De ABCDE-methode: Stel prioriteiten voor je taken als een pro

Je takenlijst wordt steeds langer, maar je hebt nog steeds evenveel tijd. Zonder een duidelijk systeem raak je al snel verstrikt in werk dat urgent lijkt, maar waarmee je eigenlijk geen stap verder komt.

De ABCDE-methode is een eenvoudige manier om prioriteiten te stellen en door de rommel heen te kijken. In plaats van taken willekeurig aan te pakken, helpt deze methode je om prioriteiten te stellen op basis van belangrijkheid en urgentie.

Het resultaat? Je concentreert je op wat er echt toe doet, delegeert of schrapt afleidingen en krijgt meer gedaan – zonder je overweldigd te voelen.

Wat is de ABCDE-methode?

De ABCDE-methode, ontwikkeld door zelfhulpauteur Brian Tracy, is een gestructureerde manier om je taken te rangschikken:

A – Dit moet je echt doen : Deze taken zijn heel belangrijk. Als je ze niet afkrijgt, heeft dat serieuze gevolgen. Voorbeeld: je voorbereiden op een presentatie voor een klant.

B – Zou moeten doen : Belangrijke taken, maar de gevolgen als je ze niet doet, zijn niet meteen merkbaar. Voorbeeld: Contact opnemen met een potentiële klant.

C – Leuk om te doen : Deze taken hebben geen echte gevolgen als je ze overslaat. Voorbeeld: Deelnemen aan een optioneel webinar.

D – Delegeren : Taken waarvoor je niet persoonlijk nodig bent, die je aan iemand anders kunt toewijzen.

E – Weg ermee: Tijdverspillers die niets opleveren. Bijvoorbeeld uit gewoonte op sociale media kijken.

Maak een Doodle

Hoe pas je de ABCDE-methode toe in je dagelijkse routine?

Begin met alles op te schrijven wat je moet doen. Ga nu nog niet filteren of ordenen – schrijf gewoon alles op. Zodra je je lijst hebt, loop je elke taak door en geef je er een A, B, C, D of E aan.

Pak je taken vervolgens aan in volgorde van prioriteit. A-taken komen eerst; je gaat pas verder met B-taken als je alle A-taken hebt afgerond. C-taken krijgen pas aandacht als je klaar bent met de A- en B-taken, wat vaak betekent dat ze helemaal niet aan bod komen – en dat is prima.

Delegeren en schrappen zijn net zo belangrijk. Als je iets kunt delegeren, geef het dan aan iemand anders of gebruik een hulpmiddel om het zware werk te doen.

Als het een E is, schrap die dan helemaal van je lijst.

Zorg er ten slotte voor dat je je prioriteiten elke dag opnieuw bekijkt. Wat vandaag nog een belangrijke taak was, kan morgen ineens dringend zijn of iets heel anders. Blijf flexibel, maar houd wel discipline.

Maak een Doodle

Praktijkvoorbeelden van hoe ABCDE in de praktijk werkt

Freelancer: samenwerken met klanten en je bedrijf laten groeien

Een freelancer heeft meerdere projecten op zijn bord liggen. De deadline van een klant halen is een A – daar valt niet over te onderhandelen, want als je die mist, kan dat je reputatie en inkomen schaden. Contact opnemen met een vroegere klant voor toekomstig werk is een B. Het is belangrijk voor de groei van je bedrijf, maar het heeft geen direct effect.

Het bijwerken van hun websiteportfolio is een C. Het is leuk om te doen, maar het heeft geen invloed op de werkdruk van vandaag. Administratieve taken zoals factureren zijn een D, want dat kan een virtuele assistent of een automatiseringstool wel regelen.

En tot slot: een uur besteden aan het bijschaven van je logo is in sommige gevallen gewoon een E. Het voelt productief, maar het levert geen inkomsten op.

Teamleider: Een evenwicht vinden tussen strategie, vergaderingen en andere taken

Een teamleider moet beslissingen op hoog niveau nemen en tegelijkertijd betrokken blijven bij de dagelijkse gang van zaken. Daarom is het opstellen van een strategisch voorstel voor een directievergadering een A – het is cruciaal voor succes op de lange termijn.

Eén-op-één feedback geven aan teamleden is een B. Het is waardevol, maar je kunt het strategisch inplannen in plaats van het meteen te doen. Meedoen aan een vrijwillig netwerkevenement is een C. Het is leuk, maar als je het overslaat, heeft dat geen echte gevolgen.

De planning voor het hele team regelen is een D – het is beter om een planningstool zoals Doodle te gebruiken om dat te automatiseren. Meedoen aan een vergadering waar je niets aan bij te dragen hebt? Dat is een E. Als je geen zinvolle bijdrage kunt leveren, is het zonde van de tijd.

Maak een Doodle

De volgende stap zetten met Doodle

De ABCDE-methode helpt je te bepalen wat je aandacht het eerst nodig heeft – stel je prioriteiten slim en gebruik de juiste hulpmiddelen om je werk nog makkelijker te maken.

Daar komt Doodle om de hoek kijken. Of je nu vergaderingen organiseert, één-op-één-gesprekken inplant of een project met je klanten coördineert: Doodle helpt je tijd in te plannen voor je A- en B-taken, zonder dat je heen en weer hoeft te mailen.