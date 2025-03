Nahtlose Planung trifft auf einwandfreie Videokonferenzen

Ab sofort können Sie automatisch einen Zoom-Link in jedes mit Doodle geplante Meeting einfügen. Geben Sie Ihren Gästen das Wann und Wo für jedes Meeting vor und sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf von Anfang bis Ende. Steigern Sie mit dem neuesten Doodle-Produkt die Teilnehmerzahlen und das Engagement Ihres Teams.

"Wenn ein Meeting aufgrund von Planungsfehlern nicht stattfindet, weil ein Organisator vergessen hat, einen Zoom-Link zu erstellen und ihn in die Kalendereinladung einzufügen, kann das sehr frustrierend sein. " - Produktmanager bei Doodle

Ineffiziente Terminplanung hat einen direkten Einfluss auf Nichtteilnahme an Meetings. Niemand mag es, wenn man auf jemanden warten muss, um zu einer Besprechung zu kommen, und diese Person dann nicht erscheint. Das berüchtigte Nichterscheinen zu einer Besprechung kommt leider häufiger vor, als uns lieb ist. Wenn es einen echten Grund dafür gibt (einen Notfall oder eine kurzfristige Änderung der Prioritäten), verstehen wir das und passen uns an.

Das Nichterscheinen kommt in der Geschäftswelt häufig vor.

Und warum? Die meisten Geschäftsleute haben ein hohes Arbeitspensum, eine lange Liste von Aufgaben und Projekten, die sie jede Woche erledigen müssen, und klar umrissene Ziele und Leistungsindikatoren, die sie in ihrer Rolle erfüllen müssen. Wenn sie also Besprechungen anberaumen (sei es mit internen Teams und Stakeholdern oder mit externen Kunden, Partnern und Lieferanten), schenken sie der Terminplanung nicht wirklich viel Aufmerksamkeit. Das ist meist ein nachträglicher Gedanke.

Die meisten Menschen versuchen, so wenig Zeit wie möglich auf die Planung der Besprechung selbst zu verwenden. Sie richten also schnell eine Kalendereinladung ein, laden die Teilnehmer ein und klicken auf "Senden". Meistens lassen sie jedoch die Registerkarte "Standort" in ihrem Kalender leer, weil die Teilnehmer möglicherweise in anderen Büros sitzen (oder von außerhalb arbeiten). Daher wird unweigerlich ein Videokonferenz-Tool benötigt. Natürlich hat der Organisator der Besprechung die Absicht, die Kalendereinladung später zu aktualisieren, sobald er die erforderliche Videokonferenzverbindung eingerichtet hat. Aber denken Sie daran, wie beschäftigt die meisten Berufstätigen heutzutage sind. Die Arbeit wird hektisch, die Zeit vergeht und plötzlich sind es nur noch wenige Minuten bis zur geplanten Besprechung.

Das Einrichten der Zoom-Verbindung in letzter Minute bedeutet eine Menge zusätzlicher Schritte und das Jonglieren zwischen verschiedenen Tools (und Websites/Apps). Zeit, die mit unserer Doodle-Zoom-Integration komplett eingespart werden kann. Und ganz nebenbei könnte dies den zunehmenden Trend zum Nicht-Erscheinen bei Meetings umkehren. Das ist eine Win-Win-Situation.

Mit der Zoom-Integration ist das Einrichten ganz einfach

Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Doodle-Kontos. Auf der linken Seite finden Sie unter den restlichen Einstellungen Ihres Kontos den Punkt Apps & Integrationen. Verbinden Sie Ihr Zoom-Konto und beobachten Sie, wie Zoom-Links automatisch zu Veranstaltungen hinzugefügt werden, die Sie mit Doodle planen.

Verbinden Sie die Doodle-Zoom-Integration und sehen Sie, wie Doodle funktioniert (https://doodle.com/en/integrations/).