Handleiding voor de boekingspagina

Heb je ooit het gevoel gehad dat je nooit tijd hebt om je werk te doen, omdat je helemaal opgaat in het regelen van afspraken? Dat je de helft van je dag kwijt bent aan heen-en-weer-berichten om een geschikt tijdstip te vinden, het in je agenda in te plannen en te controleren of het nergens anders mee overlapt?

Zo kun je toch niet werken! We hebben het al druk genoeg zonder dat er nog eens een hoop extra tijd aan onze dag moet worden toegevoegd om alles in te plannen. Daarom hebben we Boekingspagina - een hulpmiddel om het plannen makkelijker te maken, zodat je je dag weer terugkrijgt en zelf de baas bent over je tijd.

Wat is het?

Simpel gezegd: met de Boekingspagina kun je je agenda automatiseren. In plaats van een schijnbaar eindeloos e-mailspelletje te spelen, stel je je beschikbaarheid in en deel je een link met de mensen die je wilt ontmoeten. Simpel.

"Wat als twee mensen dezelfde tijd willen boeken?", hoor je ons vragen. Nou, dat kan niet gebeuren. Omdat het systeem veilig aan je agenda is gekoppeld, werken we alles bij zodra er een tijd wordt geboekt, zodat je niet dubbel geboekt raakt. We zorgen er ook voor dat alles up-to-date blijft als iemand een afspraak moet verzetten.

Wat mensen het leukste vinden aan Boekingspagina's is dat jij Bepaal zelf de regels. Zowel de beschikbaarheid, de buffertijden, het dagelijkse maximum aan vergaderingen als de vragen voorafgaand aan de vergadering: je hebt het allemaal zelf in de hand.

Flexibiliteit

In feite zorgt de Boekingspagina ervoor dat al dat heen-en-weer-gepraat wordt geautomatiseerd. Wat je beschikbaarheid betreft: de pagina kan zo lang online blijven als je wilt. Heb je ’m maar een week nodig om naar een conferentie te gaan? Of heb je net een nieuwe klant binnengehaald voor de komende 12 maanden? Geen probleem. Jij bepaalt zelf hoe lang je 'm wilt laten staan.

Elke pagina heeft zijn eigen openingstijden – die zijn ingesteld door de maker. Als je een Premiumklant, Je kunt zoveel Boekingspagina's maken als je wilt en ze met je eigen huisstijl helemaal naar wens inrichten. Bovendien bepaal je zelf hoe lang het evenement duurt. Afspraken kunnen al vanaf vijf minuten beginnen en zo lang duren als je wilt.

De locatie is nog een factor die je niet in de weg staat. Steeds meer mensen werken volledig op afstand of in een hybride vorm, dus Boekingspagina's bieden volledige ondersteuning voor alle integraties voor videoconferenties . Als je een fysieke locatie toevoegt, wordt die automatisch in de uitnodiging opgenomen, zodat mensen de makkelijkste route naar de bestemming kunnen uitstippelen.

De boekingspagina is compatibel met Zapier , wat betekent dat je je workflow helemaal kunt automatiseren. Via Zapier kun je verbinding maken met duizenden apps, van CRM-systemen tot spreadsheets. Iemand van de verkoopafdeling zou dit kunnen gebruiken om informatie van de Boekingspagina rechtstreeks in zijn CRM te importeren of een Zendesk-ticket aan te maken telkens wanneer iemand een afspraak inplant. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Energie-instellingen

Hier komt de Boekingspagina pas echt goed tot zijn recht. Door een aantal of al deze functies te gebruiken, kun je ervoor zorgen dat je planning precies zo werkt als jij dat wilt.

Ondersteuning voor tijdzones: Met de Boekingspagina kun je klanten over de hele wereld beheren door uitnodigingen automatisch aan te passen aan iemands tijdzone. Je kunt ook je eigen tijdzone wijzigen om beschikbaarheid in verschillende tijdzones aan te geven. Zo kan iemand in New York bijvoorbeeld makkelijk beschikbaarheid aangeven voor een Europese klant.

Buffertijden: Hiermee kun je even op adem komen tussen afspraken door. Als je weet dat je agenda snel vol raakt, kun je met buffertijden wat tijd vrijhouden tussen afspraken door. Omdat privacy centraal staat bij Boekingspagina's, zien degenen die een afspraak met je maken deze buffertijden niet. Zij zien alleen wanneer je beschikbaar bent.

Maximaal aantal afspraken: We weten allemaal dat een overdaad aan vergaderingen en Zoom-moeheid heel reëel kunnen zijn op een dag vol vergaderingen. Met deze functie kun je instellen hoeveel vergaderingen je per dag wilt hebben. Zodra dat aantal is bereikt, blokkeren we de rest. Je hoeft dus geen belangrijke vergaderingen meer te verzetten omdat je moe bent van te veel vergaderingen.

Minimale opzegtermijn: Hiermee kun je bepalen hoeveel tijd je nodig hebt voordat iemand een afspraak met je boekt. Stel dat je iemand bent die graag onderzoek doet voordat je met klanten gaat praten. Door deze functie te gebruiken, kun je aan elke afspraak een opzegtermijn van een paar dagen toevoegen – zodat je ruim de tijd hebt om je voor te bereiden.

Namens iemand anders boeken: Wil je een manager meenemen naar een sollicitatiegesprek? Of een technicus naar een verkoopgesprek? Met ‘Namens iemand anders boeken’ kun je hun agenda bekijken en deze koppelen aan beschikbare tijdstippen, zodat je de juiste mensen bij elkaar kunt brengen voor het beste resultaat.

Aangepaste uitnodigingsvelden: Hiermee kun je alle vragen stellen die je nodig hebt voordat je iemand ontmoet. Voor iemand in de verkoop kan dat bijvoorbeeld betekenen dat je meer te weten komt over de producten waarin een klant geïnteresseerd is. Voor een recruiter kan het gaan om de salarisverwachtingen van een kandidaat. Wat je precies vraagt, is helemaal aan jou.

Voordelen

Het gebruik van de Boekingspagina heeft een aantal voordelen ten opzichte van het plannen via e-mail.

Het gaat je vooral tijd besparen. Over het algemeen kun je met Doodle, in plaats van heen en weer te mailen, dat bespaart je zo’n 15 minuten bij kleine vergaderingen en wel twee uur bij grotere vergaderingen . De Boekingspagina maakt het nog makkelijker door mensen een beschikbaar tijdstip te laten kiezen dat jij van tevoren hebt vastgesteld. Jij stelt je tijden in, zij kiezen er een uit en jullie ontmoeten elkaar.

Dat is geweldig voor je klanten. Uit onderzoek blijkt dat mensen die snel op vragen reageren, hebben meer kans op succes . Dat neemt af naarmate de tijd verstrijkt. Als je binnen een paar minuten kunt aangeven wanneer je beschikbaar bent, stijgen je kansen op succes exponentieel.

Geen dubbele boekingen en geen no-shows meer. De Boekingspagina voorkomt dubbele boekingen door de tijd te reserveren zodra iemand een tijdvak kiest. Het zorgt er ook voor dat mensen je afspraak veel minder snel missen, door herinneringen te sturen en je agenda automatisch bij te werken als ze een nieuwe afspraak maken. Het is net alsof je je eigen assistent hebt.

Het is privé. Het feit dat je je beschikbaarheid met anderen deelt, betekent niet dat je hele agenda openbaar moet zijn. Op de Boekingspagina worden alleen de momenten getoond waarop je beschikbaar bent. Als je buffertijd toevoegt of al een afspraak hebt ingepland, zien degenen met je link alleen je beschikbare tijden.

Met Boekingspagina kun je makkelijker en sneller dan ooit afspraken maken met anderen. Probeer het vandaag nog eens uit!