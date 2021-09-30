Naadloze planning gaat hand in hand met vlekkeloze videoconferenties

Vanaf nu kun je automatisch een Zoom-link toevoegen aan elke vergadering die je via Doodle plant. Geef je gasten voor elke vergadering meteen te weten wanneer en waar die plaatsvindt, en zorg zo voor een soepel planningsproces van begin tot eind. Verhoog je opkomstpercentages en versterk de betrokkenheid binnen je team met de nieuwste functies van Doodle.

“Als iemand niet komt opdagen door een fout in de planning – gewoon omdat een organisator vergeten is een Zoom-link aan te maken en die aan de agenda-uitnodiging toe te voegen – kan dat echt frustrerend zijn.” - Productmanager bij Doodle

Inefficiënties in de planning hebben een directe invloed op mensen die niet komen opdagen voor een afspraak. Niemand vindt het leuk om op iemand te moeten wachten die naar een vergadering zou komen, om er vervolgens achter te komen dat die persoon nooit komt opdagen. Het beruchte ‘niet opdagen’ bij vergaderingen komt helaas vaker voor dan we allemaal zouden willen. Als er een legitieme reden voor is (door een noodgeval of een last-minute verandering in prioriteiten), snappen we dat wel en passen we ons aan.

In het bedrijfsleven komt het vaak voor dat mensen niet komen opdagen

Waarom? De meeste zakelijke professionals hebben een zware werkdruk, een lange lijst met taken en projecten die ze elke week moeten afronden, en duidelijk omschreven doelen en KPI’s waaraan ze in hun functie moeten voldoen. Dus als ze vergaderingen plannen (of dat nu met interne teams en belanghebbenden is, of met externe klanten, partners en leveranciers), besteden ze niet echt veel aandacht aan het plannen zelf. Dat is meestal iets wat er pas achteraf bij komt.

De meeste mensen proberen zo min mogelijk tijd te besteden aan het plannen van de vergadering zelf. Dus maken ze snel een agenda-uitnodiging aan, nodigen ze de deelnemers uit en klikken ze op ‘verzenden’. Maar meestal laten ze het tabblad ‘locatie’ in hun agenda leeg, vooral omdat er deelnemers kunnen zijn die op andere kantoren zitten (of op afstand werken). Daarom is een tool voor videoconferenties onvermijdelijk nodig. Natuurlijk is de organisator van de vergadering van plan om de agenda-uitnodiging bij te werken later zodra ze de benodigde videoconferentieverbinding hebben opgezet. Maar weet je nog hoe druk de meeste professionals het tegenwoordig hebben? Het wordt een hectische boel op het werk; de tijd vliegt voorbij en voor je het weet is het al bijna tijd voor de geplande vergadering.

Als je op het laatste moment een Zoom-link moet opzetten, kost dat een hoop extra stappen, waarbij je tussen verschillende tools (en websites/apps) moet schakelen. Tijd die je met onze oplossing helemaal kunt besparen Integratie van Doodle en Zoom. En daarmee zou het de stijgende trend van no-shows bij afspraken kunnen omkeren. Dat is een win-winsituatie.

Het instellen is makkelijk dankzij de Zoom-integratie

1. Ga naar de instellingen van je Doodle-account.

2. Je vindt de ‘Apps & Integraties’ links tussen de rest van je accountinstellingen.

3. Koppel je Zoom-account en zie hoe Zoom-links automatisch worden toegevoegd aan evenementen die je via Doodle plant.

Sluit de Doodle-Zoom-integratie aan en ontdek hoe Doodle werkt naadloos samen met de tools die je dagelijks gebruikt.