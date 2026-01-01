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Doodle का ज़ूम इंटीग्रेशन

पढ़ने का समय: 4 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Doodle-Zoom

निर्बाध शेड्यूलिंग का त्रुटिहीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिलन

अब आप Doodle के साथ शेड्यूल की गई हर मीटिंग में स्वचालित रूप से एक Zoom लिंक शामिल कर सकते हैं। अपने मेहमानों को हर मीटिंग का समय और स्थान बताएं और शुरू से अंत तक एक सहज शेड्यूलिंग अनुभव सुनिश्चित करें। Doodle की नवीनतम सुविधाओं के साथ अपनी उपस्थिति दर बढ़ाएं और अपनी टीम की सहभागिता बढ़ाएं।

जब शेड्यूलिंग में खामियों के कारण कोई उपस्थित नहीं होता – सिर्फ इसलिए कि आयोजक ज़ूम लिंक बनाने और उसे कैलेंडर निमंत्रण में जोड़ना भूल गया – तो यह वास्तव में बहुत निराशाजनक हो सकता है। - Doodle में उत्पाद प्रबंधक

अनुसूचीकरण की अक्षमताओं का सीधा प्रभाव पड़ता है। बैठक में अनुपस्थितिकिसी को भी यह पसंद नहीं कि मीटिंग में किसी के आने का इंतज़ार करते रहें और वह व्यक्ति कभी न आए। दुर्भाग्यवश, यह कुख्यात मीटिंग नो-शो हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक बार होता है। जब यह किसी वास्तविक कारण (आपात स्थिति या अंतिम समय में प्राथमिकताओं में बदलाव) से होता है, तो हम इसे समझते हैं और खुद को अनुकूलित कर लेते हैं।

व्यावसायिक दुनिया में अक्सर लोग अनुपस्थित रहते हैं।

क्यों? अधिकांश व्यावसायिक पेशेवरों पर भारी कार्यभार होता है, हर सप्ताह पूरा करने के लिए कार्यों और परियोजनाओं की लंबी सूची होती है, और उनकी भूमिकाओं में उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों और केपीआई को पूरा करना होता है। तो जब वे बैठकें निर्धारित करते हैं (चाहे आंतरिक टीमों और हितधारकों के साथ हों, या बाहरी ग्राहकों, साझेदारों और विक्रेताओं के साथ), तो वे शेड्यूलिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यह आमतौर पर बाद में सोचा जाने वाला काम होता है।

अधिकांश लोग बैठक शेड्यूलिंग के हिस्से पर यथासंभव कम समय खर्च करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वे जल्दी से एक कैलेंडर निमंत्रण बनाते हैं, प्रतिभागियों को आमंत्रित करते हैं और भेज देते हैं। लेकिन अक्सर वे अपने कैलेंडर में 'स्थान' टैब को खाली छोड़ देते हैं, मुख्यतः इसलिए कि कुछ प्रतिभागी अन्य कार्यालयों में स्थित हो सकते हैं (या दूरस्थ रूप से काम करते हैं)। इसलिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होगी। बेशक, मीटिंग आयोजक का पूरा इरादा कैलेंडर निमंत्रण को अपडेट करने का होता है। बाद में एक बार जब वे आवश्यक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक स्थापित कर लें। लेकिन याद रखें कि आजकल ज्यादातर पेशेवर कितने व्यस्त रहते हैं? काम बहुत व्यस्त हो जाता है; समय बीतता रहता है और अचानक निर्धारित बैठक शुरू होने में बस कुछ ही मिनट्स बचे होते हैं।

अंतिम समय में ज़ूम लिंक सेटअप करना कई अतिरिक्त चरणों और विभिन्न टूल्स (और वेबसाइटों/ऐप्स) के बीच तालमेल बिठाने की जद्दोजहद है। यह समय हमारे साथ पूरी तरह से बचाया जा सकता है। Doodle-ज़ूम एकीकरणऔर इस प्रक्रिया में, यह अनुपस्थित रहने वालों की बढ़ती प्रवृत्ति को उलट सकता है। यह दोनों के लिए लाभदायक है।

ज़ूम इंटीग्रेशन के साथ सेटअप आसान है।

1. अपने Doodle खाते की सेटिंग्स पर जाएँ।

2. आपको बाईं ओर अपनी खाता सेटिंग्स के बाकी हिस्सों में ऐप्स और इंटीग्रेशन मिलेंगे।

3. अपना ज़ूम खाता कनेक्ट करें और देखें कि Doodle के साथ शेड्यूल किए गए इवेंट्स में ज़ूम लिंक स्वचालित रूप से कैसे जुड़ जाते हैं।

Doodle-Zoom एकीकरण कनेक्ट करें और देखें कि Doodle कैसे काम करता है। आपके रोज़मर्रा के उपकरणों के साथ सहजता से.

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?

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