Die ABCDE-Methode: Priorisieren Sie Ihre Aufgaben wie ein Profi

Ihre Aufgabenliste wird immer länger, aber Ihre Zeit bleibt gleich. Ohne ein klares System ist es leicht, sich in Arbeit zu verstricken, die zwar dringend erscheint, Sie aber nicht wirklich weiterbringt.

Die ABCDE-Methode ist eine einfache Methode zur Prioritätensetzung, die den Lärm durchbricht. Anstatt Aufgaben wahllos anzugehen, hilft Ihnen diese Methode, Prioritäten nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu setzen.

Das Ergebnis? Sie konzentrieren sich auf das, was wirklich wichtig ist, delegieren oder eliminieren Ablenkungen und schaffen mehr - ohne sich überfordert zu fühlen.

Was ist die ABCDE-Methode?

Die ABCDE-Methode wurde vom Autor Brian Tracy entwickelt und ist eine strukturierte Methode zur Einordnung Ihrer Aufgaben:

A - Must-do : Diese Aufgaben sind wichtig. Wenn Sie sie nicht erledigen, hat das echte Konsequenzen. Beispiel: Vorbereitung auf eine Kundenpräsentation.

B - Sollte erledigt werden : Wichtige Aufgaben, deren Nichterledigung jedoch nicht so unmittelbare Folgen hat. Beispiel: Nachfassen bei einem potenziellen Kunden.

C - Gut zu tun : Diese Aufgaben haben keine wirklichen Konsequenzen, wenn sie unterlassen werden. Beispiel: Teilnahme an einem optionalen Webinar.

D - Delegieren : Aufgaben, die Sie nicht selbst erledigen müssen und die Sie jemand anderem übertragen können.

E - Eliminieren: Zeitfresser, die keinen Mehrwert bringen. Zum Beispiel das Checken sozialer Medien aus Gewohnheit.

So wenden Sie die ABCDE-Methode in Ihrer täglichen Routine an

Beginnen Sie damit, alles aufzulisten, was Sie zu tun haben. Filtern oder organisieren Sie noch nicht - schreiben Sie alles auf. Sobald Sie Ihre Liste haben, gehen Sie jede Aufgabe durch und ordnen ihr ein A, B, C, D oder E zu.

Gehen Sie dann die Aufgaben in der Reihenfolge ihrer Priorität an. Aufgaben der Stufe A stehen an erster Stelle; Sie gehen erst dann zu den Aufgaben der Stufe B über, wenn Sie alle Aufgaben der Stufe A erledigt haben. Aufgaben der Stufe C werden erst dann in Angriff genommen, wenn Sie mit den Aufgaben der Stufen A und B fertig sind, was oft bedeutet, dass sie überhaupt nicht erledigt werden - und das ist auch in Ordnung.

Delegieren und Eliminieren sind ebenso wichtig. Wenn Sie etwas delegieren können, übertragen Sie es einer anderen Person oder verwenden Sie ein Werkzeug, um die schwere Arbeit zu erledigen.

Wenn es ein E ist, streichen Sie es ganz von Ihrer Liste.

Und schließlich sollten Sie Ihre Prioritäten täglich neu bewerten. Was heute eine wichtige Aufgabe war, kann morgen schon dringend oder anders sein. Bleiben Sie flexibel, aber diszipliniert.

Beispiele aus der Praxis für ABCDE in Aktion

Freiberufler: Arbeit mit Kunden und Ausbau Ihres Geschäfts

Ein Freiberufler hat mehrere Projekte auf dem Teller. Die Einhaltung eines Kundentermins ist ein A - er ist nicht verhandelbar, denn wenn er ihn verpasst, könnte das seinem Ruf und seinem Einkommen schaden. Die Kontaktaufnahme mit einem früheren Kunden für künftige Aufträge ist ein B. Sie ist wichtig für das Geschäftswachstum, hat aber keine unmittelbaren Auswirkungen.

Die Aktualisierung des Portfolios auf der Website ist eine C. Das ist zwar nett, hat aber keinen Einfluss auf die aktuelle Arbeitsbelastung. Verwaltungsaufgaben wie die Rechnungsstellung sind eine D, da sie von einem virtuellen Assistenten oder einem Automatisierungswerkzeug erledigt werden können.

Und schließlich ist die stundenlange Überarbeitung des Logos in manchen Fällen eine E. Sie fühlt sich zwar produktiv an, bringt aber keine Einnahmen.

Teamleiter: Strategie, Meetings und andere Aufgaben unter einen Hut bringen

Ein Teamleiter muss Entscheidungen auf höchster Ebene treffen und gleichzeitig in das Tagesgeschäft eingebunden bleiben. Daher ist die Vorbereitung eines Strategievorschlags für eine Vorstandssitzung eine Eins - sie ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.

Persönliches Feedback an Teammitglieder ist ein B. Es ist wertvoll, kann aber strategisch geplant und nicht sofort erledigt werden. Die Teilnahme an einer freiwilligen Networking-Veranstaltung ist eine C. Sie ist zwar nett, aber wenn man sie auslässt, hat das keine wirklichen Konsequenzen.

Die Terminplanung für das gesamte Team zu übernehmen, ist eine D. Es ist besser, ein Planungswerkzeug wie Doodle zu verwenden, um dies zu automatisieren. An einer Besprechung teilnehmen, bei der sie nicht mitwirken müssen? Das ist ein E. Wenn sie keinen sinnvollen Beitrag leisten können, ist es verschwendete Zeit.

