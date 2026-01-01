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Doodle Editorial Team
Od roku 2007 má Doodle za cíl pomoci ti znovu získat kontrolu nad svým časem díky chytřejšímu plánování – protože kdo by chtěl ztrácet čas neustálým posíláním e-mailů tam a zpět?
Náš obsahový tým se věnuje nejnovějším trendům, tipům a trikům, díky kterým budeš mít práci a život v lepší rovnováze. Ať už potřebuješ zorganizovat týmovou schůzku, domluvit si kávu s kamarádem nebo konečně sladit termíny s tím kolegou, který je vždy „k dispozici příští měsíc“, máme pro tebe řešení.