Il metodo ABCDE: Dare priorità alle attività come un professionista

L'elenco delle cose da fare cresce costantemente, ma il tempo a disposizione rimane lo stesso. Senza un sistema chiaro, è facile rimanere intrappolati in un lavoro che sembra urgente ma che in realtà non vi fa progredire.

Il Metodo ABCDE è un metodo semplice per stabilire le priorità che elimina il rumore. Invece di affrontare i compiti a caso, questo metodo vi aiuta a stabilire le priorità in base all'importanza e all'urgenza.

Il risultato? Ci si concentra sulle cose veramente importanti, si delegano o si eliminano le distrazioni e si ottiene di più, senza sentirsi sopraffatti.

Che cos'è il metodo ABCDE?

Sviluppato dall'autore di self development Brian Tracy, il metodo ABCDE è un modo strutturato per classificare i vostri compiti:

A - Da fare : questi compiti sono fondamentali. Se non li completate, ci saranno conseguenze reali. Esempio: Prepararsi per la presentazione di un cliente.

B - Da fare : Compiti importanti, ma le cui conseguenze non sono immediate. Esempio: Seguire un potenziale cliente.

C - Da fare : Questi compiti non hanno conseguenze reali se vengono saltati. Esempio: Partecipare a un webinar facoltativo.

D - Delegare : Compiti che non vi richiedono personalmente e che potete assegnare a qualcun altro.

E - Eliminare: Perdite di tempo che non aggiungono valore. Ad esempio, controllare i social media per abitudine.

Come applicare il metodo ABCDE alla vostra routine quotidiana

Iniziate elencando tutto ciò che dovete fare. Non filtrate né organizzate, ma scrivete tutto. Una volta ottenuto l'elenco, passate in rassegna ogni compito e assegnategli una A, una B, una C, una D o una E.

Quindi, affrontate i compiti in ordine di priorità. I compiti di livello A vengono prima; non si passa a quelli di livello B finché non si sono completati tutti i compiti di livello A. I compiti di livello C ricevono attenzione solo dopo aver terminato i compiti di livello A e B, il che spesso significa che non vengono svolti affatto, e va bene così.

La delega e l'eliminazione sono altrettanto importanti. Se potete delegare qualcosa, assegnatelo a qualcun altro o utilizzate uno strumento per fare il lavoro pesante.

Se è una E, eliminatela completamente dalla vostra lista.

Infine, assicuratevi di rivalutare le vostre priorità ogni giorno. Quello che oggi era un compito importante, domani potrebbe diventare urgente o altro. Rimanete flessibili, ma disciplinati.

Esempi reali di ABCDE in azione

Libero professionista: Lavorare con i clienti e far crescere la propria attività

Un freelance ha diversi progetti in ballo. Rispettare le scadenze di un cliente è una A: non è negoziabile, perché mancarle potrebbe danneggiare la sua reputazione e il suo reddito. Rivolgersi a un cliente passato per un lavoro futuro è una B. È importante per la crescita del business, ma non ha un impatto immediato.

Aggiornare il portfolio del sito web è una C. È bello da fare, ma non influisce sul carico di lavoro odierno. Le attività amministrative come la fatturazione sono D, perché un assistente virtuale o uno strumento di automazione possono gestirle.

Infine, passare un'ora a modificare il logo, in alcuni casi, è una E. Sembra produttivo, ma non porta guadagni.

Team Lead: Bilanciare strategia, riunioni e altro lavoro

Un team leader deve prendere decisioni di alto livello pur rimanendo coinvolto nelle operazioni quotidiane. Pertanto, preparare una proposta strategica per una riunione dei dirigenti è una A: è fondamentale per il successo a lungo termine.

Dare un feedback individuale ai membri del team è una B. È prezioso, ma può essere programmato strategicamente piuttosto che fatto immediatamente. Partecipare a un evento di networking volontario è una C. È bello, ma saltarlo non avrà conseguenze reali.

Gestire la programmazione per l'intero team è una D. È meglio utilizzare uno strumento di programmazione come Doodle per automatizzarla. Partecipare a una riunione che non richiede il loro contributo? Se non possono contribuire in modo significativo, è tempo sprecato.

