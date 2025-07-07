Het MECE-raamwerk toepassen op je werk

In het begin klonk het MECE-raamwerk voor mij als zo’n modewoordje van consultants, want Elkaar uitsluitend, gezamenlijk volledig is niet bepaald intuïtief. Maar toen ik eenmaal zag hoe het de complexiteit bij projectplanning en besluitvorming verduidelijkte, was ik meteen overtuigd. Of je nu een workflow ontwerpt, de communicatie stroomlijnt of een productstrategie lanceert: MECE kan je denken scherper maken en dubbel werk voorkomen.

Wat is MECE?

MECE staat voor ‘Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive’. Het idee komt uit de klassieke managementconsultancy en is bedoeld om elk ingewikkeld probleem op te splitsen in categorieën die elkaar nooit overlappen (onderling exclusief), maar toch alle mogelijkheden omvatten (gezamenlijk uitputtend). Door deze heldere structuur af te dwingen, maakt MECE het makkelijker om hiaten te ontdekken, dubbel werk te voorkomen en keuzes te formuleren die iedereen in één oogopslag begrijpt.

Begrijp het belang van een duidelijke structuur

Deskundigen zijn het er vrijwel allemaal over eens: onduidelijkheid is funest voor de productiviteit. Als teams geen duidelijkheid hebben over categorieën, overlappingen of prioriteiten, lopen beslissingen vast. Het MECE-raamwerk brengt orde door twee principes te hanteren: 1. Wederzijds exclusief: geen overlapping – elk item hoort maar in één categorie thuis.

2. Gezamenlijk uitputtend: geen hiaten – alle mogelijkheden komen aan bod.

Ik heb gemerkt dat dit vooral handig is bij het analyseren van planningsfuncties of het indelen van gebruikersfeedback in roadmap-niveaus. De MECE-methode zorgt voor duidelijkheid, en die duidelijkheid loont in de vorm van snellere afstemming en overzichtelijkere actieplannen.

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Pas MECE toe bij projectplanning

Door een groot project op te splitsen in categorieën die aan de MECE-criteria voldoen, krijgt iedereen een duidelijkere focus. Probeer taken niet vaag te groeperen (marketing, ontwikkeling, kwaliteitscontrole), maar deel ze in op basis van resultaat of gebruikersprofiel. Zo voorkom je dubbel werk en komen verwaarloosde werkstromen aan het licht.

Bijvoorbeeld:

Niet-MECE-categorieën MECE-conforme categorieën Onboarding, e-rapportage Gebruikerswerving, gebruikersbinding Bugs, testen Kwaliteitsborging, ontwikkeling van functies Vergaderingen, e-mails Synchrone communicatie, asynchrone communicatie

Gebruik MECE om de communicatie binnen het team te verbeteren

Bij samenwerking tussen teams – vooral in omgevingen waarin op afstand of asynchroon wordt gewerkt – helpt MECE om dubbel werk en verkeerde verwachtingen te voorkomen. In plaats van doelen in één grote lijst op te sommen, kun je ze beter indelen op rol, functie of tijdlijn. Zo verdwijnen updates niet in de ruis.

In mijn functie bij Doodle hebben we dit onlangs gebruikt om onze werkprocessen voor het plannen van vergaderingen te evalueren. Door onze gebruikssituaties op te splitsen in categorieën die elkaar uitsluiten (1-op-1-gesprekken, teamstand-ups, externe sollicitatiegesprekken) en ervoor te zorgen dat alle planningsbehoeften aan bod kwamen, ontdekten we onbenutte mogelijkheden voor verbetering. En ja, onze vergelijking tussen Doodle en When2meet maakte deel uit van die evaluatie.

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Stem strategische beslissingen af op het kader

Bij het stellen van strategische prioriteiten heb je vaak te maken met het ‘shiny object syndrome’ – de neiging om elk opvallend idee dat opduikt na te jagen, zelfs als het je afleidt van de kerndoelen. Door MECE toe te passen, kunnen besluitvormers ideeën groeperen op basis van strategische doelstelling, marktgeschiktheid of gebruikerssegment, en zo het volledige plaatje overzien zonder dat er overlappingen zijn.

Dit kader zorgt ervoor dat we niet achter de volgende glimmende afleiding aanrennen, want elk voorstel moet in een duidelijke, elkaar uitsluitende categorie passen of een echte leemte blootleggen. Deze discipline heeft me geholpen om tijdens roadmap-besprekingen effectiever mijn standpunt te verdedigen. Ik presenteer opties nu volgens het MECE-principe om ontbrekende perspectieven of dubbele initiatieven aan het licht te brengen, en het gesprek verschuift van „Wat ziet er spannend uit?“ naar „Wat maakt het plaatje compleet zonder dat er dingen dubbel zitten?“

Maak MECE onderdeel van je dagelijkse manier van denken

Hoewel MECE uitblinkt bij het opstellen van plannen op macroniveau, komt de echte kracht ervan voort uit consequent gebruik. Van dagelijkse stand-ups tot aantekeningen bij retrospectieven: ik heb gezien hoe MECE-gericht denken zorgt voor meer duidelijkheid, verantwoordelijkheid en vaart.

Als je een tool zoals Doodle gebruikt om de afstemming te vergemakkelijken, kun je MECE zien als een mentaal model om het denkproces te vereenvoudigen.

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Laatste gedachten

Bij Doodle streven we ernaar om in elke stap van de planning duidelijkheid te scheppen – en MECE ondersteunt diezelfde missie in hoe we denken en plannen. Als je team te maken heeft met complexiteit, vraag jezelf dan af: zijn we MECE? Missen we stukjes of doen we dubbel werk?

Je zult misschien verbaasd zijn hoe veel eenvoudiger alles wordt als je dat bent.

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