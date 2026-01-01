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पोमोडोरो तकनीक के साथ समय-सारिणी पर बने रहें

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Franchesca Tan
Franchesca Tan

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

An alarm clock is seen on top of a white table in a living room

पोमोडोरो—टमाटर के लिए इतालवी शब्द—का समय प्रबंधन से क्या लेना-देना है?

पता चला कि सब कुछ। 1980 के दशक के अंत में, फ्रांसेस्को सिरिलो नामक एक विश्वविद्यालय छात्र ने टमाटर के आकार का एक रसोई टाइमर उठाया और खुद को चुनौती दी: 25 मिनट तक एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना।

वह सरल प्रयोग उस पद्धति की नींव बना, जिसे अब पोमोडोरो तकनीक के नाम से जाना जाता है—एक लोकप्रिय समय प्रबंधन विधि, जिसका उपयोग दुनिया भर के पेशेवर करते हैं।

लगातार आने वाले पिंग्स, मल्टीटास्किंग और मीटिंग्स के इस युग में, पोमोडोरो तकनीक उत्पादकता बढ़ाने और कम तनाव के साथ अपनी टू-डू लिस्ट को पूरा करने का एक ताज़गीपूर्ण लो-टेक तरीका प्रदान करती है।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

पोमोडोरो तकनीक क्या है?

पोमोडोरो तकनीक आपके मस्तिष्क की प्राकृतिक लय के साथ काम करती है। यह आपके दिन को छोटे, केंद्रित स्प्रिंट्स या "पोमोडोरो" में विभाजित करती है, जिसके बाद जानबूझकर (और स्वागतयोग्य) ब्रेक लिए जाते हैं।

यह सरल है:

  • 25 मिनट तक काम करें

  • फिर पाँच मिनट का ब्रेक लें।

  • चार सत्रों के बाद, लंबा ब्रेक (15–30 मिनट) लें।

यह सरल प्रणाली आपको मानसिक रूप से ताज़ा रहने, ध्यान बनाए रखने और वास्तविक प्रगति करने में मदद करती है—बिना थकान के या विचलित हुए।

काम पर पोमोडोरो तकनीक का उपयोग

शुरू करने के लिए आपको किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं है—बस एक टाइमर (हाँ, अगर आप क्लासिक महसूस कर रहे हैं तो टमाटर के आकार का)।

सबसे पहले एक ऐसा कार्य चुनें जिस पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। 25 मिनट का टाइमर सेट करें और उस कार्य पर पूरी एकाग्रता के साथ काम करें। जब टाइमर बजे, तो तुरंत रुकें और ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए 5 मिनट का ब्रेक लें। आप स्ट्रेच कर सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, या बस खिड़की से बाहर देख सकते हैं।

अपने पूरे दिन इस चक्र को दोहराएँ। प्रत्येक चार पोमोडोरो सत्रों के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। यह आपके मस्तिष्क को अगले कार्यचक्र में प्रवेश करने से पहले रीसेट करने में मदद करता है।

कई लोग अपने सत्रों को ट्रैक करने के लिए ऐप्स या ब्राउज़र एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं, लेकिन आपके फोन की घड़ी ऐप भी काम चला सकती है।

पोमोडोरो तकनीक से सफल होना

किसी भी उत्पादकता विधि की तरह, पोमोडोरो तकनीक तब सबसे अच्छा काम करती है जब आप इसे अपनी शैली और आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करते हैं।

ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को हटाकर शुरुआत करें। अपना फोन साइलेंट कर दें, अनावश्यक ब्राउज़र टैब बंद कर दें, और सत्रों के दौरान ईमेल सूचनाओं को रोक दें। किसी कार्य में कितने पोमोडोरो लग सकते हैं, इसका अनुमान लगाकर दिन की योजना अधिक प्रभावी ढंग से बनाने में इस तकनीक का उपयोग करें। फिर आपको यह स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि आपके काम में कितना समय लगेगा।

समान कार्यों को समूहबद्ध करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, आप अपने सभी ईमेल या प्रशासनिक कार्यों को एक ही केंद्रित सत्र में समूहित कर सकते हैं। लेकिन लचीला बने रहें। यदि 25 मिनट बहुत कम या बहुत अधिक लगता है, तो इसे अपनी सुविधा के अनुसार समायोजित करें। इसका उद्देश्य एक सहायक ढांचा प्रदान करना है, न कि एक कठोर नियम।

पोमोडोरो तकनीक क्यों काम करती है

फ्रीलांसरों और उद्यमियों के लिए समय अक्सर कई प्राथमिकताओं में बँट जाता है। इसलिए व्यस्त कार्यक्रम में पोमोडोरो तकनीक इतनी अच्छी तरह फिट बैठती है।

यह आपके दिन में बिना आपको अभिभूत किए संरचना जोड़ता है। यह नियमित ब्रेक लेने को प्रोत्साहित करता है, जिससे आप बर्नआउट से बचते हैं और पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखते हैं। यह आपको एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करके बेहतर प्राथमिकता तय करने में भी मदद करता है, जिससे निर्णय थकान कम होती है।

समय के साथ, यह तरीका आपके मस्तिष्क को कार्य पर अधिक लगातार बने रहने के लिए प्रशिक्षित करता है और अराजक दिनों में भी गति बनाने में आपकी मदद करता है।

Doodle के साथ पोमोडोरो सत्र शेड्यूल करें

यदि आप अपने ध्यान केंद्रित करने के समय की रक्षा को लेकर गंभीर हैं, तो इसे अपने कैलेंडर में डालें। Doodle ईमेल के बार-बार आदान-प्रदान को खत्म करके इसे आसान बना देता है।

आप Doodle के बुकिंग पेज या 1:1 का उपयोग करके अपने कैलेंडर में समय ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कोई भी आपके निर्धारित कार्य सत्रों के ऊपर शेड्यूल नहीं कर पाएगा। आप अपने कैलेंडर में आवर्ती पोमोडोरो ब्लॉक भी बना सकते हैं, ताकि गहन कार्य करना आपकी नियमित आदत बन जाए।

यदि आप जवाबदेह बने रहना चाहते हैं या दूसरों के साथ सहयोग करना चाहते हैं, तो आप सहकर्मियों के साथ साझा फोकस सत्रों का समन्वय करने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग कर सकते हैं। और चूंकि Doodle Google कैलेंडर, Microsoft Outlook, ज़ूम और Microsoft टीम्स जैसे टूल्स के साथ एकीकृत है, इसलिए आपकी योजना सुव्यवस्थित और जुड़ी रहती है।

Doodle के साथ अपने पोमोडोरो सत्रों को शेड्यूल करके, आप अच्छे इरादों को कार्रवाई में बदलते हैं—और अपना समय सचमुच अपना बनाते हैं।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

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