Hiérarchiser les idées avec la méthode de notation RICE

Il n'est pas facile d'établir des priorités, surtout lorsque votre feuille de route est pleine à craquer, que vos ressources sont limitées et que chaque idée semble être "la prochaine grande chose". RICE est une méthode éprouvée qui apporte une structure à ce chaos. Elle aide les équipes produit à prendre des décisions plus rapides et plus objectives et est suffisamment souple pour fonctionner dans des environnements en constante évolution, y compris les équipes Agile.

Voici comment elle fonctionne, d'où elle vient et comment l'utiliser efficacement.

Qu'est-ce que la méthode de notation RICE ?

RICE est l'abréviation de Reach, Impact, Confidence, and Effort (portée, impact, confiance et effort). Il s'agit d'un cadre de notation qui vous aide à évaluer des idées ou des fonctionnalités concurrentes en estimant la valeur de chacune par rapport au coût de sa mise en œuvre. Le modèle a été créé par l'équipe produit d'Intercom, dirigée par Sean McBride, pour résoudre un problème interne courant : trop de bonnes idées et pas assez de temps. Ils avaient besoin d'une méthode cohérente pour évaluer les opportunités, et RICE était leur réponse.

Voici comment fonctionne chaque composant :

Portée : Combien de personnes cette initiative touchera-t-elle ? Estimez le nombre par période (par exemple, le nombre d'utilisateurs par mois).

Impact : dans quelle mesure cette initiative fera-t-elle bouger l'aiguille ? Utilisez une échelle approximative (3 = massif, 2 = élevé, 1 = moyen, 0,5 = faible, 0,25 = minime).

Confiance : Dans quelle mesure êtes-vous sûr de vos estimations de portée et d'impact ? Exprimé en pourcentage (100 %, 80 %, 50 %).

Effort : Quelle est la quantité de travail nécessaire ? Généralement mesuré en mois-personne (ou en fonction de la façon dont votre équipe estime l'effort).

La formule est simple : (Portée × Impact × Confiance) ÷ Effort

Supposons qu'une nouvelle fonctionnalité puisse toucher 800 utilisateurs par mois (Portée = 800), qu'elle ait un impact élevé (Impact = 2), que vous soyez modérément confiant (Confiance = 80 %) et qu'il faille environ deux mois-personnes pour la mettre en place (Effort = 2).

Votre score RICE serait : (800 × 2 × 0,8) ÷ 2 = 640

Plus le score est élevé, plus votre effort est valorisé.

Qu'est-ce qu'un bon score RICE ?

Il n'y a pas de chiffre magique pour qualifier un score de "bon". La valeur de RICE réside dans la comparaison relative. Une fois que vous avez noté plusieurs idées, vous pouvez les classer par ordre d'importance pour voir lesquelles offrent le meilleur rendement pour le moindre effort.

Une fonctionnalité bien notée qui a un impact sur un grand groupe d'utilisateurs peut être rapide à mettre en place. Une note plus basse peut être le signe d'un coût trop élevé par rapport au bénéfice, ou d'une solution à différer.

N'oubliez pas que la précision de votre score dépend de celle de vos données. Soyez honnête en ce qui concerne l'effort. Ne gonflez pas l'impact. Et signalez toujours les estimations à faible degré de confiance pour qu'elles fassent l'objet d'une discussion.

Quand et où utiliser RICE

RICE est très utile lorsque vous êtes submergé d'options. Il est idéal pour les feuilles de route des produits, la planification trimestrielle, le triage des demandes de nouvelles fonctionnalités, l'évaluation des initiatives internes, etc.

Si vous travaillez en mode Agile, RICE s'intègre parfaitement dans les sessions de toilettage du backlog ou de planification du sprint. Il aide les équipes à aller au-delà de l'instinct et à se concentrer sur le travail qui compte.

