Håll dig till tidsplanen med Pomodoro-tekniken

Vad har en ”Pomodoro” – det italienska ordet för tomat – med tidshantering att göra?

Det visade sig vara allt. I slutet av 1980-talet tog en universitetsstudent vid namn Francesco Cirillo fram en tomatformad köksklocka och använde den för att utmana sig själv: att hålla fokus på en uppgift i 25 minuter.

Det enkla experimentet lade grunden till det som idag kallas Pomodoro-tekniken – en populär metod för tidshantering som används av yrkesverksamma över hela världen.

I en tid präglad av ständiga meddelanden, multitasking och möten erbjuder Pomodoro-tekniken ett uppfriskande lågteknologiskt sätt att öka produktiviteten och beta av sin att-göra-lista med mindre stress.

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Vad är Pomodoro-tekniken?

Pomodoro-tekniken utnyttjar hjärnans naturliga rytmer. Den delar upp dagen i korta, koncentrerade arbetspass, så kallade ”Pomodoros”, som följs av avsiktliga (och välkomna) pauser.

Det är enkelt:

Arbeta i 25 minuter

Ta sedan en paus på fem minuter

Efter fyra pass, ta en längre paus (15–30 minuter)

Det här enkla systemet hjälper dig att hålla dig mentalt pigg, behålla koncentrationen och göra verkliga framsteg – utan att bli utbränd eller låta dig distraheras.

Att använda Pomodoro-tekniken på jobbet

Du behöver inget avancerat för att komma igång – bara en timer (ja, gärna en tomatformad om du vill hålla dig till klassikerna).

Börja med att välja en uppgift som du vill fokusera på. Ställ in en timer på 25 minuter och arbeta med den uppgiften med full koncentration. När timern ringer ska du omedelbart sluta och ta en paus på 5 minuter för att ladda batterierna. Du kan till exempel stretcha, hämta en kopp kaffe eller bara titta ut genom fönstret.

Upprepa detta mönster under hela dagen. Efter varje fyra Pomodoro-sessioner ska du ta en längre paus på 15 till 30 minuter. Det hjälper hjärnan att återhämta sig innan du ger dig in i nästa arbetsomgång.

Många använder appar eller webbläsartillägg för att mäta hur länge de sitter vid datorn, men även klockappen på din telefon fungerar utmärkt.

Att lyckas med Pomodoro-tekniken

Precis som alla produktivitetsmetoder fungerar Pomodoro-tekniken bäst när du anpassar den efter din egen stil och dina behov.

Börja med att undanröja distraktioner. Stäng av ljudet på din telefon, stäng onödiga webbläsarflikar och stäng av e-postaviseringar under sessionerna. Använd tekniken för att planera din dag mer effektivt genom att uppskatta hur många Pomodoros en uppgift kan ta. Då får du en tydligare bild av hur lång tid ditt arbete kommer att ta.

Försök att gruppera liknande uppgifter. Du kan till exempel samla alla dina e-postmeddelanden eller administrativa uppgifter till ett enda koncentrerat arbetspass. Men kom ihåg att vara flexibel. Om 25 minuter känns för kort eller för lång tid kan du anpassa tiden så att den passar dig bäst. Det här är tänkt att vara en hjälpsam ram, inte en stel regel.

Varför Pomodoro-tekniken fungerar

För frilansare och företagare fördelas tiden ofta mellan många olika prioriteringar. Det är därför Pomodoro-tekniken passar så bra in i en fullspäckad vardag.

Det ger din dag en struktur utan att överbelasta dig. Det uppmuntrar till regelbundna pauser, vilket hjälper dig att undvika utbrändhet och behålla energin under hela dagen. Det underlättar också prioriteringen genom att tvinga dig att fokusera på en uppgift i taget, vilket bidrar till att minska beslutsutmattningen.

Med tiden tränar den här metoden din hjärna att hålla fokus på uppgiften på ett mer konsekvent sätt och hjälper dig att bygga upp fart även under kaotiska dagar.

Planera Pomodoro-sessioner med Doodle

Om du verkligen vill skydda din tid för koncentrerat arbete, skriv in den i din kalender. Doodle gör det enkelt genom att eliminera det ständiga mejlväxlandet.

Du kan använda Doodles Booking Page eller 1:1 för att reservera tid i din kalender, så att andra inte kan boka in möten under dina planerade arbetspass. Du kan också skapa återkommande Pomodoro-block i din kalender för att göra koncentrerat arbete till en regelbunden vana.

Om du vill hålla dig ansvarig eller samarbeta med andra kan du använda en Group Poll för att samordna gemensamma fokusmöten med kollegor. Och eftersom Doodle kan integreras med verktyg som Google Kalender, Microsoft Outlook, Zoom och Microsoft Teams blir din planering smidig och sammanhängande.

Genom att planera dina Pomodoro-sessioner med Doodle förvandlar du goda intentioner till handling – och får verkligen ta kontroll över din tid.