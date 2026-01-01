ABCDE विधि: एक पेशेवर की तरह अपने कार्यों को प्राथमिकता दें

आपकी टू-डू लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आपका समय वही रहता है। एक स्पष्ट प्रणाली के बिना, ऐसे कामों में उलझना आसान है जो तात्कालिक लगते हैं लेकिन वास्तव में आपको आगे नहीं बढ़ाते।

ABCDE विधि एक सरल प्राथमिकता निर्धारण विधि है जो शोर को काट देती है। कार्यों को यादृच्छिक रूप से करने के बजाय, यह विधि आपको महत्व और तात्कालिकता के आधार पर प्राथमिकता तय करने में मदद करती है।

परिणाम? आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में मायने रखता है, विचलनों को सौंपते या खत्म करते हैं, और बिना अभिभूत महसूस किए अधिक काम पूरा करते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

ABCDE विधि क्या है?

स्व-विकास लेखक ब्रायन ट्रेसी द्वारा विकसित, ABCDE विधि आपके कार्यों को रैंक करने का एक संरचित तरीका है:

A – अनिवार्य ये कार्य महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन्हें पूरा नहीं करते हैं, तो वास्तविक परिणाम होंगे। उदाहरण: क्लाइंट प्रस्तुति की तैयारी।

बी – करना चाहिए महत्वपूर्ण कार्य, लेकिन इन्हें न करने के परिणाम तुरंत नहीं होते। उदाहरण: संभावित लीड से फॉलो-अप करना।

सी – करने में अच्छा इन कार्यों को छोड़ देने पर कोई वास्तविक परिणाम नहीं होता। उदाहरण: एक वैकल्पिक वेबिनार में भाग लेना।

डी – प्रतिनिधि : ऐसे कार्य जिनके लिए व्यक्तिगत रूप से आपकी आवश्यकता नहीं है, जिन्हें आप किसी और को सौंप सकते हैं।

ई – समाप्त करेंसमय बर्बाद करने वाली चीज़ें जो कोई मूल्य नहीं जोड़तीं। उदाहरण के लिए, आदतवश सोशल मीडिया देखना।

अपनी दैनिक दिनचर्या में ABCDE विधि का उपयोग कैसे करें

सबसे पहले उन सभी कामों की सूची बनाएं जिन्हें आपको करना है। अभी इन्हें फ़िल्टर या व्यवस्थित न करें—बस सब कुछ लिख लें। एक बार जब आपकी सूची तैयार हो जाए, तो प्रत्येक कार्य को देखें और उसे A, B, C, D या E में से एक आवंटित करें।

अगला, अपने कार्यों को प्राथमिकता के क्रम में निपटाएँ। A-स्तरीय कार्य सबसे पहले आते हैं; जब तक आप A के सभी कार्य पूरे नहीं कर लेते, तब तक आप B-स्तरीय कार्यों पर नहीं जाते। C-स्तरीय कार्यों पर तब ही ध्यान दिया जाता है जब आप A और B के कार्य पूरे कर लेते हैं, जो अक्सर इस बात का मतलब होता है कि वे कभी नहीं होते—और यह ठीक है।

प्रत्यायोजन और उन्मूलन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप किसी कार्य को प्रत्यायोजित कर सकते हैं, तो उसे किसी और को सौंप दें या भारी काम करने के लिए किसी उपकरण का उपयोग करें।

यदि यह E है, तो इसे अपनी सूची से पूरी तरह हटा दें।

अंत में, सुनिश्चित करें कि आप अपनी प्राथमिकताओं का दैनिक पुनर्मूल्यांकन करें। जो आज एक महत्वपूर्ण कार्य था, वह कल तात्कालिक या अन्यथा हो सकता है। लचीले रहें, लेकिन अनुशासित रहें।

एबीसीडीई के क्रियाशील उदाहरण

फ्रीलांसर: ग्राहकों के साथ काम करना और अपना व्यवसाय बढ़ाना

एक फ्रीलांसर के पास कई प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्लाइंट की समय-सीमा का पालन करना A है—यह गैर-वार्ता योग्य है क्योंकि इसे चूकने से उनकी प्रतिष्ठा और आय को नुकसान हो सकता है। भविष्य के काम के लिए पूर्व क्लाइंट से संपर्क करना B है। यह व्यवसाय वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका तत्काल प्रभाव नहीं होता।

अपनी वेबसाइट पोर्टफोलियो को अपडेट करना C है। यह करना अच्छा है, लेकिन आज के कार्यभार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चालान जैसी प्रशासनिक कार्यवाहियाँ D हैं, क्योंकि एक वर्चुअल असिस्टेंट या ऑटोमेशन टूल इसे संभाल सकता है।

और अंत में, कुछ मामलों में अपने लोगो में एक घंटे तक फेरबदल करना एक E है। यह उत्पादक महसूस होता है, लेकिन इससे कोई राजस्व नहीं आता।

टीम लीड: रणनीति, बैठकें और अन्य कार्यों में संतुलन

एक टीम लीडर को दैनिक संचालन में शामिल रहते हुए उच्च-स्तरीय निर्णय लेने होते हैं। इसलिए, एक कार्यकारी बैठक के लिए रणनीति प्रस्ताव तैयार करना A है—यह दीर्घकालिक सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

टीम के सदस्यों को एक-एक करके फीडबैक देना B है। यह मूल्यवान है, लेकिन इसे तुरंत करने के बजाय रणनीतिक रूप से शेड्यूल किया जा सकता है। एक स्वैच्छिक नेटवर्किंग कार्यक्रम में भाग लेना C है। यह अच्छा है, लेकिन इसे छोड़ देने से कोई वास्तविक परिणाम नहीं होंगे।

पूरे टीम के शेड्यूलिंग को संभालना D है—इसे स्वचालित करने के लिए Doodle जैसे शेड्यूलिंग टूल का उपयोग करना बेहतर है। ऐसी मीटिंग में शामिल होना जिसकी उन्हें कोई राय देने की आवश्यकता नहीं है? वह E है। अगर वे सार्थक रूप से योगदान नहीं दे सकते, तो यह समय की बर्बादी है।

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Doodle के साथ अगला कदम

ABCDE विधि आपको यह पहचानने में मदद करती है कि सबसे पहले किस पर आपका ध्यान देना चाहिए—समझदारी से प्राथमिकताएँ तय करें और अपने काम को और भी आसान बनाने के लिए सही उपकरणों का उपयोग करें।

यहीं पर Doodle काम आता है। चाहे आप मीटिंग्स सेट कर रहे हों, 1:1 सत्र शेड्यूल कर रहे हों, या अपने ग्राहकों के साथ किसी प्रोजेक्ट का समन्वय कर रहे हों, Doodle आपको A और B कार्यों के लिए समय बुक करने में मदद करता है, बिना बार-बार ईमेल भेजने की झंझट के।