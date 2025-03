Problemfri planlægning møder fejlfri videokonference

Nu kan du automatisk inkludere et Zoom-link i hvert møde, du planlægger med Doodle. Giv dine gæster besked om hvor og hvornår for hvert møde, og sørg for en problemfri planlægning fra start til slut. Øg dine show-rates og styrk engagementet i dit team med det nyeste fra Doodle.

"Når et no-show sker på grund af ineffektiv planlægning - simpelthen fordi en arrangør har glemt at oprette et Zoom-link og tilføje det i kalenderinvitationen - kan det være virkelig frustrerende."** - Product Manager hos Doodle

Ineffektiv planlægning har en direkte indvirkning på meeting no-shows. Ingen bryder sig om at vente på, at nogen kommer til et møde, og så kommer personen aldrig. Den berygtede mødeaflysning sker desværre oftere, end nogen af os bryder os om. Når det er af en reel grund (på grund af en nødsituation eller en ændring i prioriteterne i sidste øjeblik), forstår vi det, og vi tilpasser os.

No-shows sker ofte i forretningsverdenen

Hvorfor er det sådan? De fleste erhvervsfolk har en stor arbejdsbyrde, en lang liste med opgaver og projekter, der skal afsluttes hver uge, og klart definerede mål og KPI'er, de skal opfylde i deres roller. Så når de sætter møder op (det være sig med interne teams og interessenter eller med eksterne kunder, partnere og leverandører), er de ikke særlig opmærksomme på planlægningsdelen. Det er som regel en eftertanke.

De fleste forsøger at bruge så lidt tid som muligt på selve mødeplanlægningsdelen. Så de opretter hurtigt en kalenderinvitation, inviterer deltagerne og trykker send. Men oftest lader de fanen "lokation" i deres kalender stå tom, mest fordi der kan være deltagere, som sidder på andre kontorer (eller arbejder på afstand). Så et videokonferenceværktøj vil uundgåeligt være påkrævet. Selvfølgelig har mødearrangøren alle intentioner om at opdatere kalenderinvitationen senere, når de har oprettet det nødvendige videokonferencelink. Men kan du huske, hvor travlt de fleste professionelle har i disse dage? Arbejdet bliver hektisk, tiden går, og pludselig er der kun få minutter til, at det planlagte møde skal finde sted.

At sætte Zoom-linket op i sidste øjeblik er en masse ekstra trin, jonglering mellem forskellige værktøjer (og hjemmesider/apps). Tid, der helt kan spares væk med vores Doodle-Zoom-integration. Og i den proces kan det vende den stigende tendens til udeblivelser fra møder. Det er en win-win situation.

Opsætningen er nem med Zoom-integrationen

Gå til indstillingerne for din Doodle-konto. Du finder Apps & Integrationer blandt resten af dine kontoindstillinger i venstre side. Forbind din Zoom-konto, og se, hvordan Zoom-links automatisk føjes til begivenheder, du planlægger med Doodle.

Forbind Doodle-Zoom-integrationen og se, hvordan Doodle fungerer problemfrit med de værktøjer, du bruger hver dag.