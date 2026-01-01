Płynne planowanie spotkań w połączeniu z bezbłędnymi wideokonferencjami

Teraz możesz automatycznie dołączać link do Zoomu do każdego spotkania, które planujesz za pomocą Doodle. Przekaż swoim gościom informacje o terminie i miejscu każdego spotkania oraz zapewnij płynny proces planowania od początku do końca. Zwiększ frekwencję na spotkaniach i wzmocnij zaangażowanie swojego zespołu dzięki najnowszym funkcjom Doodle.

„Kiedy ktoś nie pojawia się na spotkaniu z powodu nieefektywnego planowania – po prostu dlatego, że organizator zapomniał utworzyć link do Zoomu i dodać go do zaproszenia w kalendarzu – może to być naprawdę frustrujące”. - Menedżer ds. produktów w firmie Doodle

Nieskuteczność planowania ma bezpośredni wpływ na osoby, które nie stawiły się na spotkanie. Nikt nie lubi czekać na kogoś, kto ma przyjść na spotkanie, a potem okazuje się, że ta osoba w ogóle się nie pojawiła. To znane wszystkim niepojawienie się na spotkaniu zdarza się niestety częściej, niż byśmy tego chcieli. Gdy wynika to z uzasadnionego powodu (sytuacji awaryjnej lub zmiany priorytetów w ostatniej chwili), rozumiemy to i dostosowujemy się do sytuacji.

W świecie biznesu często zdarza się, że ktoś nie pojawia się na umówionym spotkaniu

Dlaczego? Większość specjalistów biznesowych ma duże obciążenie pracą, długą listę zadań i projektów do zrealizowania w każdym tygodniu oraz jasno określone cele i wskaźniki KPI, które muszą osiągnąć w ramach pełnionych funkcji. Dlatego podczas organizowania spotkań (czy to z wewnętrznymi zespołami i interesariuszami, czy też z zewnętrznymi klientami, partnerami i dostawcami) nie poświęcają zbyt wiele uwagi kwestii ustalania terminów. Zazwyczaj jest to kwestia drugorzędna.

Większość osób stara się poświęcić jak najmniej czasu na samo planowanie spotkania. Szybko więc tworzą zaproszenie w kalendarzu, zapraszają uczestników i klikają „Wyślij”. Jednak w większości przypadków pozostawiają pole „miejsce” w kalendarzu puste, głównie dlatego, że wśród uczestników mogą znajdować się osoby z innych biur (lub pracujące zdalnie). W związku z tym nieuniknione będzie skorzystanie z narzędzia do wideokonferencji. Oczywiście organizator spotkania ma pełną intencję zaktualizowania zaproszenia w kalendarzu później gdy tylko skonfigurują niezbędne połączenie wideokonferencyjne. Pamiętaj jednak, jak bardzo większość profesjonalistów jest obecnie zajęta. Praca nabiera tempa, czas mija, i nagle okazuje się, że do zaplanowanego spotkania pozostało już tylko kilka minut.

Konfiguracja linku do Zoom w ostatniej chwili wiąże się z wieloma dodatkowymi czynnościami i koniecznością przełączania się między różnymi narzędziami (oraz stronami internetowymi i aplikacjami). Czas ten można całkowicie zaoszczędzić dzięki naszemu Integracja z Doodle-Zoom. A przy okazji mogłoby to odwrócić rosnącą tendencję do niepojawiania się na spotkaniach. To rozwiązanie korzystne dla wszystkich.

Konfiguracja jest prosta dzięki integracji z Zoomem

1. Przejdź do ustawień swojego konta w serwisie Doodle.

2. Sekcję „Aplikacje i integracje” znajdziesz wśród pozostałych ustawień konta po lewej stronie.

3. Połącz swoje konto Zoom i obserwuj, jak linki Zoom są automatycznie dodawane do wydarzeń, które planujesz za pomocą Doodle.

Podłącz integrację z Doodle-Zoom i przekonaj się, jak działa Doodle bezproblemowo z narzędziami, z których korzystasz na co dzień.