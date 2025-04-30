Poznaj autorów bloga Doodle
Zaktualizowano: 28 wrz 2026
Oszczędność czasu to klucz do generowania lepszych pomysłów, prowadzenia skuteczniejszych spotkań i budowania silniejszych firm. Nasz blog ma na celu pomóc w tym zakresie — oferując spostrzeżenia, porady i historie, które ułatwiają planowanie i zwiększają wydajność. Nasi autorzy wnoszą do poruszanych tematów bogate doświadczenie, dzięki czemu czytelnicy otrzymują praktyczne porady, które mogą od razu zastosować w praktyce.
Oto, kto pisze dla Ciebie.
Autorzy serwisu Doodle
Franchesca Tan
Franchesca Tan wnosi do bloga Doodle bogate doświadczenie w zakresie strategii treści i marketingu B2B. Skupia się na pomaganiu czytelnikom w usprawnianiu procesów planowania, zwiększaniu wydajności oraz poszukiwaniu sposobów współpracy. 🔗 Zobacz artykuły autorstwa Francheski Tan
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg żywo interesuje się komunikacją oraz potencjałem narzędzi cyfrowych w zakresie łączenia ludzi. W serwisie Doodle zajmuje się takimi tematami, jak praca zdalna, wirtualna współpraca oraz trendy kształtujące przyszłość pracy zespołowej. 🔗 Zobacz artykuły autorstwa Limary Schellenberg
Purnima Kumar
Doświadczenie Purnimy Kumar w marketingu produktowym i opowiadaniu historii o SaaS daje jej wyjątkowe spojrzenie na funkcje i innowacje Doodle. Jej artykuły często zagłębiają się w to, jak użytkownicy mogą maksymalnie wykorzystać narzędzia Doodle — czy to przy tworzeniu ankiety grupowej, czy optymalizacji strony rezerwacji. 🔗 Zobacz artykuły autorstwa Purnimy Kumar
Bobby Rae Bobby Rae łączy wiedzę z zakresu marketingu cyfrowego z zamiłowaniem do jasnej i pomocnej komunikacji. Specjalizuje się w tworzeniu treści dotyczących aktualizacji produktów, poradników oraz strategii pozwalających na lepsze prowadzenie spotkań. 🔗 Zobacz artykuły autorstwa Bobby’ego Rae
Zespół ds. treści serwisu Doodle
Zespół ds. treści Doodle współpracuje przy tworzeniu artykułów dotyczących aktualności firmowych, trendów w planowaniu oraz wprowadzania nowych funkcji. W publikacjach tych łączone są spostrzeżenia autorów, ekspertów ds. produktów oraz redaktorów z całej firmy. 🔗 Zobacz artykuły autorstwa zespołu redakcyjnego Doodle
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