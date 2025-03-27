Kanban is een van de meest effectieve manieren om je werk te organiseren. Of je nu een team aanstuurt of in je eentje werkt, dit visuele systeem helpt je om beter prioriteiten te stellen door je workflow in beweging te houden.

Kanban maakt je werk zichtbaar. Je verdeelt taken in kaarten (ook wel tickets of issues genoemd), verplaatst ze door kolommen zoals ‘te doen’, ‘in uitvoering’ en ‘klaar’, en krijgt zo een duidelijk overzicht van hoe de zaken ervoor staan.

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Wat is Kanban?

Kanban is een visuele methode voor taakbeheer die is ontworpen om je te helpen de voortgang in de gaten te houden en je werklast in realtime te beheren. Oorspronkelijk ontwikkeld door Toyota om productieprocessen te optimaliseren, is het nu een favoriet op allerlei gebieden, van softwareontwikkeling tot contentmarketing en teamactiviteiten.

Het systeem is simpel: een bord geeft je workflow weer, kolommen staan voor verschillende fasen (bijv. planning, in uitvoering, voltooid) en kaarten staan voor afzonderlijke taken of werkonderdelen. Als je een taak hebt afgerond, verplaats je de kaart over het bord om de status weer te geven. Kanban is een duidelijk systeem: je ziet in één oogopslag hoe alles ervoor staat.

Hoe stel je je Kanban-bord in?

Je kunt een fysiek bord met post-its gebruiken of een digitaal bord zoals Trello, Notion of Asana. Houd het simpel – je kunt het gaandeweg verder aanpassen. Zo maak en gebruik je je bord:

Stel je kolommen in: Begin met de basis, zoals ‘te doen’, ‘in behandeling’ en ‘klaar’. Afhankelijk van je workflow kun je dit aanpassen met extra fasen. Zo kan de pijplijn voor het maken van content bijvoorbeeld ‘Wachten op feedback’ of ‘Gepland’ bevatten. Maak je taakkaarten: Elke taak of elk werkpunt krijgt een eigen kaartje. Houd de titels kort maar duidelijk, en voeg indien nodig details toe, zoals deadlines, checklists of wie er verantwoordelijk is. Beperk het aantal lopende opdrachten (WIP): Om je focus te behouden en overbelasting te voorkomen, kun je het aantal taken dat tegelijk in de kolom ‘in uitvoering’ staat beperken. Verplaats taken terwijl je bezig bent: De kaarten naar de volgende kolom verplaatsen naarmate het werk vordert. Zo zie je de voortgang en kun je knelpunten vroeg opsporen. Bekijk het regelmatig: Of je het nu dagelijks of wekelijks doet, kijk even op je bord om je prioriteiten bij te stellen, verouderde taken te verwijderen en ervoor te zorgen dat er niets tussen de mazen van het net glipt.

Wat is het verschil tussen Kanban en Scrum?

Kanban en Scrum komen uit de Agile-familie, maar werken heel verschillend.

Scrum is gebaseerd op gestructureerde sprints met een vaste tijdsduur (meestal twee weken), waarin teams zich ertoe verbinden een vast aantal taken af te ronden. Er is een Scrum Master en/of Product Owner bij betrokken en er zijn regelmatige bijeenkomsten, zoals sprintplanning, reviews en retrospectieven. Scrum is ideaal voor multifunctionele teams die aan complexe productontwikkeling werken.

Kanban daarentegen is een continu proces. Er zijn geen sprints of rollen. Je pakt taken op naarmate je capaciteit het toelaat en streeft ernaar het werk in beweging te houden. Het is vooral handig voor minder voorspelbaar werk, zoals het afhandelen van verzoeken van klanten, contentpijplijnen of doorlopende teamactiviteiten.

Is Kanban Agile of Lean?

Het korte antwoord? Allebei.

Kanban vindt zijn oorsprong in Lean manufacturing, waarbij de nadruk ligt op efficiëntie, het terugdringen van verspilling en het optimaliseren van de doorstroming. In de loop der tijd is het opgenomen in Agile-werkwijzen vanwege de focus op continue verbetering.

Met Lean-principes kun je knelpunten wegwerken en de werkstroom stroomlijnen. Agile-principes leggen de nadruk op aanpassingsvermogen, communicatie en het snel leveren van waarde. Kanban brengt deze elementen samen: het bevordert transparantie binnen het team, helpt vertragingen vroeg op te sporen en ondersteunt een cultuur van verbetering zonder omslachtige processen.

Hoe Kanban je productiviteit een boost geeft

Zodra je je werk met Kanban gaat organiseren, kun je makkelijker zien wat je afremt. Misschien merk je wel dat je ‘In uitvoering’-kolom overvol is, of dat te veel taken vastzitten omdat je op anderen moet wachten. Door dit overzicht kun je makkelijker prioriteiten stellen en minder aan multitasking doen.

Je zult minder snel van de ene taak naar de andere springen of belangrijke klusjes vergeten. Of je nu bezig bent met administratie of marketing, of van de ene vergadering naar de andere gaat, je kunt alles op schema houden zonder je overweldigd te voelen. Daarnaast kun je visuele hulpmiddelen gebruiken, zoals het toekennen van kleuren aan gerelateerde taken, om je concentratie te bevorderen.

Waar planning en flow samenkomen: Kanban + Doodle

Taken organiseren met Kanban zorgt voor duidelijkheid, maar om in de flow te blijven, moet je je tijd net zo effectief indelen. Daar kan een planningsapp als Doodle je bij helpen.

Stel je voor dat je je taken op je Kanban-bord hebt ingedeeld. In plaats van je momentum te verliezen door eindeloos heen-en-weer mailen over afspraken, helpt Doodle je om vergaderingen, sollicitatiegesprekken en sessies soepel vast te leggen. Of je nu 1-op-1-gesprekken voert, teamvergaderingen coördineert of boekbare sessies aanbiedt via je Boekingspagina: Doodle past perfect in je workflow.

Door de Kanban-methode te combineren met Doodle kun je onderbrekingen verminderen en je concentreren op het werk dat je dichter bij je doelen brengt. Visueel taakbeheer plus naadloze planning? Dat is een productiviteitsboost die zeker de moeite waard is.