Privilegiare le idee con il metodo di punteggio RICE

Dare priorità a cosa costruire è difficile, soprattutto quando la vostra roadmap è piena, le risorse sono limitate e ogni idea sembra "la prossima grande cosa". RICE è un metodo collaudato che dà struttura al caos. Aiuta i team di prodotto a prendere decisioni più rapide e obiettive ed è abbastanza flessibile da funzionare in ambienti dal ritmo serrato, compresi i team Agile.

Ecco come funziona, da dove nasce e come usarlo in modo efficace.

Che cos'è il metodo di valutazione RICE?

RICE è l'acronimo di Reach, Impact, Confidence e Effort. Il modello è stato creato dal team di prodotto di Intercom, guidato da Sean McBride, per risolvere una sfida interna comune: troppe buone idee e poco tempo. Avevano bisogno di un modo coerente per valutare le opportunità e RICE è stata la loro risposta.

Ecco come funziona ogni componente:

Portata: Quante persone interesserà questa iniziativa? Stimatelo come numero per periodo di tempo (ad esempio, utenti al mese).

Impatto : quanto si sposterà l'ago della bilancia? Utilizzate una scala approssimativa (3 = massiccio, 2 = alto, 1 = medio, 0,5 = basso, 0,25 = minimo).

Fiducia: Quanto siete sicuri delle vostre stime di portata e impatto? Esprimete una percentuale (100%, 80%, 50%).

Sforzo: Quanto lavoro è necessario? Di solito si misura in mesi-persona (o nel modo in cui il team stima l'impegno).

La formula è semplice: (Reach × Impact × Confidence) ÷ Effort

Supponiamo che una nuova funzionalità possa raggiungere 800 utenti al mese (Reach = 800), che abbia un impatto elevato (Impact = 2), che siate moderatamente fiduciosi (Confidence = 80%) e che richieda circa due mesi-persona per essere realizzata (Effort = 2).

Il vostro punteggio RICE sarebbe: (800 × 2 × 0,8) ÷ 2 = 640

Più alto è il punteggio, più valore si ottiene per il proprio sforzo.

Cosa si intende per buon punteggio RICE?

Non esiste un numero magico che si possa definire "buono". Il valore di RICE sta nel confronto relativo. Dopo aver assegnato un punteggio a più idee, è possibile classificarle per vedere quali offrono il massimo rendimento con il minimo sforzo.

Una caratteristica con un punteggio elevato che ha un impatto su un ampio gruppo di utenti potrebbe essere veloce da realizzare. Un punteggio più basso potrebbe indicare un'idea troppo costosa per i benefici che comporta, o qualcosa da rimandare.

Ricordate: il vostro punteggio è tanto accurato quanto lo sono i vostri input. Siate onesti sullo sforzo. Non gonfiate l'impatto. E segnalate sempre le stime a bassa confidenza per discuterle.

Quando e dove usare RICE

RICE brilla quando si è sommersi dalle opzioni. È ideale per le roadmap di prodotto, la pianificazione trimestrale, la verifica delle richieste di nuove funzionalità, la valutazione delle iniziative interne e altro ancora.

Se lavorate in Agile, RICE si adatta perfettamente alle sessioni di backlog grooming o di pianificazione degli sprint. Aiuta i team a superare l'istinto e a concentrarsi sul lavoro che conta.

RICE è una struttura, non una formula per la perfezione. Usatelo per guidare le conversazioni, non per sostituirle. Man mano che raccogliete feedback e dati, aggiornate i punteggi. RICE è iterativo, proprio come il vostro prodotto.

