Treffen Sie die Autoren von Doodles Blog
Aktualisiert: 28. Sept. 2026
Zeitersparnis ist der Schlüssel zu besseren Ideen, besseren Meetings und stärkeren Unternehmen. Unser Blog soll Ihnen dabei helfen - mit Einblicken, Tipps und Geschichten, die die Terminplanung vereinfachen und die Produktivität steigern. Unsere Autoren bringen ein breites Spektrum an Erfahrungen in ihre Themen ein, so dass die Leser praktische Ratschläge erhalten, die sie sofort anwenden können.
Hier sehen Sie, wer für Sie schreibt.
Autoren bei Doodle
Franchesca Tan
Franchesca Tan bringt ihre Erfahrung im Bereich Content-Strategie und B2B-Marketing in den Doodle-Blog ein. Sie konzentriert sich darauf, den Lesern zu helfen, ihre Planungsprozesse zu verfeinern, die Produktivität zu steigern und Wege zur Zusammenarbeit zu finden. 🔗 Artikel von Franchesca Tan anzeigen
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg interessiert sich sehr für Kommunikation und die Macht digitaler Werkzeuge, um Menschen zu verbinden. Bei Doodle berichtet sie über Themen wie Fernarbeit, virtuelle Zusammenarbeit und Trends, die die Zukunft der Teamarbeit prägen. 🔗 Artikel von Limara Schellenberg anzeigen
Purnima Kumar
Purnima Kumars Hintergrund im Produktmarketing und SaaS-Storytelling gibt ihr einen einzigartigen Blick auf die Funktionen und Innovationen von Doodle. In ihren Artikeln geht sie oft darauf ein, wie Nutzer das Beste aus den Doodle-Tools herausholen können - sei es beim Einrichten einer Gruppenumfrage oder beim Optimieren einer Buchungsseite. 🔗 Artikel von Purnima Kumar anzeigen
Bobby Rae Bobby Rae verbindet Fachwissen über digitales Marketing mit seiner Liebe zu klarer, hilfreicher Kommunikation. Er hat sich darauf spezialisiert, über Produktaktualisierungen, Anleitungen und Strategien zur Durchführung besserer Meetings zu schreiben. 🔗 Artikel von Bobby Rae anzeigen
Das Doodle-Inhaltsteam
Das Doodle Content Team arbeitet gemeinsam an Artikeln über Unternehmensnachrichten, Planungstrends und neue Funktionen. In diesen Beiträgen werden Erkenntnisse von Autoren, Produktexperten und Redakteuren aus dem gesamten Unternehmen kombiniert. 🔗 Artikel des Doodle Content Teams ansehen
Sind Sie bereit, Ihre Terminplanung zu vereinfachen?
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