Uit een onderzoek uit 2024 van de American Society for Training and Development bleek dat bij handgeschreven of via e-mail verstuurde deelnemerslijsten gemiddeld 7% van de plaatsen leeg blijft, omdat deelnemers hun inschrijving nooit afronden.

In datzelfde rapport staat dat programma’s die gebruikmaken van digitale Inschrijflijsten de betalingen gemiddeld twee dagen eerder binnenkrijgen. Die cijfers klinken logisch als ik docenten help met het opzetten van Doodle-Inschrijflijsten. Zodra de deelnemerslijst online staat, raken de plaatsen sneller vol en wint de organisator uren terug die hij vroeger kwijt was aan het sorteren van papier of het achterhalen van ‘misschien’-reacties.

Waarom een digitale inschrijflijst alles verandert

Deskundigen van de Brookings Institution stellen dat de registratie het eerste vertrouwenspunt is. Als het formulier er onhandig uitziet, haken mensen al af voordat ze de lesruimte bereiken. Een rapport van de OESO uit 2024 voegt hieraan toe dat een gestroomlijnd inschrijfproces direct leidt tot hogere slagingspercentages in veertig schoolsystemen. Zet één betrouwbaar traject op en je verzamelt in één keer namen, tijdzone-gegevens en toestemming voor gegevensbescherming.

Zie succes niet als een eenmalige actie, maar als een systeem. Deze tien onderdelen zorgen ervoor dat het blijft draaien:

Doodle-inschrijflijsten, Google Calendar, QR-code, Excel, leerbeheersysteem, betalingsgateway (Stripe), CRM, AVG-naleving, aanwezigheidsregistratie en een cloudmap voor bonnetjes. Als al die onderdelen met elkaar samenwerken, verloopt het hele evenement zonder last-minute gedoe met spreadsheets.

Maak een Inschrijflijst

Vijf manieren om van een leeg vel een vol rooster te maken

1. Overstappen van statische formulieren naar realtime capaciteitsmonitoring

Statische PDF’s kunnen je niet waarschuwen als de laatste plek weg is. Maak een Doodle-inschrijflijst aan, stel het maximum aantal plaatsen in en zie hoe de capaciteit in realtime wordt bijgewerkt. Stel een melding in die je een e-mail stuurt zodra de bezetting 90 procent bereikt. Docenten van het Center for Research on Learning and Teaching van de Universiteit van Michigan meldden een afname van 14 procent in het aantal no-shows toen live capaciteitsmeldingen het handmatig tellen vervingen.

2. Bouw de betaling in op het moment dat je je vastlegt

Onderzoekers van Brookings brengen betalingsproblemen in verband met bijna een derde van de no-shows bij workshops. Doodle-inschrijflijsten zijn gekoppeld aan Stripe, zodat de betaling direct wordt verwerkt op dezelfde pagina waar de naam van de deelnemer staat. Een ontvangstbewijs met tijdstempel wordt in een gedeelde cloudmap opgeslagen, wat zowel de financiële afdelingen als de GDPR-auditors tevreden stelt. Sluit de kloof tussen ‘Ik ben geïnteresseerd’ en ‘Ik heb betaald’, zodat je je inkomsten veiligstelt voordat het enthousiasme afneemt.

Stap Handmatige methode Inschrijflijsten voor Doodle Maximale bezetting bereikt Controleer de spreadsheet handmatig Automatische e-mailmelding Betaling innen Afzonderlijke facturen Stripe is in topvorm De selectie naar het LMS E-mails kopiëren en plakken Exporteren met één klik

Maak een Inschrijflijst

3. Gebruik QR-codes voor mensen die zomaar langskomen en last-minute beslissers

Er zijn nog steeds mensen die langs een klaslokaal lopen en besluiten mee te doen. Maak een QR-code aan die rechtstreeks naar het Live Sheet leidt en hang die bij de deur. Het artikel van Edutopia Deelname stimuleren met kleine keuzes Hieruit blijkt dat het aantal ter-plaats-inschrijvingen met 20 procent is gestegen nadat de organisatoren QR-codes gingen gebruiken. Omdat de QR-code naar je live-overzicht leidt, komt elke bezoeker die zomaar langskomt in hetzelfde rooster en op hetzelfde tijdstip in de agenda terecht als degenen die zich van tevoren hadden aangemeld.

4. Synchroniseer het rooster met je leerbeheersysteem

Als je e-mailadressen in het LMS intypt, kun je makkelijk typefouten maken waardoor het opnieuw instellen van wachtwoorden niet lukt. Exporteer de Doodle-deelnemerslijst als CSV en importeer deze vervolgens in Moodle, Canvas of een ander leerbeheersysteem. UNESCO's Overzicht van de gereedheid voor digitaal onderwijs 2024 Volgens schattingen bespaart het automatisch importeren van roosters docenten twee uur per cursusstart. Eén keer synchroniseren en het LMS kan links naar de syllabus en herinneringen voor deadlines versturen zonder extra klikken.

Tip van een pro: Als je workshop optionele workshopgroepen aanbiedt, maak dan voor elke workshopgroep een apart tijdslot aan binnen hetzelfde Doodle-formulier. Deelnemers kiezen hun workshopgroep, krijgen een persoonlijke uitnodiging via Google Calendar en je aantallen worden automatisch bijgehouden.

Maak een Inschrijflijst

5. De aanwezigheidsgegevens terugkoppelen naar de betrokkenen

Exporteer na de les het aanwezigheidsregister en zet het in een CRM-systeem zoals Salesforce. Het IBM Institute for Business Value meldt in zijn ‘Skills Development Outlook 2025’ dat programma’s die harde cijfers delen 40% meer herboekingen binnenhalen dan programma’s die alleen op anekdotische feedback vertrouwen. Door de datakringloop te sluiten, bewijs je de waarde ervan en ondersteun je continue verbetering.

Veelgestelde vragen

Kan ik overlappende evenementen of sessies aanmaken voor dezelfde locatie of hetzelfde tijdslot? Ja. Met Doodle kan dat. In tegenstelling tot andere tools die een tijdslot meteen blokkeren zodra je het voor een locatie gebruikt, kun je met Doodle meerdere sessies tegelijk aanmaken. Dus als je workshops op dezelfde locatie wilt organiseren, of een tijdslot voor een andere groep wilt hergebruiken, is dat geen probleem. Jij hebt de controle, niet je agenda.

Hoe groot mogen klassen zijn in het gratis abonnement? Het basispakket is geschikt voor maximaal honderd reacties. Voor grotere evenementen kun je upgraden voor een onbeperkt aantal plaatsen en uitgebreidere analyses.

Wat als iemand per se contant wil betalen? Voeg een handmatige betalingsopmerking toe aan hun rij. Het aantal zitplaatsen blijft kloppen en de financiële afdelingen kunnen later de cijfers afstemmen zonder te hoeven gissen.

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