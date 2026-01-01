RICE स्कोरिंग विधि से विचारों को प्राथमिकता दें

क्या बनाना है, इसकी प्राथमिकता तय करना मुश्किल होता है—विशेषकर जब आपका रोडमैप भरा हो, संसाधन सीमित हों, और हर विचार "अगली बड़ी चीज़" जैसा लगे। RICE एक प्रमाणित विधि है जो उस अव्यवस्था में संरचना लाती है। यह उत्पाद टीमों को तेज़ और अधिक वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने में मदद करती है और एजाइल टीमों सहित तेज़-तर्रार वातावरण में काम करने के लिए पर्याप्त लचीली है।

यह कैसे काम करता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, और इसे प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग करें।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

RICE स्कोरिंग विधि क्या है?

RICE का मतलब Reach, Impact, Confidence और Effort है। यह एक स्कोरिंग फ्रेमवर्क है जो आपको प्रतिस्पर्धी विचारों या फीचर्स का मूल्यांकन करने में मदद करता है, यह अनुमान लगाकर कि प्रत्येक कितना मूल्य लाता है और उसे लागू करने की लागत क्या है। यह मॉडल इंटरकॉम की उत्पाद टीम ने, जिसका नेतृत्व सीन मैकब्राइड कर रहे थे, एक सामान्य आंतरिक चुनौती का समाधान करने के लिए बनाया था: बहुत सारे अच्छे विचार और पर्याप्त समय नहीं। उन्हें अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए एक सुसंगत तरीका चाहिए था—और RICE उनका उत्तर था।

प्रत्येक घटक इस प्रकार काम करता है:

पहुंच: इस पहल से कितने लोग प्रभावित होंगे? इसे प्रति समय अवधि संख्या के रूप में अनुमानित करें (उदाहरण के लिए, प्रति माह उपयोगकर्ता)।

प्रभाव : इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? एक मोटे पैमाने का उपयोग करें (3 = जबरदस्त, 2 = उच्च, 1 = मध्यम, 0.5 = कम, 0.25 = न्यूनतम)।

आत्मविश्वास: आप अपनी पहुँच और प्रभाव के अनुमानों के बारे में कितने निश्चित हैं? प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें (100%, 80%, 50%)।

प्रयास: इसमें कितना काम शामिल है? आमतौर पर इसे व्यक्ति-माहों में मापा जाता है (या आपकी टीम जैसे भी प्रयास का अनुमान लगाती है)।

सूत्र सरल है: (पहुंच × प्रभाव × आत्मविश्वास) ÷ प्रयास

मान लीजिए कि एक नई सुविधा 800 उपयोगकर्ताओं/महीने तक पहुँच सकती है (पहुँच = 800), और इसका प्रभाव अधिक है (प्रभाव = 2), आपकी आत्मविश्वास मध्यम है (आत्मविश्वास = 80%), और इसे बनाने में लगभग दो व्यक्ति-माह का प्रयास लगेगा (प्रयास = 2)।

आपका RICE स्कोर होगा: (800 × 2 × 0.8) ÷ 2 = 640

जितना अधिक स्कोर होगा, आपके प्रयास का उतना ही अधिक मूल्य होगा।

एक अच्छा RICE स्कोर क्या माना जाता है?

कोई जादुई संख्या नहीं है जो "अच्छा" मानी जाए। RICE का मूल्य तुलनात्मक तुलना में निहित है। एक बार जब आप कई विचारों को स्कोर कर लेते हैं, तो आप उन्हें रैंक करके देख सकते हैं कि कौन से विचार सबसे कम प्रयास में सबसे अधिक लाभ देते हैं।

एक उच्च-स्कोर वाली विशेषता जो बड़े उपयोगकर्ता समूह को प्रभावित करती है, उसे जल्दी से विकसित किया जा सकता है। एक निम्न स्कोर यह संकेत दे सकता है कि लाभ के लिए वह बहुत महंगी है—या उसे स्थगित कर देना चाहिए।

बस याद रखें: आपका स्कोर केवल आपके इनपुट जितना ही सटीक होता है। प्रयास के बारे में ईमानदार रहें। प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर न दिखाएँ। और चर्चा के लिए हमेशा कम आत्मविश्वास वाले अनुमानों को चिह्नित करें।

RICE का उपयोग कब और कहाँ करें

RICE तब चमकता है जब आप विकल्पों की अधिकता से अभिभूत होते हैं। यह उत्पाद रोडमैप, त्रैमासिक योजना, नई सुविधा अनुरोधों की प्राथमिकता निर्धारण, आंतरिक पहलों का मूल्यांकन और अन्य कई कार्यों के लिए आदर्श है।

यदि आप एजाइल में काम करते हैं, तो RICE बैकलॉग ग्रूमिंग या स्प्रिंट प्लानिंग सत्रों में अच्छी तरह से फिट बैठता है। यह टीमों को सहज अनुभूति से आगे बढ़कर महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।

Doodle के साथ एक Pro की तरह शेड्यूल करें

RICE एक ढांचा है, पूर्णता का सूत्र नहीं। इसका उपयोग संवादों का मार्गदर्शन करने के लिए करें—उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं। जैसे-जैसे आप प्रतिक्रिया और डेटा एकत्र करते हैं, अपने स्कोर अपडेट करें। RICE आपके उत्पाद की तरह ही पुनरावृत्तिशील है।

प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने का एक तरीका? Doodle का उपयोग करें ताकि आप अपनी टीम के साथ योजना सत्र जल्दी बुक कर सकें या ग्राहक साक्षात्कार शेड्यूल कर सकें और Reach, Impact, और Confidence के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकें।

आज ही कुछ बैकलॉग आइटम पूरे करने की कोशिश करें—फिर Doodle के ज़रिए तालमेल बिठाएँ।