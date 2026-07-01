Smidig schemaläggning i kombination med felfri videokonferens

Nu kan du automatiskt lägga till en Zoom-länk till varje möte du bokar via Doodle. Ge dina deltagare information om tid och plats för varje möte och se till att bokningsprocessen går smidigt från början till slut. Öka deltagarantalet och stärk engagemanget i ditt team med det senaste från Doodle.

”När någon uteblir på grund av brister i planeringen – helt enkelt för att arrangören glömde att skapa en Zoom-länk och lägga till den i kalenderinbjudan – kan det vara riktigt frustrerande.” - Produktchef på Doodle

Ineffektivitet i planeringen har en direkt inverkan på personer som uteblir från möten. Ingen gillar att behöva vänta på att någon ska dyka upp till ett möte, bara för att den personen sedan aldrig dyker upp. Den ökända uteblivna mötet inträffar tyvärr oftare än vad någon av oss skulle önska. När det beror på en giltig anledning (till exempel en nödsituation eller en sista-minuten-ändring i prioriteringarna) har vi förståelse för det och anpassar oss därefter.

Det händer ofta att folk uteblir i affärsvärlden

Varför? De flesta affärsprofessionella har en tung arbetsbörda, en lång lista med uppgifter och projekt som ska slutföras varje vecka samt tydligt definierade mål och nyckeltal som de måste uppfylla i sina roller. Så när de bokar möten (vare sig det är med interna team och intressenter eller med externa kunder, samarbetspartners och leverantörer) lägger de inte särskilt mycket uppmärksamhet på själva schemaläggningen. Det är oftast något som kommer i efterhand.

De flesta försöker lägga så lite tid som möjligt på själva mötesplaneringen. Därför skapar de snabbt en kalenderinbjudan, bjuder in deltagarna och trycker på ”Skicka”. Men oftast lämnar de fältet ”Plats” i kalendern tomt, främst eftersom det kan finnas deltagare som är stationerade på andra kontor (eller arbetar på distans). Därför kommer ett verktyg för videokonferenser oundvikligen att behövas. Naturligtvis har mötesarrangören för avsikt att uppdatera kalenderinbjudan senare så snart de har skapat den nödvändiga videokonferenslänken. Men tänk på hur upptagna de flesta yrkesverksamma är nuförtiden? Det blir hektiskt på jobbet; tiden flyger iväg och plötsligt är det bara några minuter kvar till det inplanerade mötet ska börja.

Att sätta upp en Zoom-länk i sista minuten innebär en hel del extra steg, där man måste växla mellan olika verktyg (och webbplatser/appar). Den tiden kan man spara in helt med vår Integration med Doodle-Zoom. Och samtidigt skulle det kunna vända den stigande trenden med uteblivna möten. Det är en vinst för alla.

Det är enkelt att komma igång med Zoom-integrationen

1. Gå till inställningarna för ditt Doodle-konto.

2. Du hittar ”Appar och integrationer” bland de övriga kontoinställningarna till vänster.

3. Koppla ihop ditt Zoom-konto och se hur Zoom-länkar automatiskt läggs till i de evenemang du bokar via Doodle.

Anslut Doodle-Zoom-integrationen och se hur Doodle fungerar smidigt tillsammans med de verktyg du använder varje dag.