Conoce a los autores del blog de Doodle

Ahorrar tiempo es la clave para tener más ideas, mejores reuniones y negocios más sólidos. Nuestro blog está aquí para ayudarle a conseguirlo, ofreciéndole ideas, consejos e historias que simplifican la programación y aumentan la productividad. Nuestros autores aportan una amplia experiencia a sus temas, asegurándose de que los lectores reciben consejos prácticos que pueden aplicar inmediatamente.

Aquí tienes quién escribe para ti.

Autores en Doodle

Franchesca Tan

Franchesca Tan aporta al blog de Doodle una sólida experiencia en estrategia de contenidos y marketing B2B. Se centra en ayudar a los lectores a perfeccionar sus procesos de programación, impulsar la productividad y encontrar formas de colaborar. 🔗 Ver artículos de Franchesca Tan

Limara Schellenberg

Limara Schellenberg está profundamente interesada en las comunicaciones y en el poder de las herramientas digitales para conectar a las personas. En Doodle, cubre temas como el trabajo a distancia, la colaboración virtual y las tendencias que configuran el futuro del trabajo en equipo. 🔗 Ver artículos de Limara Schellenberg

Purnima Kumar

La experiencia de Purnima Kumar en marketing de productos y narración de SaaS le da una visión única de las características e innovaciones de Doodle. Sus artículos suelen profundizar en cómo los usuarios pueden sacar el máximo partido a las herramientas de Doodle, ya sea configurando una encuesta de grupo u optimizando una página de reservas. 🔗 Ver artículos de Purnima Kumar

Bobby Rae Bobby Rae combina su experiencia en marketing digital con su amor por la comunicación clara y útil. Está especializado en escribir sobre actualizaciones de productos, guías prácticas y estrategias para dirigir mejores reuniones. 🔗 Ver artículos de Bobby Rae

El equipo de contenidos de Doodle

El equipo de contenidos de Doodle colabora en artículos que cubren noticias de la empresa, tendencias de programación y lanzamientos de nuevas funciones. Estos posts combinan las opiniones de escritores, expertos en productos y editores de toda la empresa. 🔗 Ver artículos del equipo de contenidos de Doodle

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