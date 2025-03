Prioriter ideer med RICE-scoringsmetoden

Det er svært at prioritere, hvad der skal bygges - især når din køreplan er fyldt, ressourcerne er begrænsede, og alle ideer virker som "den næste store ting". RICE er en gennemprøvet metode, der bringer struktur til dette kaos. Den hjælper produktteams med at træffe hurtigere og mere objektive beslutninger og er fleksibel nok til at fungere i tempofyldte miljøer, herunder Agile teams.

Her er, hvordan den fungerer, hvor den kommer fra, og hvordan man bruger den effektivt.

Hvad er RICE-scoringsmetoden?

RICE står for Reach, Impact, Confidence og Effort. Det er en scoringsramme, der hjælper dig med at afveje konkurrerende ideer eller funktioner ved at estimere, hvor meget værdi hver enkelt bringer i forhold til omkostningerne ved at levere den. Modellen blev skabt af produktteamet hos Intercom, ledet af Sean McBride, for at løse en fælles intern udfordring: for mange gode ideer og ikke nok tid. De havde brug for en konsekvent måde at evaluere muligheder på - og RICE var deres svar.

Her er, hvordan hver komponent fungerer:

Rækkevidde: Hvor mange mennesker vil dette initiativ påvirke? Estimer det som et antal pr. tidsperiode (f.eks. brugere pr. måned).

Effekt : Hvor meget vil dette flytte nålen? Brug en grov skala (3 = massiv, 2 = høj, 1 = medium, 0,5 = lav, 0,25 = minimal).

Selvtillid: Hvor sikker er du på dine estimater af rækkevidde og effekt? Udtrykt som en procentdel (100 %, 80 %, 50 %).

Indsats: Hvor meget arbejde er involveret? Normalt målt i personmåneder (eller hvordan dit team nu vurderer indsatsen).

Formlen er enkel: (Reach × Impact × Confidence) ÷ Indsats

Lad os sige, at en ny funktion kan nå ud til 800 brugere om måneden (Reach = 800), har en stor effekt (Impact = 2), du er moderat sikker (Confidence = 80 %), og det vil tage ca. to personmåneder at bygge den (Effort = 2).

Din RICE-score ville være: (800 × 2 × 0,8) ÷ 2 = 640

Jo højere score, jo mere værdi får du for din indsats.

Hvad betragtes som en god RICE-score?

Der er ikke noget magisk tal, der kvalificerer som "god". Værdien af RICE ligger i den relative sammenligning. Når du har scoret flere ideer, kan du rangordne dem for at se, hvilke der giver det største afkast for den mindste indsats.

En funktion med høj score, som påvirker en stor brugergruppe, kan være noget, der er hurtigt at bygge. En lavere score kan betyde, at det er for dyrt i forhold til udbyttet - eller noget, der skal udskydes.

Bare husk: Din score er kun så nøjagtig som dit input. Vær ærlig omkring indsatsen. Lad være med at puste effekten op. Og tag altid estimater med lav sikkerhed op til diskussion.

Hvor og hvornår skal du bruge RICE?

RICE skinner, når du er overvældet af muligheder. Det er ideelt til produktkøreplaner, kvartalsplanlægning, vurdering af anmodninger om nye funktioner, evaluering af interne initiativer og meget mere.

Hvis du arbejder i Agile, passer RICE fint ind i backlog-grooming eller sprintplanlægningssessioner. Det hjælper teams med at komme ud over mavefornemmelsen og fokusere på det arbejde, der betyder noget.

RICE er en ramme, ikke en formel for perfektion. Brug den til at guide samtaler - ikke til at erstatte dem. Når du indsamler feedback og data, skal du opdatere dine resultater. RICE er iterativ, ligesom dit produkt.

