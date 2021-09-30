Zjisti, jak proměnit svůj den
Díky rezervační stránce si můžeš automatizovat svůj rozvrh a soustředit se na důležitější věci. V tomto videu ti vysvětlíme, jak nastavit a používat všechny funkce, které rezervační stránka nabízí.
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