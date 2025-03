Priorizar ideias com o método de pontuação RICE

Priorizar o que construir é difícil, especialmente quando seu roteiro está lotado, os recursos são limitados e todas as ideias parecem ser "a próxima grande novidade". O RICE é um método comprovado que traz estrutura para esse caos. Ele ajuda as equipes de produtos a tomar decisões mais rápidas e objetivas e é flexível o suficiente para funcionar em ambientes de ritmo acelerado, inclusive em equipes ágeis.

Veja como ele funciona, de onde veio e como usá-lo de forma eficaz.

O que é o método de pontuação RICE?

RICE significa Reach (alcance), Impact (impacto), Confidence (confiança) e Effort (esforço). É uma estrutura de pontuação que o ajuda a ponderar ideias ou recursos concorrentes, estimando o valor que cada um traz em relação ao custo de entregá-lo. O modelo foi criado pela equipe de produtos da Intercom, liderada por Sean McBride, para resolver um desafio interno comum: muitas ideias boas e pouco tempo. Eles precisavam de uma maneira consistente de avaliar as oportunidades - e o RICE foi a resposta.

Veja a seguir como cada componente funciona:

Alcance: Quantas pessoas serão afetadas por essa iniciativa? Faça uma estimativa como um número por período de tempo (por exemplo, usuários por mês).

Impacto : quanto essa iniciativa vai movimentar a agulha? Use uma escala aproximada (3 = enorme, 2 = alto, 1 = médio, 0,5 = baixo, 0,25 = mínimo).

Confiança: Qual é o seu grau de certeza sobre suas estimativas de alcance e impacto? Expresso em uma porcentagem (100%, 80%, 50%).

Esforço: Quanto trabalho está envolvido? Geralmente medido em pessoas-mês (ou como sua equipe estima o esforço).

A fórmula é simples: (Alcance × Impacto × Confiança) ÷ Esforço

Digamos que um novo recurso possa atingir 800 usuários/mês (Alcance = 800), tenha um alto impacto (Impacto = 2), você esteja moderadamente confiante (Confiança = 80%) e leve cerca de duas pessoas/mês para ser desenvolvido (Esforço = 2).

Sua pontuação RICE seria: (800 × 2 × 0,8) ÷ 2 = 640

Quanto maior a pontuação, mais valor você obtém pelo seu esforço.

O que é considerado uma boa pontuação RICE?

Não existe um número mágico que se qualifique como "bom". O valor do RICE está na comparação relativa. Depois de pontuar várias ideias, você pode classificá-las para ver quais oferecem o maior retorno com o menor esforço.

Um recurso com pontuação alta que afeta um grande grupo de usuários pode ser algo rápido de construir. Uma pontuação mais baixa pode indicar algo muito caro para o benefício - ou algo a ser adiado.

Lembre-se: sua pontuação é tão precisa quanto sua contribuição. Seja honesto com relação ao esforço. Não exagere o impacto. E sempre sinalize as estimativas de baixa confiança para discussão.

Quando e onde usar o RICE

O RICE se destaca quando você está sobrecarregado de opções. Ele é ideal para roteiros de produtos, planejamento trimestral, triagem de solicitações de novos recursos, avaliação de iniciativas internas e muito mais.

Se você trabalha com Agile, o RICE se encaixa perfeitamente nas sessões de preparação de backlog ou de planejamento de sprint. Ele ajuda as equipes a irem além do instinto e a se concentrarem no trabalho que importa.

O RICE é uma estrutura, não uma fórmula para a perfeição. Use-o para orientar as conversas - não para substituí-las. À medida que você obtém feedback e dados, atualize suas pontuações. O RICE é iterativo, assim como seu produto.

