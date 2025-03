La planification sans faille rencontre la vidéoconférence sans faille

Désormais, vous pouvez inclure automatiquement un lien Zoom à chaque réunion que vous planifiez avec Doodle. Donnez à vos invités le lieu et la date de chaque réunion et garantissez une expérience de planification sans faille du début à la fin. Augmentez votre taux de participation et stimulez l'engagement de votre équipe avec les dernières nouveautés de Doodle.

Lorsqu'une absence se produit en raison d'un manque d'efficacité dans la planification - simplement parce qu'un organisateur a oublié de créer un lien Zoom et de l'ajouter à l'invitation du calendrier - cela peut être vraiment frustrant. "** - Chef de produit chez Doodle

L'inefficacité de la planification a un impact direct sur les absences aux réunions (https://doodle.com/en/solutions/enterprise/). Personne n'aime attendre que quelqu'un arrive à une réunion et que cette personne n'arrive jamais. La fameuse absence à une réunion se produit malheureusement plus souvent qu'on ne le souhaite. Lorsqu'il s'agit d'une raison valable (urgence ou changement de priorité de dernière minute), nous comprenons et nous nous adaptons.

Les absences sont fréquentes dans le monde des affaires.

Pourquoi ? La plupart des professionnels ont une lourde charge de travail, une longue liste de tâches et de projets à réaliser chaque semaine, ainsi que des objectifs et des indicateurs de performance clairement définis qu'ils doivent atteindre dans le cadre de leurs fonctions. Par conséquent, lorsqu'ils organisent des réunions (que ce soit avec des équipes internes et des parties prenantes, ou avec des clients externes, des partenaires et des vendeurs), ils n'accordent pas beaucoup d'attention à la programmation. Il s'agit généralement d'une réflexion après coup.

La plupart des gens essaient de passer le moins de temps possible sur la programmation de la réunion elle-même. Ils s'empressent donc de créer une invitation dans le calendrier, d'inviter les participants et d'envoyer le tout. Mais le plus souvent, ils laissent l'onglet "lieu" de leur calendrier vide, principalement parce que certains participants peuvent être basés dans d'autres bureaux (ou travailler à distance). Un outil de vidéoconférence sera donc inévitablement nécessaire. Bien entendu, l'organisateur de la réunion a l'intention de mettre à jour l'invitation du calendrier plus tard une fois qu'il aura mis en place le lien de vidéoconférence nécessaire. Mais rappelez-vous à quel point la plupart des professionnels sont occupés de nos jours. Le travail s'intensifie, le temps passe et, tout à coup, quelques minutes s'écoulent avant que la réunion prévue n'ait lieu.

Configurer le lien Zoom à la dernière minute représente beaucoup d'étapes supplémentaires, de jongler entre différents outils (et sites web/applications). Un temps qui peut être complètement supprimé grâce à notre intégration Doodle-Zoom. Et dans la foulée, cela pourrait inverser la tendance croissante à la non-présentation aux réunions. Tout le monde y gagne.

La mise en place est facile avec l'intégration de Zoom

Allez dans les paramètres de votre compte Doodle. Vous trouverez les applications et les intégrations parmi les autres paramètres de votre compte sur le côté gauche. Connectez votre compte Zoom et observez les liens Zoom automatiquement ajoutés aux événements que vous planifiez avec Doodle.

Connectez l'intégration Doodle-Zoom et voyez comment Doodle fonctionne de manière transparente avec les outils que vous utilisez tous les jours.