La méthode ABCDE : Hiérarchisez vos tâches comme un pro

Votre liste de tâches ne cesse de s'allonger, mais votre temps reste le même. En l'absence d'un système clair, il est facile de se laisser happer par des tâches qui semblent urgentes mais qui ne vous font pas avancer.

La méthode ABCDE est une méthode de hiérarchisation simple qui permet de faire la part des choses. Au lieu de s'attaquer aux tâches au hasard, cette méthode vous aide à établir des priorités en fonction de l'importance et de l'urgence.

Résultat ? Vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, vous déléguez ou éliminez les distractions et vous accomplissez davantage de choses, sans vous sentir débordé.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Qu'est-ce que la méthode ABCDE ?

Développée par Brian Tracy, auteur de livres sur le développement personnel, la méthode ABCDE est une façon structurée de classer vos tâches :

A - Obligatoire : ces tâches sont essentielles. Si vous ne les accomplissez pas, vous en subirez les conséquences. Exemple : la préparation d'une présentation à un client : Préparer une présentation à un client.

B - À faire : Tâches importantes, mais dont les conséquences ne sont pas immédiates. Exemple : Assurer le suivi d'un client potentiel.

C - Bien à faire : Ces tâches n'ont pas de conséquences réelles si elles sont omises. Exemple : Assister à un webinaire facultatif.

D - Déléguer : Tâches qui ne vous concernent pas personnellement et que vous pouvez confier à quelqu'un d'autre.

E - Éliminer: Les pertes de temps qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Par exemple, consulter les médias sociaux par habitude.

Comment appliquer la méthode ABCDE à votre routine quotidienne ?

Commencez par dresser la liste de tout ce que vous devez faire. Ne filtrez pas et n'organisez pas tout de suite, notez tout. Une fois votre liste établie, passez en revue chaque tâche et attribuez-lui un A, un B, un C, un D ou un E.

Ensuite, attaquez vos tâches par ordre de priorité. Les tâches de niveau A sont prioritaires ; vous ne passez pas aux tâches de niveau B tant que vous n'avez pas terminé toutes les tâches de niveau A. Les tâches de niveau C ne reçoivent de l'attention qu'une fois que vous avez terminé les tâches de niveau A et B, ce qui signifie souvent qu'elles ne sont pas effectuées du tout - et ce n'est pas grave.

La délégation et l'élimination sont tout aussi importantes. Si vous pouvez déléguer quelque chose, confiez-le à quelqu'un d'autre ou utilisez un outil pour faire le gros du travail.

S'il s'agit d'un E, supprimez-le de votre liste.

Enfin, veillez à réévaluer vos priorités chaque jour. Ce qui était une tâche importante aujourd'hui peut devenir une tâche urgente ou autre demain. Restez flexible, mais discipliné.

Exemples concrets d'ABCDE en action

Travailleur indépendant : Travailler avec des clients et développer son activité

Un free-lance a plusieurs projets en cours. Respecter la date limite fixée par un client est un A - ce n'est pas négociable, car le non-respect de cette date pourrait nuire à sa réputation et à ses revenus. Tendre la main à un ancien client pour un travail futur est un B. C'est important pour la croissance de l'entreprise, mais cela n'a pas d'impact immédiat.

Mettre à jour le portfolio de son site web est un C. C'est bien de le faire, mais cela n'aura pas d'incidence sur la charge de travail d'aujourd'hui. Les tâches administratives telles que la facturation sont classées D, car un assistant virtuel ou un outil d'automatisation peut s'en charger.

Enfin, passer une heure à peaufiner son logo, dans certains cas, est un E. Cela semble productif, mais n'apporte pas de revenus.

Chef d'équipe : Équilibrer la stratégie, les réunions et les autres tâches

Un chef d'équipe doit prendre des décisions de haut niveau tout en restant impliqué dans les opérations quotidiennes. Par conséquent, préparer une proposition de stratégie pour une réunion de direction est un A - c'est essentiel pour le succès à long terme.

Donner un retour d'information individuel aux membres de l'équipe est un B. C'est précieux mais peut être planifié stratégiquement plutôt que d'être fait immédiatement. Assister volontairement à un événement de réseautage est un C. C'est bien, mais ne pas le faire n'aura pas de conséquences réelles.

S'occuper de la planification pour l'ensemble de l'équipe est un D. Il est préférable d'utiliser un outil de planification comme Doodle pour l'automatiser. Assister à une réunion qui ne nécessite pas sa participation ? C'est un E. S'ils ne peuvent pas contribuer de manière significative, c'est du temps perdu.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Passer à l'étape suivante avec Doodle

La méthode ABCDE vous aide à identifier ce qui requiert votre attention en premier lieu, à établir des priorités intelligentes et à utiliser les bons outils pour faciliter votre travail.

C'est là que Doodle entre en jeu. Qu'il s'agisse d'organiser des réunions, de planifier des entretiens individuels ou de coordonner un projet avec vos clients, Doodle vous aide à réserver du temps pour vos tâches A et B sans vous encombrer d'e-mails.