker en daagde zichzelf daarmee uit: 25 minuten lang je aandacht op één taak houden.

Dat simpele experiment vormde de basis voor wat nu bekendstaat als de Pomodoro-techniek – een populaire methode voor tijdmanagement die door professionals over de hele wereld wordt gebruikt.

In een tijd vol constante meldingen, multitasken en vergaderingen biedt de Pomodoro-techniek een verfrissend lowtech manier om je productiviteit te verhogen en je takenlijst met minder stress af te werken.

Wat is de Pomodoro-techniek?

De Pomodoro-techniek speelt in op de natuurlijke ritmes van je hersenen. Het verdeelt je dag in korte, geconcentreerde werkperiodes of ‘Pomodoro’s’, gevolgd door bewuste (en welkome) pauzes.

Het is simpel:

Werk 25 minuten

Neem dan even vijf minuten pauze

Neem na vier sessies een langere pauze (15–30 minuten)

Dit eenvoudige systeem helpt je om mentaal fris te blijven, je focus te behouden en echte vooruitgang te boeken – zonder dat je uitgeput raakt of je laat afleiden.

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De Pomodoro-techniek op het werk gebruiken

Je hebt niets bijzonders nodig om te beginnen – alleen een timer (ja, een in de vorm van een tomaat, als je voor klassiek gaat).

Kies om te beginnen één taak waar je je op wilt concentreren. Zet een timer op 25 minuten en werk met volledige concentratie aan die taak. Als de timer afgaat, stop je meteen en neem je een pauze van 5 minuten om weer op te laden. Je kunt even wat rekoefeningen doen, een kopje koffie halen of gewoon even uit het raam kijken.

Herhaal deze cyclus de hele dag door. Neem na elke vier Pomodoro-sessies een langere pauze van 15 tot 30 minuten. Zo kunnen je hersenen even tot rust komen voordat je aan de volgende werkronde begint.

Veel mensen gebruiken apps of browserextensies om hun sessies bij te houden, maar zelfs de klok-app op je telefoon is al voldoende.

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Succes boeken met de Pomodoro-techniek

Net als elke andere productiviteitsmethode werkt de Pomodoro-techniek het beste als je hem aanpast aan jouw stijl en behoeften.

Begin met het wegnemen van afleidingen. Zet je telefoon op stil, sluit overbodige browsertabbladen en zet e-mailmeldingen even uit tijdens je sessies. Gebruik deze techniek om je dag effectiever te plannen door in te schatten hoeveel Pomodoro’s een taak ongeveer kost. Zo krijg je een duidelijker beeld van hoeveel tijd je werk in beslag neemt.

Probeer eens soortgelijke taken te groeperen. Je kunt bijvoorbeeld al je e-mails of administratieve klusjes in één geconcentreerde sessie afhandelen. Maar vergeet niet flexibel te blijven. Als 25 minuten te kort of te lang aanvoelt, pas het dan aan naar wat voor jou het beste werkt. Het is bedoeld als een handig kader, niet als een starre regel.

Waarom de Pomodoro-techniek werkt

Voor freelancers en ondernemers is de tijd vaak verdeeld over allerlei prioriteiten. Daarom past de Pomodoro-techniek zo goed in een drukke agenda.

Het geeft je dag structuur zonder je te overweldigen. Het stimuleert je om regelmatig pauzes te nemen, waardoor je een burn-out voorkomt en de hele dag door je energie op peil houdt. Het helpt je ook om beter prioriteiten te stellen door je te dwingen je op één taak tegelijk te concentreren, waardoor je minder last hebt van beslissingsmoeheid.

Na verloop van tijd zorgt deze methode ervoor dat je hersenen beter in staat zijn om je aandacht consequenter bij de taak te houden, en helpt het je om vaart te maken, zelfs op chaotische dagen.

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Plan Pomodoro-sessies met Doodle

Als je je concentratietijd echt wilt beschermen, zet die dan in je agenda. Met Doodle gaat dat makkelijk, want dan hoef je niet meer heen en weer te mailen.

Je kunt de Boekingspagina van Doodle of 1:1 gebruiken om tijd in je agenda te reserveren, zodat anderen geen afspraken kunnen inplannen tijdens je geplande werksessies. Je kunt ook terugkerende Pomodoro-blokken in je agenda aanmaken om ‘deep work’ tot een vaste gewoonte te maken.

Als je jezelf verantwoordelijk wilt houden of met anderen wilt samenwerken, kun je een groepspoll gebruiken om gezamenlijke focusbijeenkomsten met collega’s te organiseren. En omdat Doodle kan worden geïntegreerd met tools zoals Google Calendar, Outlook, Zoom en Microsoft Teams, blijft je planning gestroomlijnd en goed op elkaar afgestemd.

Door je Pomodoro-sessies via Doodle in te plannen, zet je goede voornemens om in daden – en maak je je tijd echt helemaal van jezelf.