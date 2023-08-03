5 manieren waarop CEO’s hun agenda’s effectief kunnen beheren

Je kunt gerust zeggen dat CEO’s het druk hebben. Volgens de Harvard Business Review wordt tijdmanagement vaak genoemd als een van hun grootste uitdagingen. Het is makkelijk te begrijpen waarom. Als ze niet bezig zijn met het afstemmen van vergaderingen met andere leidinggevenden, dan zijn ze bezig met het omgaan met belanghebbenden, vergaderen met de raad van bestuur of het geven van een strategisch overzicht over allerlei verschillende kwesties.

Er is van alles te doen, en dan heb ik het nog niet eens over al die eindeloze vergaderingen. Geen wonder dat maar liefst 70 procent van de leidinggevenden gaf openlijk aan dat ze hun baan wilden opzeggen vanwege een burn-out.

Aangezien vergaderingen zo’n grote rol spelen in de agenda van elke CEO, lijkt het een voor de hand liggende maatregel om dit aan te pakken, zodat je stress vermindert en een veel gelukkiger en productiever leider wordt. Of je nu zelf je agenda beheert of hulp krijgt van een directieassistent, er zijn een aantal tools voor efficiëntieverbetering We staan voor je klaar. Hier zijn onze vijf tips om je tijd als leidinggevende goed te beheren.

Maak een Boekingspagina aan

A Boekingspagina is een echte krachtpatser als het gaat om het beheren van de agenda van een CEO. Simpel gezegd: een Boekingspagina automatiseert je agenda om het makkelijk te maken een tijdstip te vinden om af te spreken. Voor een CEO is dit essentieel om vergaderingen soepeler te laten verlopen en een einde te maken aan dat eindeloze heen-en-weer-gemail.

Of je nu zelf een afspraak regelt of je assistent dit voor je laat doen: geef gewoon aan wanneer je beschikbaar bent, deel je link en de Boekingspagina doet de rest. Op een Doodle Professional-abonnement, je kunt zoveel pagina’s maken als je wilt – wat betekent dat je verschillende pagina’s makkelijk voor verschillende doeleinden kunt indelen. Dus als je altijd tijd wilt vrijmaken voor het bestuur, maar de toegang voor een externe belanghebbende wilt beperken, dan kan dat.

Een boekingspagina is geweldig, maar eentje met nauwkeurig afgestelde vermogensinstellingen is het allerbeste. Het is voor elk agendabeheer op leidinggevend niveau cruciaal om een maximum te stellen aan het aantal vergaderingen per dag of om buffertijden in te bouwen, zodat ze niet direct na elkaar plaatsvinden.

En dan is er nog het feit dat gekoppeld aan je agenda Dit betekent dat je Boekingspagina ook rekening kan houden met je beschikbaarheid – dus als je iets toevoegt, haalt je Boekingspagina die beschikbaarheid automatisch weg uit elke link die je deelt. Je hoeft je nooit zorgen te maken over dubbele boekingen!

Maak een Boekingspagina

Verzend herinneringen voor vergaderingen

Niets is zo irritant als je voorbereiden op een belangrijke vergadering, om er vervolgens achter te komen dat niemand komt opdagen. Tijdmanagement voor een CEO is al moeilijk genoeg zonder dat je tijd verspilt aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen waar niemand komt opdagen.

Gebruik vergaderherinneringen, of de tijd nu is afgesproken via een Groepspoll van de Boekingspagina zorgt ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen. Deelnemers krijgen voor de bijeenkomst een e-mail om hen eraan te herinneren dat het bijna zover is.

Maak een Boekingspagina

Zorg dat je de belangrijke informatie meteen te weten komt

De beste vergaderingen zijn de vergaderingen die goed zijn voorbereid. Dat geldt nog meer voor drukbezette leidinggevenden, die er van de ene op de andere week al snel door overweldigd kunnen raken. Volgens Entrepreneur, evenementen met een duidelijk omschreven agenda hebben veel meer kans om succesvol te zijn dan evenementen zonder.

Hoe succesvoller de vergaderingen, hoe minder nazorg er voor een CEO nodig is. Dit is essentieel, zodat je je kunt richten op de andere belangrijke taken die bij het leiden van je bedrijf horen.

Tools zoals Doodle bieden de mogelijkheid om aangepaste vragen of uitnodigingsvelden. Zo kun je van tevoren alle benodigde informatie vragen, waardoor je precies weet waar de vergadering over gaat en hoe je je erop kunt voorbereiden.

Maak tijd vrij voor belangrijke taken

Als je net als de meeste leidinggevenden bent, heb je vast het gevoel dat je dag niets meer is dan van de ene vergadering naar de andere rennen – misschien met hier en daar een paar minuutjes over om even een kopje koffie te halen. Het is een wonder dat er überhaupt nog iets gedaan krijgt in een bedrijf… om nog maar te zwijgen van tijd voor je vrienden en familie.

Maak een Boekingspagina

Door planning automatiseren, waardoor leidinggevenden meer tijd overhouden om zich op het runnen van hun bedrijf te richten. Zelfs degenen met assistenten hoeven niet meer steeds gevraagd te worden wanneer ze tijd hebben, omdat vergaderingen automatisch worden ingepland.

Het zou ook een gewoonte moeten worden om Maak regelmatig tijd vrij voor belangrijke taken. Als je een rapport moet doornemen of tijd moet vrijmaken om een team feedback te geven, reserveer die tijd dan in je agenda. Zo wordt een automatische planningsoplossing nog handiger om je dag te organiseren.

Maak vergaderingen flexibeler met videoconferenties

Als het automatiseren van je agenda je drukke CEO-schema wat luchtiger maakt en je zo meer tijd kunt vrijmaken, dan videoconferenties is er nog een.

Maak een Boekingspagina

Door diensten als Zoom of Microsoft Teams te integreren, zelfs de drukste CEO hoeft zich geen zorgen te maken over het heen en weer rennen van vergaderruimte naar vergaderruimte of van klant naar klant. In plaats daarvan kun je je dag inrichten rond allerlei persoonlijke en virtuele vergaderingen, of ze indien nodig zelfs allemaal online afhandelen.

En dan nog iets: voor degenen die aan het hoofd staan van een wereldwijde organisatie, geïntegreerde videoconferenties Als je dit in je planning verwerkt, hoef je minder vaak de wereld rond te reizen om bij verschillende vestigingen langs te gaan. In plaats daarvan kunnen teams virtueel laten zien waar ze mee bezig zijn. Minder lange reizen helpen CEO’s zoals jij niet alleen om je te concentreren op het runnen van je bedrijf, maar bieden ook extra voordelen, zoals meer tijd voor vrienden en familie en minder kans op een burn-out.

Je agenda beheren. Het is misschien wel wat de meeste CEO’s het moeilijkste aan hun baan noemen, maar met een paar aanpassingen kun jij het voorbeeld geven en ervoor zorgen dat het juist een van de makkelijkste dingen wordt.

Door je agenda te automatiseren, is het afspreken met iemand net zo makkelijk als het versturen van een link. Door videoconferenties en e-mailherinneringen toe te voegen, krijg je meer flexibiliteit om af te spreken waar het jou het beste uitkomt en zorg je ervoor dat no-shows tot het verleden behoren. Door eerst om de belangrijkste informatie te vragen, kun je goed voorbereid aan vergaderingen beginnen en je tijd efficiënt benutten.

Door je agenda zo efficiënt te beheren, kunnen leidinggevenden hun dagen productiever invullen. Dat betekent meer tijd voor belangrijke taken om je bedrijf te laten groeien, minder kans op burn-out of stress en, op persoonlijk vlak, meer tijd voor familie en vrienden.

Met Doodle kun je gratis je eigen Boekingspagina maken. Klik hier om vandaag nog aan de slag te gaan.