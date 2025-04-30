Incontro con gli autori del blog Doodle
Aggiornato: 28 set 2026
Risparmiare tempo è la chiave per realizzare idee più grandi, riunioni migliori e aziende più solide. Il nostro blog è qui per aiutarvi, offrendo spunti, consigli e storie che semplificano la programmazione e aumentano la produttività. I nostri autori apportano una vasta gamma di esperienze ai loro argomenti, assicurando ai lettori consigli pratici che possono essere applicati immediatamente.
Ecco chi scrive per voi.
Autori di Doodle
Franchesca Tan
Franchesca Tan apporta al blog di Doodle un solido background nella strategia dei contenuti e nel marketing B2B. Si occupa di aiutare i lettori a perfezionare i processi di pianificazione, a incrementare la produttività e a trovare modi per collaborare. 🔗 Visualizza gli articoli di Franchesca Tan
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg è profondamente interessata alla comunicazione e al potere degli strumenti digitali di mettere in contatto le persone. In Doodle, si occupa di argomenti come il lavoro a distanza, la collaborazione virtuale e le tendenze che stanno plasmando il futuro del lavoro di squadra. 🔗 Visualizza gli articoli di Limara Schellenberg
Purnima Kumar
Il background di Purnima Kumar nel marketing di prodotto e nella narrazione di SaaS le consente di avere una visione unica delle funzionalità e delle innovazioni di Doodle. I suoi articoli spesso approfondiscono il modo in cui gli utenti possono sfruttare al meglio gli strumenti di Doodle, che si tratti dell'impostazione di un sondaggio di gruppo o dell'ottimizzazione di una pagina di prenotazione. 🔗 Articoli di Purnima Kumar
Bobby Rae Bobby Rae unisce l'esperienza nel marketing digitale all'amore per una comunicazione chiara e utile. È specializzato nella scrittura di aggiornamenti sui prodotti, guide su come fare e strategie per condurre riunioni migliori. 🔗 Visualizza gli articoli di Bobby Rae
Il team dei contenuti Doodle
Il team dei contenuti di Doodle collabora alla stesura di articoli che coprono le novità dell'azienda, le tendenze della programmazione e le nuove funzionalità. Questi post combinano le intuizioni di scrittori, esperti di prodotti e redattori di tutta l'azienda. 🔗 Visualizza gli articoli del team dei contenuti Doodle
Siete pronti a semplificare la vostra programmazione?
Create il vostro primo Doodle per prenotare più velocemente le riunioni, trovare gli orari migliori per il vostro team e dedicare meno tempo alla pianificazione.
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