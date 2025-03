O agendamento perfeito atende a uma videoconferência impecável

Agora você pode incluir automaticamente um link do Zoom em todas as reuniões que agendar com o Doodle. Dê a seus convidados o quando e o onde de cada reunião e garanta uma experiência de agendamento tranquila do início ao fim. Aumente suas taxas de comparecimento e aumente o envolvimento da sua equipe com as novidades do Doodle.

Quando um não comparecimento ocorre devido a ineficiências de agendamento - simplesmente porque um organizador se esqueceu de criar um link do Zoom e adicioná-lo ao convite do calendário - isso pode ser realmente frustrante. "** - Gerente de produtos da Doodle

As ineficiências de agendamento têm um impacto direto nas não comparências às reuniões. Ninguém gosta de ficar esperando que alguém chegue a uma reunião e que essa pessoa nunca chegue. O infame não comparecimento à reunião, infelizmente, acontece com mais frequência do que qualquer um de nós gostaria. Quando é por um motivo genuíno (devido a uma emergência ou mudança de prioridades de última hora), nós entendemos e nos ajustamos.

Os não comparecimentos acontecem com frequência no mundo dos negócios

Por quê? A maioria dos profissionais de negócios tem cargas de trabalho pesadas, uma longa lista de tarefas e projetos a serem concluídos a cada semana e metas e KPIs claramente definidos que precisam cumprir em suas funções. Portanto, quando estão organizando reuniões (seja com equipes internas e partes interessadas, seja com clientes externos, parceiros e fornecedores), eles não prestam muita atenção à parte do agendamento. Geralmente, isso é uma reflexão tardia.

A maioria das pessoas tenta gastar o mínimo de tempo possível na parte do agendamento da reunião em si. Assim, elas rapidamente configuram um convite no calendário, convidam os participantes e clicam em enviar. Mas, na maioria das vezes, deixam a guia "local" em branco no calendário, principalmente porque pode haver participantes que estejam em outros escritórios (ou que trabalhem remotamente). Portanto, uma ferramenta de videoconferência será inevitavelmente necessária. É claro que o organizador da reunião tem toda a intenção de atualizar o convite do calendário mais tarde depois de configurar o link de videoconferência necessário. Mas lembre-se de como a maioria dos profissionais é ocupada hoje em dia. O trabalho fica agitado, o tempo passa e, de repente, faltam minutos para a reunião agendada.

Configurar o link do Zoom de última hora é um monte de etapas extras, fazendo malabarismos entre diferentes ferramentas (e sites/aplicativos). Tempo que pode ser totalmente eliminado com a nossa integração Doodle-Zoom. E, no processo, isso poderia reverter a tendência crescente de não comparecimento às reuniões. É uma situação em que todos ganham.

A configuração é fácil com a integração do Zoom

Vá para as configurações da sua conta do Doodle. Você encontrará Apps & Integrations (Aplicativos e integrações) entre as demais configurações de sua conta no lado esquerdo. Conecte sua conta do Zoom e observe como os links do Zoom são adicionados automaticamente aos eventos que você agenda com o Doodle.

Conecte a integração Doodle-Zoom e veja como o Doodle funciona perfeitamente com as ferramentas que você usa todos os dias.