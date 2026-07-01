Prioritera idéer med RICE-bedömningsmetoden

Det är svårt att prioritera vad man ska utveckla – särskilt när utvecklingsplanen är fullspäckad, resurserna är begränsade och varje idé känns som ”nästa stora grej”. RICE är en beprövad metod som skapar struktur i det kaoset. Den hjälper produktteam att fatta snabbare och mer objektiva beslut och är tillräckligt flexibel för att fungera i snabbrörliga miljöer, däribland agila team.

Här förklarar vi hur det fungerar, varifrån det kommer och hur man använder det på ett effektivt sätt.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Vad är RICE-bedömningsmetoden?

RICE står för Reach, Impact, Confidence och Effort. Det är ett poängsystem som hjälper dig att väga olika idéer eller funktioner mot varandra genom att uppskatta hur mycket värde var och en tillför i förhållande till kostnaden för att genomföra den. Modellen skapades av produktteamet på Intercom, under ledning av Sean McBride, för att lösa en vanlig intern utmaning: för många bra idéer och för lite tid. De behövde ett konsekvent sätt att utvärdera möjligheter – och RICE blev deras lösning.

Så här fungerar de olika komponenterna:

Räckvidd: Hur många personer kommer detta initiativ att beröra? Ange ett uppskattat antal per tidsperiod (t.ex. användare per månad).

Effekt : Hur stor inverkan kommer detta att ha? Använd en grov skala (3 = enorm, 2 = stor, 1 = medelstor, 0,5 = liten, 0,25 = minimal).

Självförtroende: Hur säker är du på dina uppskattningar av räckvidd och genomslagskraft? Ange i procent (100 %, 80 %, 50 %).

Insats: Hur mycket arbete krävs? Det mäts vanligtvis i personmånader (eller på det sätt som ert team brukar uppskatta arbetsinsatsen).

Formeln är enkel: (Räckvidd × Genomslagskraft × Tillförlitlighet) ÷ Insats

Låt oss säga att en ny funktion skulle kunna nå 800 användare per månad (Räckvidd = 800), har stor inverkan (Inverkan = 2), att du är måttligt säker (Säkerhet = 80 %) och att det skulle ta ungefär två personmånader att utveckla den (Insats = 2).

Ditt RICE-resultat blir: (800 × 2 × 0,8) ÷ 2 = 640

Ju högre poäng, desto mer får du ut av din insats.

Vad räknas som ett bra RICE-betyg?

Det finns inget magiskt tal som kan betecknas som ”bra”. Värdet med RICE ligger i den relativa jämförelsen. När du har betygsatt flera idéer kan du rangordna dem för att se vilka som ger mest avkastning för minsta möjliga insats.

En funktion med hög poäng som påverkar en stor användargrupp kan vara något som går snabbt att utveckla. En lägre poäng kan tyda på att det är för kostsamt i förhållande till nyttan – eller något som bör skjutas upp.

Kom bara ihåg: ditt resultat är bara så tillförlitligt som de uppgifter du matar in. Var ärlig när det gäller insatsen. Överskatta inte effekten. Och markera alltid uppskattningar som du inte är helt säker på för vidare diskussion.

När och var man ska använda RICE-metoden

RICE kommer verkligen till sin rätt när du har svårt att välja bland alla alternativ. Det är perfekt för produktplaner, kvartalsplanering, prioritering av önskemål om nya funktioner, utvärdering av interna initiativ och mycket mer.

Om du arbetar enligt Agile-metoden passar RICE utmärkt in i möten för backlog-grooming eller sprintplanering. Det hjälper teamen att gå bortom magkänslan och fokusera på det arbete som verkligen betyder något.

Planera som ett proffs med Doodle

RICE är ett ramverk, inte en formel för perfektion. Använd det som vägledning i samtalen – inte som en ersättning för dem. Uppdatera dina poäng allteftersom du samlar in feedback och data. RICE är iterativt, precis som din produkt.

Ett sätt att hålla processen igång? Använd Doodle för att snabbt boka planeringsmöten med ditt team eller schemalägga kundintervjuer för att få den information du behöver för räckvidd, genomslagskraft och förtroende.

Försök att beta av några uppgifter i backloggen idag – och använd sedan Doodle för att nå enighet.