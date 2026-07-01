ABCDE-metoden: Prioritera dina uppgifter som ett proffs

Din att-göra-lista växer ständigt, men du har fortfarande lika mycket tid. Utan ett tydligt system är det lätt att fastna i arbete som känns brådskande men som egentligen inte för dig framåt.

ABCDE-metoden är en enkel prioriteringsmetod som hjälper dig att se klart genom allt brus. Istället för att ta itu med uppgifterna i slumpmässig ordning hjälper den här metoden dig att prioritera utifrån hur viktiga och brådskande de är.

Resultatet? Du fokuserar på det som verkligen betyder något, delegerar eller undanröjer störningar och hinner med mer – utan att känna dig överväldigad.

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Vad är ABCDE-metoden?

ABCDE-metoden, som har utvecklats av självhjälpsförfattaren Brian Tracy, är ett strukturerat sätt att rangordna dina uppgifter:

A – Måste man göra : Dessa uppgifter är avgörande. Om du inte utför dem kommer det att få konkreta konsekvenser. Exempel: Förberedelser inför en kundpresentation.

B – Bör göra : Viktiga uppgifter, men konsekvenserna av att inte utföra dem är inte lika omedelbara. Exempel: Att följa upp en potentiell kund.

C – Trevligt att göra : Dessa uppgifter får inga egentliga konsekvenser om man hoppar över dem. Exempel: Att delta i ett frivilligt webbinarium.

D – Delegera : Uppgifter som inte kräver att du själv är inblandad och som du kan delegera till någon annan.

E – Eliminera: Saker som tar tid i anspråk utan att tillföra något värde. Till exempel att kolla sociala medier av gammal vana.

Så här tillämpar du ABCDE-metoden i din vardag

Börja med att skriva upp allt du behöver göra. Sortera eller ordna inte än – skriv bara ner allt. När du har din lista går du igenom varje uppgift och betygsätter den med A, B, C, D eller E.

Ta sedan itu med dina uppgifter i prioritetsordning. A-uppgifterna kommer först; du går inte vidare till B-uppgifterna förrän du har slutfört alla uppgifter i A. C-uppgifterna får du först ta itu med när du är klar med A- och B-uppgifterna, vilket ofta innebär att de inte blir av alls – och det är helt okej.

Att delegera och eliminera är lika viktigt. Om du kan delegera något, ge uppgiften till någon annan eller använd ett verktyg för att sköta det tunga arbetet.

Om det är ett E, ta bort det helt från din lista.

Se till att du varje dag ser över dina prioriteringar. Det som var en viktig uppgift idag kan bli brådskande eller få en annan prioritet imorgon. Var flexibel, men disciplinerad.

Exempel från verkligheten på hur ABCDE tillämpas

Frilansare: Att samarbeta med kunder och utveckla sin verksamhet

En frilansare har flera projekt på gång. Att hålla en kunds deadline är ett A – det är icke-förhandlingsbart eftersom en försening kan skada både rykte och inkomst. Att kontakta en tidigare kund för framtida uppdrag är ett B. Det är viktigt för verksamhetens tillväxt, men det ger ingen omedelbar effekt.

Att uppdatera webbplatsens portfölj får betyget C. Det är trevligt att göra, men det påverkar inte dagens arbetsbelastning. Administrativa uppgifter som fakturering får betyget D, eftersom en virtuell assistent eller ett automatiseringsverktyg kan sköta det.

Och slutligen: att ägna en timme åt att finjustera sin logotyp är i vissa fall ett ”E”. Det känns produktivt, men det genererar inga intäkter.

Teamledare: Att hitta balansen mellan strategi, möten och övrigt arbete

En teamledare måste fatta beslut på hög nivå samtidigt som hen förblir delaktig i den dagliga verksamheten. Att utarbeta ett strategiförslag inför ett ledningsmöte är därför av största vikt – det är avgörande för den långsiktiga framgången.

Att ge individuell feedback till teammedlemmarna får betyget B. Det är värdefullt, men kan planeras in strategiskt istället för att göras direkt. Att delta i ett frivilligt nätverksmöte får betyget C. Det är trevligt, men att hoppa över det får inga egentliga konsekvenser.

Att sköta schemaläggningen för hela teamet får betyget D – det är bättre att använda ett schemaläggningsverktyg som Doodle för att automatisera det. Att delta i ett möte där man inte har något att bidra med? Det får betyget E. Om man inte kan bidra på ett meningsfullt sätt är det bortkastad tid.

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Ta nästa steg med Doodle

ABCDE-metoden hjälper dig att avgöra vad som kräver din uppmärksamhet först – prioritera på ett smart sätt och använd rätt verktyg för att göra ditt arbete ännu enklare.

Det är där Doodle kommer in i bilden. Oavsett om du ska boka möten, planera 1:1-samtal eller samordna ett projekt med dina kunder, hjälper Doodle dig att boka tid för dina A- och B-uppgifter utan krångel med e-postväxlingar fram och tillbaka.