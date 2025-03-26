Het is lastig om prioriteiten te stellen bij wat je gaat ontwikkelen – vooral als je roadmap vol zit, je middelen beperkt zijn en elk idee ‘het volgende grote succes’ lijkt. RICE is een beproefde methode die structuur brengt in die chaos. Het helpt productteams om snellere, objectievere beslissingen te nemen en is flexibel genoeg om te werken in dynamische omgevingen, zoals Agile-teams.

Hier lees je hoe het werkt, waar het vandaan komt en hoe je het effectief kunt gebruiken.

Wat is de RICE-beoordelingsmethode?

RICE staat voor Reach, Impact, Confidence en Effort. Het is een beoordelingsmodel waarmee je concurrerende ideeën of functies tegen elkaar kunt afwegen door in te schatten hoeveel waarde elk ervan oplevert ten opzichte van de kosten om het te realiseren. Het model is bedacht door het productteam van Intercom, onder leiding van Sean McBride, om een veelvoorkomend intern probleem op te lossen: te veel goede ideeën en te weinig tijd. Ze hadden een consistente manier nodig om kansen te beoordelen – en RICE was hun oplossing.

Zo werkt elk onderdeel:

Bereik: Op hoeveel mensen zal dit initiatief invloed hebben? Geef een schatting in de vorm van een getal per tijdsperiode (bijv. gebruikers per maand).

Gevolgen : Hoeveel verschil gaat dit maken? Gebruik een ruwe schaal (3 = enorm, 2 = groot, 1 = gemiddeld, 0,5 = klein, 0,25 = minimaal).

Zelfvertrouwen: Hoe zeker ben je van je schattingen van het bereik en de impact? Geef dit aan in procenten (100%, 80%, 50%).

Inzet: Hoeveel werk kost het? Dat wordt meestal gemeten in mensmaanden (of hoe je team de inspanning ook inschat).

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De formule is simpel: (Bereik × Impact × Zekerheid) ÷ Inzet

Stel dat een nieuwe functie 800 gebruikers per maand zou kunnen bereiken (Bereik = 800), een grote impact heeft (Impact = 2), je er redelijk zeker van bent (Zekerheid = 80%) en het ongeveer twee manmaanden zou kosten om deze te bouwen (Inzet = 2).

Je RICE-score zou dan zijn: (800 × 2 × 0,8) ÷ 2 = 640

Hoe hoger de score, hoe meer je voor je moeite terugkrijgt.

Wat wordt beschouwd als een goede RICE-score?

Er is geen magisch getal dat als ‘goed’ geldt. De waarde van RICE zit hem in de relatieve vergelijking. Zodra je meerdere ideeën hebt beoordeeld, kun je ze rangschikken om te zien welke het meeste rendement opleveren met de minste inspanning.

Een functie met een hoge score die een grote groep gebruikers raakt, is misschien wel snel te bouwen. Een lagere score kan erop wijzen dat het te duur is in verhouding tot het voordeel – of dat het beter even kan worden uitgesteld.

Onthoud gewoon: je score is maar zo nauwkeurig als de gegevens die je invoert. Wees eerlijk over de inspanning. Overdrijf de impact niet. En geef altijd aan als je weinig zeker bent van een schatting, zodat we erover kunnen praten.

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Wanneer en waar gebruik je RICE?

RICE komt goed van pas als je overweldigd wordt door alle opties. Het is ideaal voor productroadmaps, kwartaalplanning, het beoordelen van verzoeken om nieuwe functies, het evalueren van interne initiatieven en nog veel meer.

Als je met Agile werkt, past RICE prima in backlog-grooming of sprintplanningssessies. Het helpt teams om verder te kijken dan hun onderbuikgevoel en zich te richten op werk dat er echt toe doet.

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RICE is een raamwerk, geen recept voor perfectie. Gebruik het als leidraad voor gesprekken – niet om ze te vervangen. Pas je scores aan naarmate je feedback en gegevens verzamelt. RICE is iteratief, net als je product.

Een manier om het proces soepel te laten verlopen? Gebruik Doodle om snel planningsgesprekken met je team in te plannen of klantgesprekken te regelen, zodat je de inzichten krijgt die je nodig hebt voor bereik, impact en vertrouwen.

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