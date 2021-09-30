Hladké plánování se snoubí s bezchybnými videokonferencemi
Nyní můžeš automaticky přidat odkaz na Zoom ke každé schůzce, kterou naplánuješ přes Doodle. Sděl svým hostům čas a místo každé schůzky a zajisti hladký průběh plánování od začátku do konce. Zvyš účast a posiluj zapojení svého týmu díky nejnovějším funkcím od Doodle.
„Když dojde k neúčasti kvůli neefektivnímu plánování – jednoduše proto, že organizátor zapomněl vytvořit odkaz na Zoom a přidat ho do pozvánky v kalendáři – může to být opravdu frustrující.“ – produktový manažer ve společnosti Doodle
Neefektivní plánování má přímý dopad na neúčasti na schůzkách. Nikdo nemá rád, když musí čekat, až někdo dorazí na schůzku, a ten člověk se nakonec vůbec neobjeví. Nechvalně známá neúčast na schůzce se bohužel stává častěji, než by se komukoli z nás líbilo. Pokud k tomu existuje oprávněný důvod (kvůli nouzové situaci nebo změně priorit na poslední chvíli), chápeme to a přizpůsobíme se.
V obchodním světě se často stává, že se někdo nedostaví
Proč? Většina profesionálů v podnikové sféře má velkou pracovní zátěž, dlouhý seznam úkolů a projektů, které musí každý týden dokončit, a jasně stanovené cíle a KPI, které musí ve svých rolích splnit. Když tedy domlouvají schůzky (ať už s interními týmy a zainteresovanými stranami, nebo s externími zákazníky, partnery a dodavateli), nevěnují plánování přílišnou pozornost. Obvykle je to až druhořadá záležitost.
Většina lidí se snaží věnovat samotnému plánování schůzky co nejméně času. Rychle tedy vytvoří pozvánku do kalendáře, pozvou účastníky a kliknou na „odeslat“. Často však nechávají pole „místo konání“ v kalendáři prázdné, hlavně proto, že se mohou účastnit i lidé z jiných poboček (nebo pracující na dálku). Nástroj pro videokonference tedy bude nevyhnutelně nutný. Organizátor schůzky má samozřejmě v úmyslu pozvánku v kalendáři aktualizovat později jakmile nastaví potřebný odkaz na videokonferenci. Ale pamatujete si, jak jsou dnes většina profesionálů zaneprázdněni? V práci je rušno; čas ubíhá a najednou zbývá jen pár minut do plánovaného začátku schůzky.
Nastavení odkazu na Zoom na poslední chvíli vyžaduje spoustu zbytečných kroků a přeskakování mezi různými nástroji (a webovými stránkami/aplikacemi). Čas, který lze zcela ušetřit díky naší integrací Doodle a Zoom. A zároveň by to mohlo zvrátit rostoucí trend neúčasti na schůzkách. To je výhodné pro všechny.
Nastavení je snadné díky integraci se Zoomem
1. Přejdi do nastavení svého účtu Doodle.
2. Položku Aplikace a integrace najdeš mezi ostatními nastaveními účtu na levé straně.
3. Propoj svůj účet Zoom a sledujte, jak se odkazy na Zoom automaticky přidávají k událostem, které plánujete pomocí Doodle.
Propoj integraci Doodle a Zoom a podívej se, jak Doodle s nástroji, které používáš každý den.
Chceš začít?
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